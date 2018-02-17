Đây chính là nước uống giúp thanh lọc, thải độc cơ thể sau Tết cực hiệu quả lại rẻ tiền

Chuyên gia nói gì 17/02/2018 11:00

Sau những bữa tiệc ngày Tết với đầy bia rượu và những món ăn nhiều dầu mỡ, đã đến lúc bạn cần thanh lọc cơ thể rồi đấy! Bạn chỉ cần uống một ly nước mướp đắng (khổ qua) làm theo cách này sẽ giúp đào thải độc tố tích tụ nhanh chóng.

Mướp đắng không chỉ là thực phẩm để chế biến món ăn mà còn là vị thuốc quý trong Đông y. Nó có vị đắng, lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, trị mụn nhọt, nóng trong, bệnh tiểu đường…

Để mướp đắng mang lại hiệu quả tốt nhất, bạn nên ép lấy nước để uống như nước giải khát. Thường xuyên dùng loại nước này sẽ giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan, làm đẹp da… và nhiều tác dụng tuyệt vời khác mà bạn không ngờ đến.

Đây chính là nước uống giúp thanh lọc, thải độc cơ thể sau Tết cực hiệu quả lại rẻ tiền - Ảnh 1
Mướp đắng mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Tác dụng của nước ép mướp đắng

Thải độc gan, bổ gan

Những dưỡng chất trong nước ép mướp đắng có khả năng làm tiêu hao lượng mỡ trong gan và đào thải độc tố để thải độc gan nhanh chóng. Thường xuyên dùng thức uống này sẽ giúp cải thiện chức năng túi mật, làm giảm và ngăn ngừa các bệnh xơ gan, viêm gan…

Ngăn ngừa ung thư vú

Hàm lượng lớn chất chống oxy hóa trong mướp đắng có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó còn giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú hiệu quả, đồng thời hỗ trợ điều trị căn bệnh nguy hiểm này.

Đây chính là nước uống giúp thanh lọc, thải độc cơ thể sau Tết cực hiệu quả lại rẻ tiền - Ảnh 2
Thường xuyên dùng nước ép mướp đắng sẽ giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh: Internet

Kiểm soát đường huyết

Theo các nghiên cứu khoa học, chiết xuất momorcidin và charatin từ mướp đắng có khả năng phân giải đường, sau đó chuyển hóa chúng thành năng lượng cho cơ thể, nhờ đó ngăn ngừa và điều trị hiệu quả bệnh đái tháo đường.

Bên cạnh đó, mướp đắng còn chứa nhiều polypeptide-p – một loại dưỡng chất thực vật giúp điều trị tiểu đường tuýp 1.

Làm sáng mắt

Mướp đắng là thực phẩm rất giàu vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực.

Làm đẹp da

Lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào trong mướp đắng giúp chống lại gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và giúp làn da trở nên trắng sáng, mịn màng tự nhiên.

Cách làm nước ép mướp đắng thanh lọc cơ thể

Nguyên liệu:

– 1 quả mướp đắng

– 1 quả dưa chuột

– 2 thìa cà phê mật ong

– 500ml nước

Cách làm:

Dưa chuột và mướp đắng rửa sạch với nước muối loãng, để nguyên vỏ rồi thái thành từng lát mỏng. Sau đó cho các nguyên liệu gồm mướp đắng, dưa chuột, mật ong và nước vào máy xay xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã, lấy phần nước.

Bạn có thể cho nước ép mướp đắng vào ngăn mát tủ lạnh hoặc thêm đá để uống.

Đây chính là nước uống giúp thanh lọc, thải độc cơ thể sau Tết cực hiệu quả lại rẻ tiền - Ảnh 3
Cách làm nước ép mướp đắng rất đơn giản - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Những người mắc bệnh tiêu hóa, huyết áp thấp, đau đầu kinh niên, phụ nữ mang thai không nên ăn hoặc uống nước ép mướp đắng vì rất có hại.

Nước uống mướp đắng sẽ giúp thanh lọc cơ thể sau Tết vô cùng hiệu quả, hãy bỏ túi ngay công thức làm thức uống giải khát trên để thải độc cơ thể cho cả gia đình nhé!

Top thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong những ngày đầu năm mới

Top thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong những ngày đầu năm mới

Thanh lọc cơ thể không phải là điều gì khó khăn nếu bạn tiêu thụ đúng những loại thực phẩm này.

Xem thêm
Từ khóa:   nước uống thanh lọc cơ thể nước thanh lọc cơ thể nước ép mướp đắng thanh lọc cơ thể ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 28 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 33 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen