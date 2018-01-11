Tiết lộ bí quyết giúp món gà nấu măng chua ngày Tết ngon đúng điệu không phải ai cũng biết

Nấu gì hôm nay 11/01/2018 19:45

Nếu bạn đã chán ngấy những thức ăn chứa đầy dầu mỡ ngày Tết thì món gà nấu măng chua sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay.

Một bát canh gà nấu măng chua nóng hổi, thơm ngon sẽ giúp bữa cơm ngày Tết trở nên hấp dẫn hơn. Cách làm món ăn này khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để gà nấu măng thơm ngon đúng điệu, chua ngọt vừa đủ.

Dưới đây là bí quyết làm món gà nấu măng chua thơm ngon hơn ngoài hàng, chị em không thể bỏ qua.

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Cách làm gà nấu măng chua rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm gà nấu măng chua giải ngán ngày Tết cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 500g thịt gà

- 1 quả trứng gà non

- 300g măng chua

- Hành, ngò gai, gừng, sả, ớt trái

- Gia vị thông thường: nước mắm, bột nêm, đường…

Bí quyết để món gà nấu măng chua ngon đúng điệu

Để món gà nấu măng chua thơm ngon hơn, bạn nên chọn thịt gà ta và nên dùng phần đùi hoặc lườn là ngon nhất. Thịt gà sau khi mua về đem rửa sạch, xát muối rồi chặt miếng vừa ăn. Ướp chung với một chút mắm, đường, hạt nêm cùng gừng sả đập dập trong khoảng 30 phút để thịt ngấm đều gia vị.

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Bí quyết để món gà nấu măng chua ngon chính là ở cách chọn gà và ướp thịt - Ảnh: Internet

Măng chua rửa lại với nước để bớt chua, bạn có thể chần sơ với nước sôi để khử độc. Măng đem xé nhỏ, dài theo thớ, không nên xé miếng to sẽ làm món ăn kém hấp dẫn.

Hướng dẫn thực hiện:

Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu rồi cho măng vào xào, dùng đũa đảo đều tay, nêm thêm một chút nước mắm, bột nêm cho vừa ăn. Xào măng thật kỹ đến khi măng săn lại là được. Măng rất dễ thấm dầu ăn nên bạn chỉ nên cho một lượng vừa phải khi chế biến, cho quá nhiều sẽ khiến món ăn đầy váng dầu, tạo cảm giác ngấy khiến món gà nấu măng chua mất ngon.

Phần thịt gà sau khi ướp cho vào nồi xào cùng trứng gà non, đảo đều tay đến khi thịt gà gần chín thì cho măng vào xào cùng. Đảo thêm khoảng 5 – 10 phút để thịt gà và măng ngấm đều gia vị, sau đó đổ khoảng 2 tô nước vào nồi, đun sôi với lửa vừa.

Tiết lộ bí quyết giúp món gà nấu măng chua ngày Tết ngon đúng điệu không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Gà nấu măng chua là món ăn giúp giải ngán ngày Tết - Ảnh: Internet

Lưu ý, bạn không nên cho quá nhiều nước vì sẽ làm món ăn bị loãng, thiếu vị đậm đà và thơm ngon. Trong khi đun, thường xuyên hớt bọt đến khi sôi thì vặn lửa nhỏ, ninh khoảng 5 - 10 phút, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Như vậy là món ăn đã hoàn thành rồi, bạn múc canh gà nấu măng chua ra tô, thêm vào một ít ngò và ớt cắt lát là có thể thưởng thức ngay với cơm nóng.

Chúc bạn thành công với cách làm món gà nấu măng chua ngày Tết cực đơn giản này nhé!

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