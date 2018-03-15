Trẻ đẹp như tuổi đôi mươi, sức khỏe dẻo dai nhờ thường xuyên uống mật ong pha chế theo cách này

Mật ong còn chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển các gốc tự do trong cơ thể, nhờ đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Mật ong được xem là “thần dược” giúp trị bách bệnh nhờ chứa nhiều dưỡng chất quý giá tốt cho sức khỏe . Hàm lượng lớn các axit amin, canxi, sắt, magiê, kali cùng nhiều loại vitamin B, C, E… giúp kháng khuẩn tự nhiên và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Dưới đây là cách pha chế mật ong giúp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe:

Đặc biệt, khi mật ong được pha chế đúng cách và kết hợp cùng với một số thực phẩm bổ dưỡng khác sẽ giúp trẻ hóa làn da và kéo dài tuổi thọ.

Cách pha chế mật ong trị bách bệnh, ngăn ngừa lão hóa

Mật ong và chanh

Hỗn hợp mật ong và chanh thường được sử dụng để điều trị ho khan, cảm lạnh và đau họng. Thường xuyên dùng loại nước này vào buổi sáng còn giúp làm sạch gan, giải độc cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch.

Cách làm: Chuẩn bị sẵn một ly nước ấm, thêm vào 1 thìa cà phê mật ong và 1/2 thìa nước cốt chanh rồi khuấy đều. Uống khi còn ấm và trước bữa ăn sáng sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Mật ong và chanh giúp thanh lọc cơ thể nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và tinh bột nghệ

Những dưỡng chất đặc biệt trong hỗn hợp tinh bột nghệ và mật ong có thể giúp kháng khuẩn, chống viêm, cải thiện hệ tiêu hóa… Thường xuyên uống tinh bột nghệ mật ong sẽ giúp cải thiện mụn, mờ sẹo và vết thâm, đồng thời mang đến cho bạn làn da trắng hồng, mịn màng tự nhiên.

Cách làm: Bạn có thể pha tinh bột nghệ và mật ong với sữa nóng, uống khi còn ấm để tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, bạn có thể trộn đều hỗn hợp mật ong và nghệ đến khi sánh mịn, vo tròn thành viên rồi bảo quản trong lọ thủy tinh dùng dần.

Mật ong và gừng

Mật ong và gừng có tác dụng giảm chứng đau cơ, đau bụng kinh và điều trị đau nửa đầu hiệu quả.

Cách làm: Bắc nồi nước lên bếp, đợi nước sôi thì thêm gừng tươi thái lát mỏng vào, đun với lửa nhỏ khoảng 10 phút rồi tắt bếp. Đổ nước gừng ra ly, thêm vào 1-2 thìa cà phê mật ong, khuấy đều rồi thưởng thức khi còn ấm.

Nếu thường xuyên đau bụng kinh, bạn có thể sử dụng hỗn hợp mật ong và gừng để cải thiện tình trạng này - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và giấm

Đây là hỗn hợp có khả năng làm giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường như đau họng, nghẹt mũi…

Cách làm: Cho 1-2 thìa cà phê giấm táo và 1 thìa cà phê mật ong vào cốc nước lọc. Khuấy đều rồi uống trước khi ăn hoặc vào buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Trên đây là những cách pha chế mật ong giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện làn da hiệu quả. Bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để trẻ đẹp như tuổi đôi mươi.