Là phụ nữ đừng bao giờ bỏ qua những tác dụng tuyệt vời này của ngó sen kẻo ‘tiếc hùi hụi’

Theo Đông y, ngó sen có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, lọc máu, làm sạch đường ruột, trị hôi miệng, nghẹt mũi, xuất huyết sau sinh... Thường xuyên dùng loại thực phẩm này sẽ giúp bổ máu, bảo vệ hệ tiêu hóa hiệu quả, tốt cho người suy nhược cơ thể, phụ nữ và trẻ nhỏ.

Không chỉ là món ăn được nhiều người yêu thích, ngó sen còn là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe .

Hàm lượng vitamin C và khoáng chất trong ngó sen có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển hóa tế bào, giúp ngăn ngừa tình trạng da thô ráp. Thường xuyên dùng ngó sen sẽ cải thiện các vấn đề về da, giúp làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên.

Đối với phụ nữ, ăn ngó sen sau sinh có thể giúp an thần, giảm căng thẳng, ngăn ngừa chứng trầm cảm sau sinh. Dưới đây là những tác dụng của ngó sen bạn không thể bỏ qua:

Ngó sen có tác dụng cải thiện làn da trở nên mịn màng hơn - ảnh: Internet

Giảm căng thẳng

Hàm lượng vitamin B trong ngó sen có tác dụng an thần, giúp thư giãn tinh thần, tạo sự vui vẻ và lạc quan. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung ngó sen vào thực đơn hàng ngày để giúp giảm căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm.

Hỗ trợ giảm cân

Ngó sen chứa hàm lượng chất xơ dồi dào có khả năng thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, kích thích hỗ trợ hệ tiêu hóa, nhờ đó giảm cảm giác thèm ăn, giúp quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn.

Ngó sen có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa táo bón

Những dưỡng chất có trong ngó sen như vitamin C, vitamin B, chất xơ cùng các chất điện giải giúp nhuận tràng tự nhiên, ngăn ngừa chứng táo bón và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Tốt cho gan

Ngó sen là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho gan nhờ khả năng thanh nhiệt và đào thải các độc tố tích tụ trong cơ quan nội tạng quan trọng này. Nhờ đó mà gan luôn được bảo vệ khỏe mạnh.

Bạn có thể chế biến ngó sen thành nhiều món ăn khác nhau tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Hỗ trợ điều trị mất ngủ

Mất ngủ là tình trạng nhiều người gặp phải, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Để điều trị mất ngủ, bạn có thể ăn ngó sen để bổ sung cho cơ thể những dưỡng chất cần thiết như đường glucoza, canxi, photpho, sắt, vitamin C, arginin, tyrosin…

Bạn có thể ăn sống ngó sen, luộc lấy nước uống vào mỗi tối để giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của ngó sen đối với sức khỏe mà bạn không thể bỏ qua. Hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày nhé!