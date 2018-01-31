Cách làm mứt bí xanh cho ngày Tết cực đơn giản tại nhà, ai nấy đều nức nở khen ngon

Dưới đây là cách làm mứt bí xanh giòn ngon, đơn giản tại nhà, chị em không thể bỏ qua.

Nếu mứt dừa đã quá quen thuộc và nhàm chán thì bạn có thể thay đổi khẩu vị với mứt bí xanh giòn ngon, thanh mát. Cách làm món mứt này cũng rất đơn giản, bạn có thể chế biến ngay tại nhà với những nguyên liệu dễ mua và có giá thành rẻ.

- Một ít phèn chua

- Nước vôi trong

- 2 ống vani

Hướng dẫn thực hiện:

Để mứt bí xanh ngon đúng điệu, bạn nên chọn những quả bí già, cùi dày để mứt giòn hơn và khi chế biến không bị nát.

Đầu tiên, bí xanh đem gọt vỏ, nạo ruột rồi rửa sạch với nước muối loãng. Dùng dao thái bí xanh thành từng khúc vuông dài khoảng 5cm. Sau đó cho phần bí xanh đã thái vào thau nước vôi trong ngâm khoảng 6–8 tiếng rồi vớt ra rửa sạch nhiều lần với nước, để ráo hoàn toàn.

Ngâm bí xanh thái sợi vào nước vôi trong - Ảnh: Internet

Để mứt bí xanh trong và giòn hơn, bạn nên luộc sơ bí với nước phèn chua. Cách làm rất đơn giản, bạn cho phèn chua vào nồi, đun sôi với 3 lít nước rồi cho bí xanh vào luộc sơ khoảng 1 phút, sau đó đổ ngay vào thau nước đá lạnh.

Phần bí xanh luộc sơ cho vào tô lớn ướp cùng 500g đường cát trắng, dùng đũa đảo đều để đường ngấm đều. Ngâm trong khoảng 3-4 tiếng để đường tan hết và ngấm vào từng miếng bí xanh.

Bắc chảo lên bếp (nên dùng chảo sâu lòng), đổ bí xanh đã ướp đường vào sên với lửa nhỏ đến khi đường tan gần hết thì cho vào một chút vani để tạo mùi thơm. Đảo đều liên tục cho đến khi đường trắng kết tinh ở mặt ngoài miếng bí là được.

Sên đến khi đường kết tinh vào từng miếng bí - Ảnh: Internet

Mứt bí xanh sẽ có vị ngọt vừa phải, không chỉ thơm ngon mà còn giúp thanh nhiệt, thải độc, lợi tiểu, giảm cân... rất tốt cho sức khỏe. Mứt bí xanh đẹp mắt, thơm ngon và bổ dưỡng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn đãi khách dịp Tết.

Sau khi hoàn thành, bạn cho bí xanh vào lọ thủy tinh, bảo quản ở nơi khô thoáng hoặc tủ lạnh để dùng dần.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt bí xanh cực đơn giản tại nhà này nhé!