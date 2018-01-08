Cách làm giò thủ bằng chai nhựa cực đơn giản cho ngày Tết, ai ăn cũng khen ngon

Nấu gì hôm nay 08/01/2018 17:43

Giò thủ (giò xào) là món ăn truyền thống được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự chế biến tại nhà để đãi khách với cách làm cực đơn giản bằng chai nhựa dưới đây.

Theo văn hóa ẩm thực cổ truyền, giò thủ tượng trưng cho sự trong ấm ngoài êm, phúc lộc đầy nhà. Làm giò thủ ngày Tết chính là cách để cầu mong một năm mới an lành, gia đình ấm êm no đủ.

Cách làm giò thủ bằng chai nhựa cực đơn giản cho ngày Tết, ai ăn cũng khen ngon - Ảnh 1
Cách làm giò thủ rất đơn giản - Ảnh: Internet

Dưới đây là cách làm giò thủ bằng chai nhựa thơm ngon đúng vị ngày Tết:

Cách làm giò thủ bằng chai nhựa thơm ngon cực đơn giản

Chuẩn bị:

- 500g tai lợn

- 300g thịt giò

- 50g mộc nhĩ, hành khô

- Gia vị thông thường: tiêu, nước mắm, muối…

- Chai nhựa loại 1,5 lít

Cách làm giò thủ bằng chai nhựa cực đơn giản cho ngày Tết, ai ăn cũng khen ngon - Ảnh 2
Các nguyên liệu cho món giò thủ rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm:

Thịt sau khi mua về đem rửa sạch, cạo hết lông rồi chần qua nước sôi để khử mùi hôi. Bạn có thể chà xát tai heo với gừng để giúp món ăn thêm phần hấp dẫn. Phần tai heo đã chần sơ đem thái thành từng sợi mỏng. Phần thịt giò cũng đem rửa sạch, luộc sơ nước sôi rồi thái miếng mỏng.

Lưu ý, bạn nên thái tai heo và thịt mỏng để khi làm giò thủ sẽ dễ dàng hơn, lúc bỏ giò thủ ra cũng dễ ăn hơn.

Mộc nhĩ ngâm trong nước nóng cho nở ra rồi cắt bỏ phần chân, rửa sạch và thái sợi. Bí quyết để món giò thủ thơm ngon hơn là đem ngâm mộc nhĩ vào nước vo gạo sau khi nở. Hành khô bóc vỏ rồi băm nhỏ.

Cách làm giò thủ bằng chai nhựa cực đơn giản cho ngày Tết, ai ăn cũng khen ngon - Ảnh 3
Cho tất cả nguyên liệu đã ướp vào xào - Ảnh: Internet

Bước tiếp theo là ướp các nguyên liệu với gia vị, cho tai và thịt lợn vào tô lớn, ướp cùng một thìa cà phê hạt nêm, một chút muối và hạt tiêu. Ướp trong khoảng nửa tiếng để các nguyên liệu thấm đều gia vị, giò thủ sẽ ngon hơn.

Trong khi chờ ướp thịt, chai nhựa bạn đem rửa sạch, lau khô rồi dùng dao cắt phần đầu của chai, đục một lỗ nhỏ dưới đáy chai.

Đổ dầu vào chảo, đun nóng rồi cho hành vào phi thơm. Đến khi hành bắt đầu chuyển màu vàng thì cho phần tai và thịt lợn vào xào với lửa vừa. Dùng đũa đảo đều tay đến khi thịt chín đều thì cho thêm vào một chút mắm để tạo mùi thơm. Tiếp tục xào để thịt săn lại rồi cho thêm vào mộc nhĩ, đảo đều để thịt chín mềm trong khoảng 10 phút rồi rắc thêm tiêu và tắt bếp.

Cách làm giò thủ bằng chai nhựa cực đơn giản cho ngày Tết, ai ăn cũng khen ngon - Ảnh 4
Bạn có thể tự làm giò thủ tại nhà để đãi khách dịp Tết - Ảnh: Internet

Lưu ý, bạn không nên xào thịt quá kỹ sẽ khiến giò thủ bị khô và mất ngon, chỉ nên xào thịt tiết mỡ và hơi cháy cạnh là được. Đợi phần thịt xào nguội bớt rồi cho vào chai nhựa, nén thật chặt rồi để vào tủ lạnh. Sau khoảng 6 tiếng là có thể ăn được.

Chúc bạn thành công với cách làm giò thủ bằng chai nhựa cực đơn giản này nhé!

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