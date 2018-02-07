Cách làm mứt xoài dẻo cay ngày Tết, khách đến nhà chỉ có nức nở khen ngon

Mứt là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết và được rất nhiều người yêu thích, kể cả trẻ nhỏ và người lớn. Nếu mứt dừa, mứt gừng đã quá quen thuộc thì hãy thử thay đổi khẩu vị với mứt xoài chua ngọt, dẻo cay cực hấp dẫn này nhé!

Cách làm món mứt này cũng rất đơn giản, chị em không cần tốn quá nhiều thời gian và chi phí để chế biến. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

- 250g đường cát trắng

- 1 thìa cà phê bột ớt

- 1 thìa cà phê muối

- Nước vôi trong

Hướng dẫn thực hiện:

Xoài xanh đem rửa sạch với nước muối loãng rồi gọt vỏ, sau đó dùng dao thái thành từng miếng dài, có độ dày vừa phải để mứt trông bắt mắt hơn.

Xoài đem thái miếng dài vừa ăn - Ảnh: Internet

Tiếp theo, bạn cho vôi vào thau nước, đợi vôi tan hết và cặn lắng xuống thì lọc lấy phần nước vôi trong. Đổ phần xoài đã thái vào ngâm khoảng 8 tiếng, nên để qua đêm sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều đấy!

Nên ngâm xoài qua đêm với nước vôi trong - Ảnh: Internet

Cho xoài đã ngâm nước vôi trong vào tô lớn, ướp cùng với 250g đường, đảo đều để đường thấm vào từng miếng xoài. Ướp khoảng 4 tiếng để mứt xoài ngon ngọt đúng điệu.

Bắc chảo lên bếp, cho phần xoài vào rim cùng một chút muối, dùng đũa đảo đều liên tục. Lưu ý nên đảo nhẹ tay để tránh làm nát xoài, mứt sẽ trông đẹp mắt hơn. Nêm nếm thêm gia vị mặn ngọt sao cho phù hợp với khẩu vị là được.

Cho xoài vào rim trên chảo, đảo nhẹ tay - Ảnh: Internet

Khi nước đường sôi lăn tăn thì vặn nhỏ lửa rồi cho bột ớt vào đảo đều. Đun đến khi đường sánh lại, miếng xoài trở nên trong hơn thì tắt bếp. Đợi xoài nguội hẳn, bạn cho vào lọ thủy tinh đậy nắp kín. Muốn mứt giữ được lâu và dẻo ngon hơn, bạn nên bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

Nếu muốn ăn cay hoặc mặn hơn, bạn có thể tăng lượng muối và bột ớt. Tuy nhiên, không nên giảm lượng đường vì nếu mứt không đủ ngọt sẽ khó giữ được lâu.

Cách làm mứt xoài dẻo cay rất đơn giản - Ảnh: Internet

Món mứt xoài chua cay, mặn ngọt sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để đãi khách dịp Tết. Cách làm món mứt này cũng rất đơn giản phải không nào? Chính vì vậy, thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến để chiêu đãi gia đình và bạn bè dịp Tết.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt xoài dẻo cay cực đơn giản tại nhà này nhé!