Dinh dưỡng 3 tháng cuối thai kỳ - Tăng năng lượng dự trữ cho hành trình vượt cạn

Dinh dưỡng trong thứ tháng 7

Tháng thứ 7 mẹ bầu cần bổ sung thực phẩm giàu omega 3

Tháng thứ 7 là khoảng thời gian não bộ của bé phát triển nhanh, ước chừng lúc này não của trẻ đạt khoảng 25% não người lớn. Vì vậy, thời gian này trẻ cần được cung cấp nhiều axit béo để phát triển hệ thống thần kinh. Mẹ có thể bổ sung axit béo thông qua các loại thực phẩm thực lành mạnh như hạt hướng dương, hạt bí, lạc, vừng… các loại cá (cá hồi, cá thu, cá ngừ,…). Bên cạnh đó trong quá trình chế biến thức ăn có thể cho thêm 1-2 muỗng dầu đậu nành, dầu cá hồi, bơ… Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa, thời gian này mẹ cần bổ sung khoảng 200mg axit béo Omega 3 mỗi ngày. Đặc biệt, là lượng omega 3 từ cá hồi. Ngoài axit béo, trẻ cũng cần được bổ sung một lượng lớn vitamin C để phòng ngừa sinh non, vỡ ối sớm. Vitamin C cũng giúp cơ thể mẹ hấp thu sắt và canxi tốt hơn, hạn chế được tình trạng thiếu máu, loãng xương sau khi sinh. Hàng ngày mẹ bầu có thể bổ sung vitamin C thông qua các loại trái cây như cam, chanh, quýt, bưởi, dâu tây, ổi, đu đủ…