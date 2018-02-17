Sau những bữa tiệc ngày Tết với đầy bia rượu và những món ăn nhiều dầu mỡ, đã đến lúc bạn cần thanh lọc cơ thể rồi đấy! Bạn chỉ cần uống một ly nước mướp đắng (khổ qua) làm theo cách này sẽ giúp đào thải độc tố tích tụ nhanh chóng.

Mướp đắng không chỉ là thực phẩm để chế biến món ăn mà còn là vị thuốc quý trong Đông y. Nó có vị đắng, lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, trị mụn nhọt, nóng trong, bệnh tiểu đường… Để mướp đắng mang lại hiệu quả tốt nhất, bạn nên ép lấy nước để uống như nước giải khát. Thường xuyên dùng loại nước này sẽ giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan, làm đẹp da… và nhiều tác dụng tuyệt vời khác mà bạn không ngờ đến.

Mướp đắng mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet Tác dụng của nước ép mướp đắng Thải độc gan, bổ gan Những dưỡng chất trong nước ép mướp đắng có khả năng làm tiêu hao lượng mỡ trong gan và đào thải độc tố để thải độc gan nhanh chóng. Thường xuyên dùng thức uống này sẽ giúp cải thiện chức năng túi mật, làm giảm và ngăn ngừa các bệnh xơ gan, viêm gan… Ngăn ngừa ung thư vú Hàm lượng lớn chất chống oxy hóa trong mướp đắng có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó còn giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú hiệu quả, đồng thời hỗ trợ điều trị căn bệnh nguy hiểm này.

Thường xuyên dùng nước ép mướp đắng sẽ giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh: Internet Kiểm soát đường huyết Theo các nghiên cứu khoa học, chiết xuất momorcidin và charatin từ mướp đắng có khả năng phân giải đường, sau đó chuyển hóa chúng thành năng lượng cho cơ thể, nhờ đó ngăn ngừa và điều trị hiệu quả bệnh đái tháo đường. Bên cạnh đó, mướp đắng còn chứa nhiều polypeptide-p – một loại dưỡng chất thực vật giúp điều trị tiểu đường tuýp 1. Làm sáng mắt Mướp đắng là thực phẩm rất giàu vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực. Làm đẹp da Lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào trong mướp đắng giúp chống lại gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và giúp làn da trở nên trắng sáng, mịn màng tự nhiên. Cách làm nước ép mướp đắng thanh lọc cơ thể Nguyên liệu: – 1 quả mướp đắng – 1 quả dưa chuột – 2 thìa cà phê mật ong – 500ml nước Cách làm: Dưa chuột và mướp đắng rửa sạch với nước muối loãng, để nguyên vỏ rồi thái thành từng lát mỏng. Sau đó cho các nguyên liệu gồm mướp đắng, dưa chuột, mật ong và nước vào máy xay xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã, lấy phần nước. Bạn có thể cho nước ép mướp đắng vào ngăn mát tủ lạnh hoặc thêm đá để uống. Cách làm nước ép mướp đắng rất đơn giản - Ảnh: Internet Lưu ý: Những người mắc bệnh tiêu hóa, huyết áp thấp, đau đầu kinh niên, phụ nữ mang thai không nên ăn hoặc uống nước ép mướp đắng vì rất có hại. Nước uống mướp đắng sẽ giúp thanh lọc cơ thể sau Tết vô cùng hiệu quả, hãy bỏ túi ngay công thức làm thức uống giải khát trên để thải độc cơ thể cho cả gia đình nhé!

Top thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong những ngày đầu năm mới Thanh lọc cơ thể không phải là điều gì khó khăn nếu bạn tiêu thụ đúng những loại thực phẩm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/day-chinh-la-nuoc-uong-giup-thanh-loc-thai-doc-co-the-sau-tet-cuc-hieu-qua-lai-re-tien-271930.html