Là phụ nữ đừng bao giờ bỏ qua những tác dụng tuyệt vời này của ngó sen kẻo ‘tiếc hùi hụi’

Ngó sen là nguyên liệu quen thuộc trong các món gỏi và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ngó sen có thể mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ.
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Không chỉ là món ăn được nhiều người yêu thích, ngó sen còn là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Theo Đông y, ngó sen có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, lọc máu, làm sạch đường ruột, trị hôi miệng, nghẹt mũi, xuất huyết sau sinh... Thường xuyên dùng loại thực phẩm này sẽ giúp bổ máu, bảo vệ hệ tiêu hóa hiệu quả, tốt cho người suy nhược cơ thể, phụ nữ và trẻ nhỏ.
Đối với phụ nữ, ăn ngó sen sau sinh có thể giúp an thần, giảm căng thẳng, ngăn ngừa chứng trầm cảm sau sinh. Dưới đây là những tác dụng của ngó sen bạn không thể bỏ qua:
Tác dụng của ngó sen đối với cơ thể
Làm đẹp da
Hàm lượng vitamin C và khoáng chất trong ngó sen có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển hóa tế bào, giúp ngăn ngừa tình trạng da thô ráp. Thường xuyên dùng ngó sen sẽ cải thiện các vấn đề về da, giúp làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên.
Giảm căng thẳng
Hàm lượng vitamin B trong ngó sen có tác dụng an thần, giúp thư giãn tinh thần, tạo sự vui vẻ và lạc quan. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung ngó sen vào thực đơn hàng ngày để giúp giảm căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm.
Hỗ trợ giảm cân
Ngó sen chứa hàm lượng chất xơ dồi dào có khả năng thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, kích thích hỗ trợ hệ tiêu hóa, nhờ đó giảm cảm giác thèm ăn, giúp quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn.
Ngăn ngừa táo bón
Những dưỡng chất có trong ngó sen như vitamin C, vitamin B, chất xơ cùng các chất điện giải giúp nhuận tràng tự nhiên, ngăn ngừa chứng táo bón và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.
Tốt cho gan
Ngó sen là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho gan nhờ khả năng thanh nhiệt và đào thải các độc tố tích tụ trong cơ quan nội tạng quan trọng này. Nhờ đó mà gan luôn được bảo vệ khỏe mạnh.
Hỗ trợ điều trị mất ngủ
Mất ngủ là tình trạng nhiều người gặp phải, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Để điều trị mất ngủ, bạn có thể ăn ngó sen để bổ sung cho cơ thể những dưỡng chất cần thiết như đường glucoza, canxi, photpho, sắt, vitamin C, arginin, tyrosin…
Bạn có thể ăn sống ngó sen, luộc lấy nước uống vào mỗi tối để giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn.
Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của ngó sen đối với sức khỏe mà bạn không thể bỏ qua. Hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày nhé!