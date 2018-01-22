Cách làm mứt dừa trà xanh thơm ngon, lạ miệng cho ngày Tết, chị em không thể bỏ qua

Cách làm món mứt này rất đơn giản, không tốn kém quá nhiều chi phí và thời gian, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay.

Mứt dừa trắng truyền thống đã quá quen thuộc và nhàm chán. Chính vì vậy, một chút biến tấu với trà xanh sẽ khiến cho mứt dừa trở nên mới lạ và bắt mắt hơn rất nhiều. Sợi dừa mềm dai, ngậy vị sữa và thơm mùi trà xanh sẽ khiến bạn ăn hoài không chán.

- 1kg dừa trắng (bạn có thể chọn dừa non hoặc dừa bánh tẻ đều được, tùy thuộc vào sở thích và khẩu vị)

- 10g bột trà xanh

- 50ml sữa đặc

- 1 ống vani

Một số nguyên liệu cho món mứt dừa trà xanh - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn có thể mua dừa đã nạo sẵn hoặc tự nạo để làm mứt. Để nạo dừa sợi dài và đẹp, bạn nên bổ dừa làm đôi, sau đó đặt dừa lên chiếc bát con, vừa nạo vừa xoay quả dừa trên bát, cách này sẽ giúp bạn dễ nạo hơn.

Sau đó, đem phần dừa đã nạo rửa sạch với nước để loại bỏ bớt dầu dừa. Rửa đến khi nước chỉ còn hơi đục thì vớt ra để ráo hoàn toàn.

Cho dừa vào tô lớn, ướp cùng 400g đường trắng, dùng đũa đảo đều để đường ngấm vào từng sợi dừa. Sau khoảng 3 – 4 tiếng, đường sẽ tan gần hết, lúc này bạn cho thêm bột trà xanh và sữa đặc vào đảo đều. Ướp đến khi sợi dừa ngả màu hơi trong và đường tan hoàn toàn là được.

Ướp dừa với đường và bột trà xanh - Ảnh: Internet

Bắc chảo lên bếp, nên chọn loại có đáy dày và sâu lòng để sên sẽ tốt hơn. Cho toàn bộ dừa vào sên với lửa vừa, thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều để dừa không bị cháy.

Khi đường bắt đầu keo lại, đảo mứt thấy hơi nặng tay thì hạ lửa nhỏ, đun liu riu. Dùng đũa đảo đều liên tục để đường bao đều miếng dừa. Sên đến khi đường khô lại và kết tinh xung quanh từng miếng mứt thì rắc bột vani vào, tiếp tục đảo đều khoảng 5 phút thì tắt bếp.

Sên mứt dừa trên bếp cho đến khi đường kết tinh lại - Ảnh: Internet

Đổ mứt dừa đã sên ra khay, đợi nguội hẳn thì cho vào lọ thủy tinh để bảo quản dùng dần (nên đặt ở nơi khô thoáng hoặc trong tủ lạnh, mứt sẽ giữ được lâu hơn).

Nếu thích vị trà đậm hơn, bạn có thể tăng lượng bột trà xanh khi ướp. Tuy nhiên, cũng không nên cho quá nhiều sẽ làm mất vị đặc trưng của món mứt dừa. Đường cũng nên cho đúng lượng vì nếu quá ít sẽ khiến mứt nhanh hỏng. Đây chính là bí quyết để mứt dừa trà xanh ngon đúng điệu.

Bạn có thể cùng gia đình thưởng thức mứt dừa trà xanh - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm mứt dừa trà xanh cực đơn giản này nhé!