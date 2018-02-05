Không phải nước chanh, đây mới chính là thức uống giúp giảm cân cực nhanh chị em đang thi nhau dùng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , những loại nước như cà phê, trà xanh… có thể tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp loại bỏ mỡ thừa và giảm cân nhanh chóng.

Nước chanh là thức uống giúp thải độc cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi khẩu vị hoặc đơn giản hơn là do bạn chẳng hề thích uống nước chanh thì có thể thử những thức uống dưới đây.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả như mong muốn, bạn chỉ nên sử dụng cà phê đen và có thể hòa thêm một chút đường ăn kiêng để dễ uống. Tuyệt đối không dùng thêm sữa hoặc kem kẻo phản tác dụng.

Nếu biết sử dụng cà phê đúng cách sẽ mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe . Theo nhiều nghiên cứu, nếu bạn uống 1 ly cà phê trước khi tập thể dục sẽ giúp tăng sức bền, đồng thời giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn.

Sử dụng cà phê đúng cách giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Mật ong pha nước ấm

Thường xuyên uống một ly nước ấm pha mật ong mỗi sáng sẽ giúp giảm cân tự nhiên và nhanh chóng. Bên cạnh đó, loại nước uống này còn giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, tăng cường quá trình trao đổi chất cho cơ thể, tăng sức đề kháng và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Mỗi ly nước ấm pha mật ong mà bạn hấp thụ có thể làm giảm khoảng 63% lượng calo nạp vào cơ thể.

Hãy pha 1 thìa cà phê mật ong vào nước ấm và uống mỗi sáng nhé! - Ảnh: Internet

Nước đá

Thật bất ngờ khi nhiều nghiên cứu đã chứng minh nước đá lạnh có thể giúp cơ thể tiêu hoa nhiều năng lượng, nhờ đó giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Mitzi Dulan (tác giả của cuốn sách về giảm cân The Pinterest Diet), nếu mỗi ngày bạn uống khoảng 700ml nước đá có thể giúp cơ thể đốt cháy 100 calo.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe. Không chỉ có khả năng ngăn ngừa ung thư, thường xuyên sử dụng trà xanh còn giúp hỗ trợ giảm mỡ thừa nhanh chóng, cải thiện các vấn đề về da hiệu quả.

Theo nghiên cứu, mỗi ngày uống khoảng 2 – 4 ly trà xanh có thể giúp vòng eo thon gọn và săn chắc hơn, đồng thời giúp tăng cường sức khỏe. Để đạt hiệu quả như mong đợi, bạn nên sử dụng lá trà tươi để đun lấy nước uống.

Trà xanh là thức uống rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Nước pha giấm táo

Đây là một trong những cách giúp giảm cân đơn giản và hiệu quả. Bạn chỉ cần thêm 1 thìa cà phê giấm táo vào cốc nước ấm, uống khi bụng rỗng vào mỗi sáng. Cách này sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa và tiêu hao năng lượng, nhờ đó mà mỡ thừa tích tụ cũng được loại bỏ nhanh chóng.

Trên đây là những loại nước giúp giảm cân hiệu quả, bạn có thể tự chế biến tại nhà, vừa an toàn, giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn mang lại hiệu quả cao.