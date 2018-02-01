Cân nặng giảm nhanh gấp 3 lần nhờ ăn sữa chua theo cách này mỗi ngày, chị em tha hồ diện đồ Tết

Sống khỏe 01/02/2018 10:59

Nếu bạn đang lo ngại vì tình trạng thừa cân thì hãy thử ăn sữa chua kết hợp với nghệ mỗi ngày. Cách này sẽ giúp mỡ thừa giảm nhanh đến chóng mặt, chị em tha hồ xúng xính váy áo dịp Tết.

Không cần phải ăn kiêng quá nghiêm ngặt hay luyện tập cường độ cao, việc thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng có thể giúp giảm cân hiệu quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa chua có khả năng hỗ trợ quá trình loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng, nhất là khi được kết hợp cùng tinh bột nghệ. Thường xuyên sử dụng sữa chua và tinh bột nghệ mỗi ngày có thể giúp giảm cân nhanh chóng.

Cách giảm cân này vừa an toàn, hiệu quả lại giúp tiết kiệm chi phí. Chị em sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng không tì vết.

Cân nặng giảm nhanh gấp 3 lần nhờ ăn sữa chua theo cách này mỗi ngày, chị em tha hồ diện đồ Tết - Ảnh 1
Sữa chua kết hợp tinh bột nghệ giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách ăn sữa chua giảm cân nhanh

Các nhà khoa học đã tiến hành một cuộc nghiên cứu để chứng minh khả năng giúp giảm cân của sữa chua và tinh bột nghệ. Những người tình nguyện tham gia được chia làm 2 nhóm và thực hiện chế độ ăn riêng biệt trong vòng 3 tháng.

Nhóm 1 được bổ sung vào chế độ ăn mỗi ngày 1 thìa tinh bột nghệ trộn cùng sữa chua. Ngược lại, nhóm 2 chỉ được ăn sữa chua mà không có tinh bột nghệ. Kết quả sau 3 tháng đã cho thấy, những người ở nhóm 1 giảm được nhiều hơn nhóm 2 đến 1,4kg cân nặng mỗi ngày. Bên cạnh đó, lượng mỡ trong cơ thể của những người ở nhóm 1 còn giảm gấp 3 lần so với nhóm 2.

Cân nặng giảm nhanh gấp 3 lần nhờ ăn sữa chua theo cách này mỗi ngày, chị em tha hồ diện đồ Tết - Ảnh 2
Chế độ dinh dưỡng phù hợp có thể hỗ trợ giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nghiên cứu này đã chứng minh cùng một chế độ ăn kiêng như nhau nhưng nếu kết hợp thêm tinh bột nghệ thì hiệu quả sẽ tăng gấp 3 lần.

Nguyên nhân là do sữa chua chứa rất ít calo, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn. Khi kết hơp thực phẩm này với tinh bột nghệ sẽ giúp ức chế sự tích tụ chất béo dư thừa, đồng thời có tác dụng ngăn chặn sự hình thành các mạch máu mới trong các lớp mỡ giúp giảm cân nhanh chóng.

Không chỉ vậy, những dưỡng chất có trong nghệ còn giúp giảm cholesterol trong máu và giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Cân nặng giảm nhanh gấp 3 lần nhờ ăn sữa chua theo cách này mỗi ngày, chị em tha hồ diện đồ Tết - Ảnh 3
Mỡ thừa giảm nhanh chóng nhờ sử dụng tinh bột nghệ - Ảnh: Internet

Cách làm sữa chua kết hợp tinh bột nghệ giảm cân

Nguyên liệu:

- 1 hộp sữa chua không đường

- 1 thìa cà phê bột nghệ

Cách làm:

Bạn cho 1 thìa cà phê tinh bột nghệ vào hũ sữa chua rồi khuấy đều hỗn hợp là có thể thưởng thức. Tốt nhất bạn nên ăn sữa chua kết hợp tinh bột nghệ vào buổi sáng sẽ giúp giảm cân nhanh hơn.

Mặc dù có tác dụng hiệu quả trong việc giảm cân nhưng bạn chỉ nên dùng 1 hũ sữa chua mỗi ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng hỗn hợp này để làm mặt nạ dưỡng da, giúp giảm vết thâm và làm da trắng sáng hơn.

Cân nặng giảm nhanh gấp 3 lần nhờ ăn sữa chua theo cách này mỗi ngày, chị em tha hồ diện đồ Tết - Ảnh 4

Cách làm sữa chua kết hợp tinh bột nghệ không chỉ giúp giảm cân mà còn có thể làm mặt nạ dưỡng da - Ảnh: Internet

Nếu bạn không thể ăn được sữa chua và tinh bột nghệ thì có thể trộn bột nghệ cùng bột ớt hoặc dùng trong các món ăn hàng ngày.

Trên đây là cách ăn sữa chua giúp giảm cân nhanh nhất tại nhà, bạn có thể áp dụng mỗi ngày.

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