Cả đời không lo mắc bệnh phụ khoa nhờ thường xuyên ăn những thực phẩm tốt cho vùng kín này

Sống khỏe 11/03/2018 11:49

Chế độ dinh dưỡng với những thực phẩm tốt cho vùng kín có thể giúp bạn phòng ngừa bệnh phụ khoa vô cùng hiệu quả.

“Cô bé” nếu không được chăm sóc đúng cách thì rất dễ bị viêm nhiễm và mắc các bệnh phụ khoa. Nếu tình trạng này không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau, thậm chí dẫn đến vô sinh.

Để ngăn ngừa bệnh phụ khoa, bên cạnh việc luyện tập thì chế độ dinh dưỡng khoa học và lành mạnh là rất quan trọng. Theo các chuyên gia, việc bổ sung những thực phẩm tốt cho vùng kín có thể ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm hiệu quả.

Dưới đây là những thực phẩm tốt cho vùng kín, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe sinh sản:

Những thực phẩm tốt cho vùng kín

Sữa chua

Hàm lượng men vi sinh trong sữa chua có tác dụng bổ sung lợi khuẩn cho cơ thể, nhờ đó giúp ngăn chặn bệnh nhiễm trùng nấm men và nhiễm khuẩn âm đạo cho chị em. Thường xuyên ăn sữa chua mỗi ngày là biện pháp an toàn giúp ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa, đồng thời giúp duy trì vóc dáng và làn da đẹp cho chị em.

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Sữa chua là thực phẩm tốt cho vùng kín, vóc dáng và làn da của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm lên men

Các chế phẩm sinh học lên men như dưa cải bắp, tương miso Nhật hay kim chi Hàn Quốc đều có khả năng tăng lợi khuẩn cho cơ thể. Hãy thường xuyên bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày để bảo vệ vùng kín khỏi các vi khuẩn có hại nhé!

Đậu nành

Khi lượng estrogen trong cơ thể suy giảm sẽ dẫn đến tình trạng khô âm đạo. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên sử dụng đậu nành. Nguyên nhân là do các kích thích tố có trong thực phẩm này có thể giúp tăng hàm lượng estrogen trong cơ thể.

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Hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày những món ăn từ đậu nành nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Nước lọc

Cung cấp đủ nước cho cơ thể là điều rất cần thiết để bảo vệ cơ thể, duy trì vóc dáng và cải thiện các vấn đề về da. Nếu cơ thể thiếu nước thì rất dễ dẫn đến tình trạng vùng kín có mùi. Chình vì vậy, mỗi ngày bạn nên uống ít nhất 2 lít nước để giúp “cô bé” luôn khỏe mạnh.

Thực phẩm gây hại cho “cô bé”

Bên cạnh việc thường xuyên sử dụng những thực phẩm có lợi thì bạn cũng nên hạn chế dùng những thực phẩm gây hại cho “cô bé” dưới đây:

Măng tây và tỏi

Theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn những thực phẩm như măng tây hoặc tỏi có thể khiến "cô bé" nặng mùi.

Đường

Một trong những nguyên nhân dễn đến tình trạng nhiễm nấm men là do bạn ăn quá nhiều đường. Hàm lượng đường trong những thực phẩm này sẽ khiến đường trong máu tăng cao, lượng glucose, glycogen tăng khiến nồng độ axit trong âm đạo tăng dẫn đến nguy cơ viêm âm đạo ở phụ nữ.

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Để bảo vệ sức khỏe vùng kín, bạn nên hạn chế ăn đồ ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống chứa chất kích thích

Rượu, bia là hai loại thức uống bạn nên hạn chế sử dụng vì chúng có thể khiến lượng oxy và máu trong cơ thể giảm sút, tạo môi trường thuận lợi để các vi khuẩn, virut và vi nấm gây bệnh phụ khoa phát triển. Bên cạnh đó, rượu còn khiến vùng kín nóng và ẩm hơn, tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Trên đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho vùng kín giúp ngừa bệnh phụ khoa, bạn nên lưu ý để bảo vệ sức khỏe sinh sản nhé!

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