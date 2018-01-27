Cách làm 3 món gỏi chua ngọt 'giải ngán' ngày Tết cực đơn giản, ăn là ghiền

Dưới đây là cách làm 3 món gỏi chua ngọt, giòn ngon cực đơn giản. Chị em hãy "bỏ túi" ngay những công thức này để chiêu đãi cả nhà nhé!

Những bữa tiệc triền miên với bánh chưng, dưa hành, măng kho đầy dầu mỡ đã khiến bạn “ngán đến tận cổ”. Chính vì vậy mà một chút chua ngọt, thanh nhẹ của món gỏi sẽ giúp bạn ăn ngon miệng hơn, cũng như giúp cân bằng lại bao tử sau bao ngày Tết.

- 1 quả xoài xanh, 1 củ cà rốt, 1 quả dưa chuột, tỏi, ớt, hành khô, chanh

- Gia vị thông thường: giấm, mắm, đường…

Cách làm:

Tai heo mua về đem rửa nhiều lần với nước, xát thêm muối để khử hoàn toàn mùi hôi, chú ý rửa kỹ vùng kẽ tai. Xoài xanh, cà rốt, dưa chuột rửa sạch rồi gọt vỏ, sau đó nạo thành từng sợi dài nhỏ.

Tiếp đến, bạn bắc nồi nước lên bếp, cho tai lợn vào luộc chín cùng một chút muối. Sau khoảng 20-30 phút, bạn dùng đũa để kiểm tra độ chín, nếu đũa chọc xuyên qua tai heo thì tắt bếp. Tai heo chín vớt ra cho vào tô nước lạnh để món gỏi giòn ngon hơn. Đợi tai heo nguội hẳn rồi dùng dao thái thành từng sợi vừa ăn.

Cách làm gỏi tai heo chua ngọt rất đơn giản - Ảnh: Internet

Bí quyết để món gỏi ngon đúng điệu chính là ở khâu làm nước mắm trộn gỏi. Bạn cho vào tô 2 thìa nước mắm, 2 thìa đường hòa tan cùng tỏi, ớt băm nhuyễn. Khuấy đều hỗn hợp rồi cho thêm vào một chút nước cốt chanh, nêm nếm thêm gia vị sao cho chua ngọt vừa ăn.

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị gồm xoài, dưa chuột, cà rốt và tai heo vào tô, rưới từ từ nước mắm vào, trộn đều là được. Cho thêm rau thơm, lạc rang vào để món ăn hấp dẫn hơn.

Gỏi mực ống với hành tây

Nguyên liệu:

- 500g mực ống

- 1 củ hành tây, 1 quả cà chua, 2 cây sả, 50g lá chanh, gừng, chanh, ớt

- Gia vị thông thường: mắm, đường, hạt tiêu…

Cách làm:

Cà chua rửa sạch, thái lát mỏng. Hành tây lột vỏ, thái mỏng rồi ngâm vào tô nước đá để giảm bớt mùi hăng.

Mực mua về bóc bỏ da mực rồi rửa sạch với nước, thái khoanh tròn vừa ăn. Bắc nồi lên bếp, đun sôi nước với một ít sả, gừng đập dập và lá chánh rồi cho mực vào luộc sơ khoảng 30 giây, luộc kỹ sẽ khiến mực bị dai.

Gỏi mực ống hành tây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để 'giải ngán' ngày Tết - Ảnh: Internet

Để làm nước mắm trộn gỏi, bạn cho 2 thìa mắm, 2 thìa đường, 2 thìa nước cốt chanh và một chút hạt tiêu vào tô, nêm nếm gia vị chua ngọt vừa ăn (có thể thêm ớt nếu ăn cay).

Cho toàn bộ nguyên liệu gồm mực, cà chua, hành tây, lá chanh, ớt thái lát, một ít gừng và sả băm nhỏ vào tô. Rưới nước mắm chua ngọt vào, trộn đều là được. Cho gỏi mực ra đĩa, rắc thêm lạc rang vào và thưởng thức.

Gỏi đu đủ tôm

Nguyên liệu:

- 350g đu đủ xanh, 50g cà rốt, rau mùi

- 10 con tôm to

- 1 quả chanh, ớt, tỏi

- Gia vị thông thường: mắm, đường…

Cách làm:

Tôm rửa sạch, luộc chín rồi lột vỏ, lấy chỉ đen ra. Sau đó dùng dao thái tôm làm 2 lát mỏng.

Đu đủ gọt vỏ, rửa sạch với nước rồi ngâm nước muối pha loãng 15 phút để loại bỏ hết chất nhựa. Sau đó dùng dao bổ dọc, bỏ hạt rồi nạo thành sợi dài. Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ rồi nạo sợi. Để sợi cà rốt mềm, bạn nên bóp cùng một chút muối, ướp trong khoảng 15 phút.

Gỏi đu đủ tôm không chỉ thanh mát mà còn rất bổ dưỡng - Ảnh: Internet

Cho các nguyên liệu vào tô rồi rưới hỗn hợp nước mắm đường, chanh, ớt và tỏi băm nhỏ vào, trộn đều. Đợi gỏi ngấm gia vị thì cho thêm vào rau mùi, lạc rang là có thể thưởng thức ngay.

Chúc bạn thành công với cách làm 3 món gỏi chua ngọt cực đơn giản này nhé!