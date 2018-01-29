Cách làm mứt khoai lang tím bắt mắt cho ngày Tết, ngon hơn ngoài hàng

Một chút bùi bùi, ngọt thanh và giòn tan của mứt khoai lang tím sẽ khiến bạn cảm nhận không khí ngày Tết đang đến gần hơn. Không chỉ thơm ngon, bắt mắt, mứt khoai lang tím còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa nhiều dưỡng chất.

Khoai lang từ lâu đã trở thành món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Thay vì lựa chọn khoai lang ruột vàng bình thường, bạn hãy thử thay đổi khẩu vị với khoai lang tím hấp dẫn.

Cách làm món mứt này cũng rất đơn giản, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian hay tốn kém quá nhiều chi phí để chế biến. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

- 300g đường trắng

- Nước vôi trong

- 1 ống vani

Hướng dẫn thực hiện:

Khoai lang tím mua về đem gọt vỏ, rửa sạch với nước muối loãng thái thành từng miếng dài vừa ăn hoặc lát mỏng tùy theo sở thích. Cho toàn bộ phần khoai đã thái lát vào ngâm trong nước vôi trong khoảng 4 – 5 tiếng. Sau đó vớt khoai ra rửa sạch nhiều lần với nước rồi để ráo hoàn toàn.

Ngâm khoai lang tím trong nước vôi trong - Ảnh: Internet

Trong trường hợp bạn không chuẩn bị được nước vôi trong thì có thể thay thế bằng nước muối loãng có pha nước cốt chanh.

Khoai lang sau khi ráo nước cho vào tô lớn, ướp cùng với 300g đường cát trắng. Dùng đũa đảo đều để đường thấm đều vào khoai lang, ướp trong khoảng vài tiếng để đường tan hết. Bạn có thể tăng hoặc giảm lượng đường tùy theo sở thích. Tuy nhiên không nên cho quá ít đường, mứt sẽ khó để lâu.

Cách làm mứt khoai lang rất đơn giản - Ảnh: Internet

Bước cuối cùng chính là sên mứt, bạn bắc chảo lên bếp (nên chọn chảo sâu lòng), cho toàn bộ phần khoai ngâm đường vào sên với lửa vừa. Dùng đũa đảo đều liên tục để đường ngấm vào từng miếng khoai. Khi nước đường bắt đầu sôi, bạn vặn lửa nhỏ rồi tiếp tục đảo đều đến khi đường tan hết và bắt đầu khô đặc lại, kết tinh xung quanh miếng khoai. Bạn cho vào thêm một chút vani để tạo mùi thơm, đảo đều thêm một lần nữa rồi tắt bếp.

Mứt khoai lang tím sau khi hoàn thành bạn nên bảo quản trong lọ thủy tinh có nắp đậy kín. Để mứt ở nơi khô thoáng hoặc trong ngăn mát tủ lạnh sẽ giữ được lâu hơn.

Bạn có thể dùng mứt khoai lang tím thơm bùi, hấp dẫn để đãi khách dịp Tết, chắc hẳn ai nấy đều sẽ nức nở khen ngon.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt khoai lang tím giòn ngon cực đơn giản này nhé!