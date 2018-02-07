Chẳng còn nỗi lo nhiệt miệng ngày Tết nhờ cách trị cực đơn giản này tại nhà

Sống khỏe 07/02/2018 11:48

Nhiều người thường gặp phải hiện tượng nhiệt miệng do nóng trong, đặc biệt là vào những ngày Tết. Tuy nhiên, tình trạng này có thể được khắc phục nhanh chóng nhờ cách trị cực đơn giản dưới đây tại nhà.

Những bữa tiệc triền miên với đầy các món ăn dầu mỡ như bánh chưng, dưa hành hay giò chả ngày Tết dễ gây ra tình trạng nóng trong, dẫn đến nhiệt miệng. Triệu chứng này kéo dài sẽ gây khó chịu, mệt mỏi và ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của bạn.

Để khắc phục chứng nhiệt miệng nhanh chóng, bạn có thể áp dụng những cách trị cực đơn giản dưới đây tại nhà, vừa an toàn lại cực kỳ hiệu nghiệm.

Chẳng còn nỗi lo nhiệt miệng ngày Tết nhờ cách trị cực đơn giản này tại nhà - Ảnh 1
Tình trạng nhiệt miệng rất dễ gặp trong những ngày Tết - Ảnh: Internet

Những cách trị nhiệt miệng ngày Tết cực hiệu quả tại nhà

Súc miệng bằng nước củ cải

Củ cải có tính lạnh và là vị thuốc trị nhiệt miệng vô cùng hiệu quả, nhờ chứa nhiều nước cùng hàm lượng lớn các loại vitamin cần thiết cho cơ thể.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chuẩn bị sẵn khoảng 300g củ cải trắng, gọt vỏ rồi rửa sạch. Dùng dao thái thành từng miếng mỏng, sau đó cho vào máy xay nhuyễn hoặc giã nát để vắt lấy nước.

Cho nước củ cải vào ly nước sôi, khuấy đều để súc miệng 3 lần mỗi ngày. Sau khi áp dụng phương pháp này bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì.

Chẳng còn nỗi lo nhiệt miệng ngày Tết nhờ cách trị cực đơn giản này tại nhà - Ảnh 2
Súc miệng bằng nước củ cải có thể giúp trị nhiệt miệng hiệu quả - Ảnh: Internet

Sử dụng nước rau ngót, mật ong chấm vào chỗ nhiệt miệng

Rau ngót cũng là thực phẩm giúp trị nhiệt miệng nhanh chóng và an toàn. Dùng rau ngót rửa sạch, cho vào cối giã nát để lọc lấy nước. Chắt nước rau ngót ra ly, hòa thêm một chút mật ong rồi đảo đều. Dùng tăm bông sạch thấm hỗn hợp rồi chấm vào chỗ sưng đau, lở loét trong miệng.

Áp dụng phương pháp mỗi ngày 2-3 lần sẽ giúp giảm cảm giác đau rát, tình trạng nhiệt miệng được cải thiện đáng kể.

Chẳng còn nỗi lo nhiệt miệng ngày Tết nhờ cách trị cực đơn giản này tại nhà - Ảnh 3
Nước rau ngót có tác dụng trị nhiệt miệng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ngậm nước khế

Chuẩn bị khoảng 2-3 quả khế chua rửa sạch rồi giã nát, sau đó cho vào nồi đun sôi khoảng 5 phút. Đợi nước khế nguội hẳn thì dùng để ngậm và nuốt dần, thực hiện cách này liên tục trong ngày sẽ giúp thanh nhiệt hiệu quả.

Súc miệng với nước muối sinh lý

Đây là một trong những cách đơn giản nhất để giảm chứng nhiệt miệng. Bạn mua nước muối sinh lý 0,9% rồi ngậm khoảng 15 phút, sau đó súc miệng lại với nước sạch. Thực hiện 2 lần mỗi ngày, chỉ sau 1 đêm bạn sẽ thấy miệng đỡ nhiệt hơn.

Sử dụng dầu ô liu

Dầu ô liu rất lành tính và có khả năng trị nhiệt miệng nhanh chóng. Bạn có thể dùng tăm bông để thấm một chút dầu ô liu rồi bôi lên vết nhiệt miệng.

Chẳng còn nỗi lo nhiệt miệng ngày Tết nhờ cách trị cực đơn giản này tại nhà - Ảnh 4
Bạn có thể dùng dầu ô liu để trị nhiệt miệng tự nhiên và an toàn - Ảnh: Internet

Đắp muối i-ốt vào nốt nhiệt

Nếu bạn không có thời gian để chuẩn bị các loại nước súc miệng trị nhiệt miệng thì có thể dùng muối i-ốt để đắp trực tiếp vào phần bị lở. Cách này sẽ giúp nốt nhiệt săn da lại và tình trạng nhiệt sẽ được cải thiện.

Trên đây là những cách trị nhiệt miệng tại nhà bạn có thể áp dụng, vừa an toàn lại cực hiệu quả đấy!

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