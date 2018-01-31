Cân nặng giảm ‘chóng mặt’, eo thon dáng đẹp chỉ sau 1 tuần nhờ những bài tập cực đơn giản tại nhà

Thay vì sử dụng những loại kem làm tan mỡ thừa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe , bạn có thể thực hiện những bài tập đơn giản tại nhà để giảm cân , vừa an toàn lại mang hiệu quả cao.

Vóc dáng kém thon gọn luôn là nỗi ám ảnh của không ít các chị em. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng này.

Dưới đây là những bài tập giảm cân tại nhà, bạn có thể áp dụng ngay để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn đón Tết nhé!

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn nằm úp mặt xuống sàn, giữ cơ thể tạo thành một đường thẳng, hai chân mở rộng bằng vai. Từ từ co hai tay lại một góc 45 độ, dùng lực nâng phần thân lên.

Cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn, mỗi lần hít vào thì khuỷu tay uốn cong và hạ thấp ngực xuống, ngược lại khi thở ra thì lại nâng cơ thể lên. Thực hiện động tác khoảng 5 lần, nghỉ 10 giây rồi lại tiếp tục thêm 5 lần nữa hoặc nhiều hơn tùy theo khả năng của bạn.

Chú ý luôn giữ vững trọng tâm phần mông và đầu gối, cơ thể luôn theo đường thẳng để bài tập phát huy hết hiệu quả của nó.

Động tác này giúp bạn loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bài tập bụng giảm eo

Kiên trì thực hiện bài tập bụng sẽ giúp giảm mỡ thừa hiệu quả. Đồng thời giúp cơ bụng và lưng thon gọn, săn chắc hơn.

Hướng dẫn thực hiện:

Động tác 1: Bạn nằm sấp trên sàn, cơ thể thả lỏng với 2 tay và 2 chân duỗi thẳng hoàn toàn. Từ từ nâng hai chân và hai tay lên cao nhất có thể, cơ mông siết chặt, giữ khoảng 3 giây rồi trở về tư thế ban đầu. Thực hiện động tác này liên tục khoảng 10 lần.

Động tác 2: Khác với động tác thứ nhất, bạn nằm ngửa trên sàn, hai chân thả lỏng và hai tay duỗi thẳng đưa qua đầu. Siết bụng nâng người và hai chân lên, vươn thẳng hai tay về phía đầu ngón chân, giữ tư thế này trong khoảng 3 giây rồi trở về tư thế ban đầu. Lặp lại động tác khoảng 10 lần.

Vòng eo thon gọn không còn là mơ ước với các cô gái nhờ bài tập này - Ảnh: Internet

Bài tập cho đôi chân thon thả

Những cô nàng tự ti về bắp chân to đã có thể sở hữu đôi chân thon thả nhờ thường xuyên thực hiện bài tập này.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn đứng thẳng người, hai chân dang rộng hơn vai. Hai tay chắp lại trước mặt, từ từ hạ thấp trọng tâm phần thân dưới, đẩy hông về phía sau rồi trở về tư thế ban đầu. Để động tác phát huy hết tác dụng của nó, bạn cần giữ thẳng lưng xuyên suốt quá trình thực hiện động tác. Thực hiện động tác 10-15 lần.

Bài tập chân này bạn có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi - Ảnh: Internet

Trên đây là những bài tập đơn giản giúp giảm cân cực nhanh chóng và hiệu quả, bạn nên áp dụng tại nhà mỗi ngày nhé!