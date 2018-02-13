Chị em thi nhau học cách làm mứt vỏ chanh trị cảm ho ngày Tết cực đơn giản tại nhà

Nấu gì hôm nay 13/02/2018 17:16

Bên cạnh những loại mứt quen thuộc ngày Tết thì mứt vỏ chanh không chỉ lạ miệng mà còn giúp ngăn ngừa cảm ho mùa lạnh cực hiệu quả. Cách làm món mứt này cũng rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay.

Nếu bạn đã chán ngấy những loại mứt như mứt dừa, mứt me hay mứt gừng quen thuộc thì hãy thử thay đổi khẩu vị với mứt vỏ chanh cay nồng, ngon ngọt đúng điệu này nhé!

Không chỉ đẹp mắt và lạ miệng, mứt vỏ chanh còn mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Vỏ chanh chứa nhiều chất xơ, kali, chất chống oxy hóa cùng các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp phòng nhiều loại bệnh.

Mứt vỏ chanh không quá ngọt, hơi cay cay, tê tê nơi đầu lưỡi sẽ giúp ngăn ngừa cảm ho mùa lạnh hiệu quả. Dưới đây là cách làm mứt vỏ chanh giòn ngon cực đơn giản tại nhà.

Chị em thi nhau học cách làm mứt vỏ chanh trị cảm ho ngày Tết cực đơn giản tại nhà - Ảnh 1
Cách làm mứt vỏ chanh khá đơn giản - Ảnh: Internet

Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách làm mứt vỏ chanh trị cảm ho ngày Tết

Nguyên liệu:

- Khoảng 5 quả chanh tươi (nên chọn loại chanh có vỏ dày để mứt ngon hơn)

- 200g đường cát trắng

Hướng dẫn thực hiện:

Chanh đem rửa sạch rồi cắt làm 4 phần, tách lấy phần vỏ rồi thái sợi dài vừa ăn. Cho phần vỏ chanh thái sợi vào nồi nước đun trong khoảng 30 giây thì vớt ngay ra cho vào tô nước lạnh để giữ độ giòn.

Chị em thi nhau học cách làm mứt vỏ chanh trị cảm ho ngày Tết cực đơn giản tại nhà - Ảnh 2
Gọt lấy phần vỏ chanh rồi thái sợi - Ảnh: Internet

Tiếp tục bắc nồi nước lên bếp, cho vào 200g đường cát trắng đun đến khi nước đường sôi thì cho vỏ chanh vào đun với lửa nhỏ. Thường xuyên dùng đũa đảo đều để vỏ chanh thấm đều đường, không bị đắng.

Đun liu riu đến khi vỏ chanh bắt đầu chuyển màu hơi trong là được. Chú ý không đun lửa to hoặc tắt bếp quá sớm để tránh làm mứt chanh bị đắng.

Chị em thi nhau học cách làm mứt vỏ chanh trị cảm ho ngày Tết cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3
Đun vỏ chanh với nước đường - Ảnh: Internet

Bạn dùng rây lọc lấy vỏ chanh, phần nước đường cho vào hũ thủy tinh nhỏ, bảo quản trong tủ lạnh để pha nước ấm uống. Cách làm này sẽ giúp trị cảm lạnh và viêm họng cực hiệu quả.

Chị em thi nhau học cách làm mứt vỏ chanh trị cảm ho ngày Tết cực đơn giản tại nhà - Ảnh 4
Lọc lấy phần nước đường để trị cảm ho - Ảnh: Internet

Phần vỏ chanh sau khi đun với nước đường trải đều ra khay, phơi cho nguội hẳn rồi lăn qua một lớp đường cát trắng. Lần lượt thực hiện như vậy cho đến khi hết phần mứt vỏ chanh là được. Bạn có thể bảo quản mứt vỏ chanh trong hũ thủy tinh, đặt ở nơi thoáng mát hoặc tủ lạnh để dùng dần.

Chị em thi nhau học cách làm mứt vỏ chanh trị cảm ho ngày Tết cực đơn giản tại nhà - Ảnh 5
Vỏ chanh sau khi phơi khô đem bảo quản trong hũ thủy tinh để dùng dần - Ảnh: Internet

Tác dụng của mứt vỏ chanh đối với sức khỏe

- Tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn

- Ngăn ngừa cảm cúm, viêm họng, cảm lạnh thông thường

- Kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả

- Giúp làm giảm hàm lượng cholesterol xấu

- Ổn định huyết áp.

- Hỗ trợ giảm cân.

- Làm chậm quá trình lão hóa

Mặc dù mứt vỏ chanh rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn chỉ nên dùng một lượng vừa phải mỗi ngày để tránh phản tác dụng.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt vỏ chanh cực đơn giản này tại nhà nhé!

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