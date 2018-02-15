Mách chị em cách làm những món ăn giải rượu cực đơn giản cho ông xã ngày Tết

Cách làm những món ăn này cũng rất đơn giản, chị em hãy lưu lại ngay vào sổ tay nội trợ nhé!

Chắc hẳn các chị em đều ngao ngán khi gặp phải trường hợp các ông chồng say khướt ngày Tết. Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm không khí gia đình mất vui. Chính vì vậy, chị em hãy chuẩn bị vài món ăn để ông xã giải rượu.

- 200g thịt bò

- Rong biển

- Gừng, tỏi

- Gia vị thông thường: muối, nước mắm, tiêu…

Cách làm:

Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng vừa ăn. Gừng cạo sạch rồi thái sợi, tỏi đem băm nhỏ rồi trộn chung với thịt bò. Cho thêm một chút mắm, muối và bột ớt vào rồi ướp khoảng 30 phút.

Rửa sạch giá đỗ, ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút, sau đó vớt ra rổ để ráo nước.

Bắc nồi lên bếp, đợi dầu nóng thì cho thịt bò vào chảo xào khoảng 3 phút rồi thêm vào nước lọc, lá rong biển. Đến khi nước sôi thì cho giá vào, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được.

Canh giá đỗ không chỉ giúp giải rượu mà còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Canh gừng

Nguyên liệu:

- 1 củ gừng tươi

- Hành tăm, nấm hương

- Gia vị thông thường: mắm, bột nêm…

Cách làm:

Nấm hương rửa sạch với nước muối loãng rồi cho vào nồi luộc chín. Hành tăm rửa sạch, thái nhỏ. Gừng cạo sạch vỏ, thái chỉ rồi cho vào nồi nấu chung với nấm, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Ăn canh khi còn nóng để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Canh gừng sẽ giúp giải rượu nhanh chóng - Ảnh: Internet

Canh rong biển

Nguyên liệu:

- Rong biển

- Hạt sen tươi

- Nấm rơm trắng, cà rốt, gừng tươi

- Gia vị thông thường: mắm, hạt nêm…

Cách làm:

Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ rồi thái miếng mỏng vừa ăn. Gừng tươi cạo sạch đem đập dập, nấm rơm rửa sạch rồi cắt đôi.

Cho nồi nước lên bếp, đun sôi rồi lần lượt cho các nguyên liệu vào. Bạn nên cho gừng và hạt sen vào trước để hạt sen chín nhừ, sau đó mới cho cà rốt và nấm rơm vào. Đợi đến khi các nguyên liệu chín đều thì cho rong biển đã rửa sạch vào nấu chín, nêm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Cách làm những món ăn giải rượu này rất đơn giản - Ảnh: Internet

Nước đậu xanh

Nguyên liệu:

- 100g đậu xanh

- 1/2 thìa cà phê muối.

Cách làm:

Đậu xanh vo sạch, ngâm trong nước khoảng nửa tiếng rồi rửa sơ lại. Bắc nồi lên bếp, cho khoảng 500l nước vào đun sôi rồi cho đậu sạch vào nấu với lửa nhỏ. Đến khi đậu nở mềm thì vớt bọt rồi thêm vào một chút muối. Sau đó đợi nước nguội bớt, lọc bỏ bã là có thể uống ngay.

Chúc bạn thành công với cách làm những món ăn giúp giải rượu cực đơn giản này nhé!