Cách làm củ kiệu chua ngọt ngày Tết trắng giòn không bị hăng, ăn mãi không chán

Cách làm củ kiệu chua ngọt khá đơn giản nhưng làm thế nào để củ kiệu trắng giòn, không bị đen, hăng và giữ được lâu thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là bí quyết làm củ kiệu chua ngọt trắng giòn cực đơn giản tại nhà, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay:

Củ kiệu là món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc ngày Tết. Nếu bánh chưng, chả giò hay thịt kho tàu đã khiến bạn chán ngấy thì một chút chua chua, ngọt ngọt của củ kiệu sẽ giúp “giải ngán” hiệu quả và tạo cảm giác ngon miệng hơn.

- 350g giấm trắng

- 2 muỗng canh muối

- 1 muỗng cà phê phèn chua

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, củ kiệu mua về làm sạch rồi cho vào thau nước có pha một chút muối, ngâm trong khoảng 12 tiếng. Tốt nhất bạn nên ngâm qua đêm để không phải chờ đợi. Củ kiệu sau khi ngâm nước muối loãng đem vớt ra rửa sạch với nước.

Củ kiệu làm sạch rồi ngâm nước muối loãng - Ảnh: Internet

Tiếp đến, cho phần kiệu này vào nước đã pha sẵn 1 muỗng cà phê phèn chua, ngâm khoảng 5 phút thì vớt ra để ráo hoàn toàn. Xếp củ kiệu ra khay hoặc rổ lớn rồi đem phơi ngoài nắng cho khô.

Củ kiệu phơi khô khoảng 2 nắng - Ảnh: Internet

Củ kiệu sau khi phơi khoảng 2 nắng thì lấy vào, dùng dao cắt bỏ phần rễ và ngọn rồi lột vỏ và rửa sạch. Bạn nên rửa kiệu với giấm trắng, đây chính là bí quyết để kiệu giòn ngon hơn.

Bước tiếp theo bạn cần tiến hành ướp kiệu bằng cách đổ một lớp đường dưới đáy bình thủy tinh rồi mới trải một lớp kiệu lên phía trên. Sau đó lại tiếp tục đổ đường phủ lên trên, tiếp đến là 1 lớp kiệu. Cứ thực hiện liên tục như vậy cho đến khi hết phần kiệu đã chuẩn bị là được.

Ướp củ kiệu với đường theo từng lớp - Ảnh: Internet

Đậy kín nắp bình thủy tinh, thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều để kiệu ngấm đều nước. Ướp trong bình khoảng 2 ngày thì kiệu sẽ bắt đầu ra nước, lên men. Lưu ý, bạn nên dùng bình thủy tinh để làm kiệu, không nên dùng bình nhựa để tránh gây mùi hôi, làm kiệu mất ngon.

Sau khoảng 2 tuần, kiệu sẽ chua ngọt và giòn ngon, lúc này bạn có thể lấy kiệu ra dùng kèm với bánh chưng, giò thủ... Đối với cách làm này thì kiệu để càng lâu càng ngon.

Sau khoảng 2 tuần là bạn có thể thưởng thức món củ kiệu chua ngọt, hấp dẫn - Ảnh: Internet

Trong trường hợp bạn muốn làm kiệu ăn nhanh hơn thì thay vì ngâm đường, bạn sẽ ngâm với hỗn hợp giấm. Cho vào nồi khoảng 600ml giấm đun cùng 250g đường, hỗn hợp sau khi sôi để nguội hoàn toàn rồi đổ vào bình thủy tinh đã xếp sẵn kiệu. Với cách làm này thì chỉ khoảng 1 tuần là bạn có thể dùng được.

Chúc bạn thành công với cách làm củ kiệu chua ngọt cực đơn giản này nhé!