Trẻ đẹp như tuổi đôi mươi, sức khỏe dẻo dai nhờ thường xuyên uống mật ong pha chế theo cách này

Chuyên gia nói gì 15/03/2018 18:00

Nếu biết pha chế mật ong đúng cách sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đồng thời giúp cải thiện làn da và vóc dáng.

Mật ong được xem là “thần dược” giúp trị bách bệnh nhờ chứa nhiều dưỡng chất quý giá tốt cho sức khỏe. Hàm lượng lớn các axit amin, canxi, sắt, magiê, kali cùng nhiều loại vitamin B, C, E… giúp kháng khuẩn tự nhiên và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Trẻ đẹp như tuổi đôi mươi, sức khỏe dẻo dai nhờ thường xuyên uống mật ong pha chế theo cách này - Ảnh 1
Mật ong mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong còn chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển các gốc tự do trong cơ thể, nhờ đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Đặc biệt, khi mật ong được pha chế đúng cách và kết hợp cùng với một số thực phẩm bổ dưỡng khác sẽ giúp trẻ hóa làn da và kéo dài tuổi thọ.

Dưới đây là cách pha chế mật ong giúp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe:

Cách pha chế mật ong trị bách bệnh, ngăn ngừa lão hóa

Mật ong và chanh

Hỗn hợp mật ong và chanh thường được sử dụng để điều trị ho khan, cảm lạnh và đau họng. Thường xuyên dùng loại nước này vào buổi sáng còn giúp làm sạch gan, giải độc cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch.

Cách làm: Chuẩn bị sẵn một ly nước ấm, thêm vào 1 thìa cà phê mật ong và 1/2 thìa nước cốt chanh rồi khuấy đều. Uống khi còn ấm và trước bữa ăn sáng sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Trẻ đẹp như tuổi đôi mươi, sức khỏe dẻo dai nhờ thường xuyên uống mật ong pha chế theo cách này - Ảnh 2
Mật ong và chanh giúp thanh lọc cơ thể nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và tinh bột nghệ

Những dưỡng chất đặc biệt trong hỗn hợp tinh bột nghệ và mật ong có thể giúp kháng khuẩn, chống viêm, cải thiện hệ tiêu hóa… Thường xuyên uống tinh bột nghệ mật ong sẽ giúp cải thiện mụn, mờ sẹo và vết thâm, đồng thời mang đến cho bạn làn da trắng hồng, mịn màng tự nhiên.

Cách làm: Bạn có thể pha tinh bột nghệ và mật ong với sữa nóng, uống khi còn ấm để tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, bạn có thể trộn đều hỗn hợp mật ong và nghệ đến khi sánh mịn, vo tròn thành viên rồi bảo quản trong lọ thủy tinh dùng dần.

Mật ong và gừng

Mật ong và gừng có tác dụng giảm chứng đau cơ, đau bụng kinh và điều trị đau nửa đầu hiệu quả.

Cách làm: Bắc nồi nước lên bếp, đợi nước sôi thì thêm gừng tươi thái lát mỏng vào, đun với lửa nhỏ khoảng 10 phút rồi tắt bếp. Đổ nước gừng ra ly, thêm vào 1-2 thìa cà phê mật ong, khuấy đều rồi thưởng thức khi còn ấm.

Trẻ đẹp như tuổi đôi mươi, sức khỏe dẻo dai nhờ thường xuyên uống mật ong pha chế theo cách này - Ảnh 3
Nếu thường xuyên đau bụng kinh, bạn có thể sử dụng hỗn hợp mật ong và gừng để cải thiện tình trạng này - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và giấm

Đây là hỗn hợp có khả năng làm giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường như đau họng, nghẹt mũi…

Cách làm: Cho 1-2 thìa cà phê giấm táo và 1 thìa cà phê mật ong vào cốc nước lọc. Khuấy đều rồi uống trước khi ăn hoặc vào buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Trên đây là những cách pha chế mật ong giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện làn da hiệu quả. Bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để trẻ đẹp như tuổi đôi mươi.

Hóa ra những thực phẩm giải độc gan cực hiệu quả này lại có sẵn trong căn bếp nhà bạn

Hóa ra những thực phẩm giải độc gan cực hiệu quả này lại có sẵn trong căn bếp nhà bạn

Gan luôn cần được thanh lọc mỗi ngày để hoạt động tốt hơn. Thường xuyên sử dụng những thực phẩm dưới đây chính là cách giải độc gan nhanh chóng và an toàn nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   cách pha chế mật ong mật ong mật ong có tác dụng gì uống mật ong có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 14 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 39 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen