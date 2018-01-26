Cách làm mứt chuối thơm ngon không cần lò vi sóng, chị em tha hồ đãi khách dịp Tết

Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể tự tay chế biến mứt chuối để chiêu đãi người thân và bạn bè đến chơi nhà dịp Tết. Dưới đây là cách làm mứt chuối thơm ngon không cần lò vi sóng cực đơn giản tại nhà, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay:

Mứt là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Nếu mứt dừa hay mứt me đã quá quen thuộc thì bạn có thể sử dụng mứt chuối để thay đổi khẩu vị, giúp khay bánh kẹo ngày Tết trở nên mới lạ và bắt mắt hơn.

- 1 quả chanh

Hướng dẫn thực hiện:

Bí quyết để mứt chuối ngon là bạn nên lựa chọn những quả chuối chín đều nhau, tốt nhất là dùng chuối ngự hoặc chuối tây. Chuối sau khi mua về đem cắt thành từng lát dài theo chiều dọc của chuối. Bạn có thể cắt chuối thành từng lát tròn tùy theo sở thích.

Cắt chuối thành từng lát dài - Ảnh: Internet

Xếp đều chuối đã cắt ra khay hoặc mâm lớn rồi đem phơi nắng khoảng 5-6 tiếng để chuối héo đi, món mứt sẽ dai ngon hơn.

Cho phần chuối đã phơi khô vào tô lớn, ướp cùng với 300g đường cát trắng. Đảo đều để đường ngấm đều vào chuối. Lưu ý đảo nhẹ tay để chuối không bị nát, mứt sẽ ngon và đẹp mắt hơn.

Chuối sau khi phơi khô đem ngâm đường - Ảnh: Internet

Sau khi đường đã ngấm đều, bạn thêm vào một chút nước cốt chanh đã chuẩn bị, đảo đều thêm một lần nữa là được. Ướp chuối với đường trong khoảng vài tiếng để đường tan hết và thấm vào chuối. Bạn có thể điều chỉnh lượng đường nếu muốn ăn nhiều ngọt hơn.

Bắc nồi lên bếp, cho phần chuối đã ướp đường vào đun với lửa vừa. Đợi đến khi nước sôi thì bạn hạ nhỏ lửa xuống, sử dụng 1 chiếc thìa lớn đảo đều liên tục cho đến khi nước trong nồi cạn sánh lại, phần chuối đạt đến độ đặc nhất định và mặt ngoài miếng chuối chuyển màu nâu cánh gián thì tắt bếp. Lưu ý, nên đun lửa nhỏ để đường không bị cháy, màu bám vào chuối cũng sẽ đều và đẹp hơn.

Sên đến khi chuối chuyển màu cánh gián là được - Ảnh: Internet

Đổ mứt chuối ra khay, đợi nguội hẳn thì cho vào lọ thủy tinh, đậy nắp kín để giữ được lâu hơn. Bạn có thể bảo quản ở nơi thoáng mát hoặc để trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Món mứt chuối dẻo dai, thơm ngon và có độ ngọt vừa phải sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để đãi khách dịp Tết. Cùng nhau nhâm nhi mứt chuối, thưởng thức trà nóng và kể những câu chuyện đầu năm thì còn gì tuyệt vời hơn.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt chuối thơm ngon không cần lò vi sóng cực đơn giản này nhé!