Đây là những thực phẩm quen thuộc chữa nóng trong, nhiệt miệng sau Tết cực nhanh và an toàn

Thay vì dùng thuốc, bạn có thể chữa nhiệt miệng cực nhanh bằng những thực phẩm lành tính và an toàn dưới đây ngay tại nhà.

Sau những bữa tiệc ngày Tết, nhiều người thường gặp chứng nhiệt miệng do nóng trong vì ăn quá nhiều thực phẩm dầu mỡ, đồ uống có ga… Nếu không biết cách điều trị kịp thời sẽ dễ khiến vết loét thêm trầm trọng. Tình trạng này kéo dài sẽ gây đau rát, khó chịu, ăn uống không ngon, ảnh hưởng đến sức khỏe .

Bạn chỉ cần rửa sạch rau má rồi giã nhuyễn, vắt lấy nước uống hoặc ép lấy nước dùng trong ngày sẽ giúp tình trạng nhiệt miệng được cải thiện đáng kể.

Rau má chứa nhiều triterpenoids – một loại chất có tác dụng làm lành vết thương, vết lở loét rất nhanh, đồng thời tăng cường chất chống oxy hóa tại vị trí vết thương, chống nhiễm trùng. Chính vì vậy, đây chính là thực phẩm giúp trị nhiệt miệng cực nhanh và hiệu quả.

Nha đam

Nha đam chứa đến 12 loại vitamin và 29 khoáng chất cần thiết cho cơ thể cùng hàm lượng chất chống oxy hóa có khả năng kháng viêm mạnh mẽ. Nha đam có tác dụng thanh lọc cơ thể, thải độc gan, làm lành vết thương, nhờ đó giúp chữa nhiệt miệng hiệu quả.

Bên cạnh đó, dùng nước ép nha đam mỗi ngày còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón ngày Tết.

Cà chua

Cà chua chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng thanh nhiệt, chống viêm. Bạn chỉ cần ngậm nước ép từ loại quả này mỗi ngày 3-4 lần sẽ giúp chứng nhiệt miệng được khắc phục nhanh chóng.

Cà chua không chỉ giúp chữa lành vết nhiệt miệng mà còn làm đẹp da - Ảnh: Internet

Sữa chua

Những dưỡng chất trong sữa chua có khả năng cân bằng vi khuẩn trong miệng và trong cơ thể. Ăn sữa chua sẽ giúp vết loét miệng nhanh lành, đồng thời hạn chế vết nhiệt miệng lây lan rộng hơn.

Ngoài ra, lợi khuẩn probiotic trong sữa chua còn kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa các triệu chứng như chướng bụng, đầy hơi…

Trà xanh

Trà xanh là loại thảo mộc thiên nhiên có khả năng chống viêm, kháng khuẩn, giúp làm lành vết loét, đồng thời giúp giảm cảm giác nóng ở dạ dày và thanh nhiệt cơ thể. Bạn có thể uống hoặc ngậm nước trà xanh vài lần mỗi ngày để giảm nhiệt miệng.

Trà xanh giúp thanh lọc cơ thể, trị nhiệt miệng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Rau ngót

Rau ngót có tính mát giúp thanh nhiệt, thải độc, chữa nhiệt miệng... Để rau ngót phát huy hết tác dụng của nó bạn nên dùng rau ngót tươi rửa sạch, giã nát lấy nước cốt rồi trộn với vài giọt mật ong. Sau đó dùng hỗn hợp này bôi lên vết nhiệt miệng, thực hiện ngày từ 2-3 lần.

Trên đây là những thực phẩm chữa nhiệt miệng sau Tết an toàn và nhanh chóng bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà phương pháp này mang lại đấy!