Mẹ bầu bị đau đầu: Chớ nên chủ quan!

Khi mới có em bé, cơ thể chị em có rất nhiều sự thay đổi, trong đó đặc biệt nhất là nồng độ các hormone trong cơ thể người phụ nữ sẽ có những chuyển biến rất mạnh mẽ. Điều này dẫn tới triệu chứng căng cơ, thay đổi vóc dáng, ngoại hình, sự lưu thông máu. Đau đầu xảy ra như một phản ứng của cơ thể trước những thay đổi này.

Kích thước và trọng lượng thai nhi tăng lên nhanh chóng gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của toàn cơ thể, gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh và thiếu máu đưa lên não gây nên hiện tượng mẹ bầu bị đau đầu.

Trên thực tế, hơn 80% mẹ bầu bị đau đầu khi mang thai và trong số đó thì đến 58% bị chứng đau nửa đầu ở 3 tháng đầu thai kỳ. Bên cạnh đau đầu thì bà bầu còn có thể kèm theo cảm giác buồn nôn do những thay đổi này.

Sinh hoạt thiếu khoa học

Mẹ bầu thường lười uống nước, ăn uống không đúng bữa, sai giờ gây hạ đường huyết hoặc thường xuyên thức đêm và sử dụng đồ uống chứa cafein hoặc mất ngủ cũng gây ra triệu chứng đau đầu ở bà bầu.

Môi trường sống

Mẹ bầu bị đau đầu có thể do sống hoặc làm việc trong môi trường có nhiều tiếng ồn (ô nhiễm âm thanh), lâu dần làm chị em căng thẳng, dễ bực bội, khó ngủ dẫn tới hiện tượng khó chịu này.

Tiền sản giật – sản giật

Một số mẹ bầu chỉ xuất hiện duy nhất tình trạng đau đầu, không kèm theo bất cứ triệu chứng nào khác. Tuy nhiên, không vì thế mà chị em có thể chủ quan với hiện tượng này vì mẹ bầu ở tuần thứ 24 – 26 thường gặp bệnh lý tiền sản giật cũng là nguyên nhân trực tiếp gây nên các cơn đau đầu khi mang thai.

Nếu mẹ bầu bị đau đầu kèm theo những triệu chứng như: Nước tiểu bất thường, thay đổi thị giác hay những vấn đề bất thường ở gan, thận thì thai phụ cần đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Đau đầu khi mang thai gây nguy hiểm gì không?

Hầu hết các cơn đau đầu khi mang thai là bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các cơn đau đầu khi mang thai là bình thường, chúng sẽ tự biến mất khi chị em bước sang tháng thứ 4 thai kỳ hoặc sau khi sinh xong. Do vậy, bạn đừng quá lo lắng và vội vàng dùng thuốc, kể cả thuốc có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên.

Tuy nhiên nếu tình trạng đau đầu khi mang thai trở nên trầm trọng khiến các mẹ bầu khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của mẹ bầu, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi trong thai kỳ. Các mẹ cần theo dõi cơn đau đầu của mình để biết cách điều trị hiệu quả, cũng như chấm dứt cơn đau sớm nhất.

Trong một số trường hợp nhức đầu khi mang thai dữ dội lại là nguy cơ của các bệnh nguy hiểm, đặc biệt là tiền sản giật. Các thai phụ mang thai ngoài 35 tuổi cần theo dõi sức khỏe thai kỳ khi bị đau đầu nhiều trong những tháng cuối.

Các cách chữa đau đầu cho bà bầu

Chế độ dinh dưỡng

Tùy vào sở thích ăn uống, khả năng hấp thu của bà bầu, chị em nên chia nhỏ các bữa ăn làm nhiều lần trong ngày, thời gian có thể gần nhau để tránh bị đói khi mang thai gây hạ đường huyết dẫn tới đau đầu.

Bổ sung các loại thực phẩm như sữa tươi, anh đào, đậu trắng, khoai tây... giúp giảm đau đầu khi mang thai tốt hơn.

Tránh bị đói khi mang thai gây hạ đường huyết dẫn tới đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung các thực phẩm giàu sắt như rau chân vịt, mía, bông cải xanh… giúp cải thiện quá trình lưu thông máu lên não, đây cũng là cách giảm đau đầu ở bà bầu hiệu quả.

Mẹ bầu nên uống đủ lượng nước hàng ngày, có thể uống nước lọc, nước ép trái cây tươi... điều này phần nào giúp bà bầu bớt đau đầu hơn hẳn.

Cần hạn chế các loại đồ uống có ga, nước ép trái cây đóng chai, thịt chế biến sẵn, socola...

Hạn chế các chất kích thích để thần kinh không bị căng thẳng và có giấc ngủ ngon hơn, giảm cơn đau đầu hiệu quả.

Chế độ nghỉ ngơi

Ngủ đủ giấc từ 7-10 tiếng mỗi ngày. Mẹ bầu cần được ngủ nhiều hơn, đặc biệt là khi gặp tình trạng đau đầu. Tuy nhiên mẹ bầu ngủ trưa không nên quá 1 tiếng tránh mệt mỏi vào buổi chiều.

Môi trường ngủ cần được yên tĩnh, không bị làm phiền bởi tiếng ồn, hoặc các thiết bị điện tử.

Đắp khăn mát khi nghỉ ngơi, ngủ để giảm cơn đau đầu khi mang thai một cách từ từ, hiệu quả.

Tắm nước ấm cũng là một cách giảm đau đầu khi mang thai nhanh chóng cho mẹ bầu. Tuy nhiên cần tránh tắm nước quá nóng và tắm quá lâu sẽ gây các tác dụng ngược lại.

Tìm cho mình những thú vui giải trí như đọc sách, viết nhật ký mang thai, vẽ tranh, nghe nhạc để thư giãn đầu óc.

Sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Bạn nên cân nhắc giảm bớt khối lượng công việc, thay đổi môi trường làm việc khi mang thai nếu tính chất công việc thường xuyên căng thẳng, đi lại nhiều.

Không thức khuya, sử dụng điện thoại, máy vi tính liên tục.

Chế độ tập thể dục

Tập thể dục đều đặn để tuần hoàn cơ thể được lưu thông - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục đều đặn để tuần hoàn cơ thể được lưu thông, thoải mái, giảm bớt áp lực cho mẹ bầu khi bị đau đầu. Mẹ bầu có thể lựa chọn các bộ môn như Yoga, đi bộ, bơi lội, ngồi thiền... đều rất tốt cho sức khỏe.

Mát-xa vùng đầu, vai gáy, gan bàn chân sẽ giúp lưu thông máu và giảm đau đầu hiệu quả. Bạn có thể nhờ người thân hỗ trợ hoặc sử dụng dịch vụ mát-xa cho bà bầu tại các spa, thẩm mỹ viện.

Tập thể dục tinh thần bằng cách sống lạc quan, vui vẻ, xem phim hài, đọc truyện cười, đi du lịch ở nơi có khí hậu trong lành, mát mẻ.

Chữa đau đầu bằng cách xông hơi

Đây là cách chữa bệnh truyền thống của người Việt Nam. Bằng cách kết hợp các loại thảo mộc trong vườn nhà đun nóng lên và xông hơi sẽ trị dứt cơn đau nhanh chóng.

Nguyên liệu: Lá ngải cứu, lá khuynh diệp, lá bưởi, lá sả...

Cách làm:

Đun sôi 1 lít nước với tất cả thảo dược trên, để sôi khoảng 20 phút là được.

Xông hơi trong 15 – 20 phút. Hiệu quả chữa bệnh có thấy rõ ngay trong lần xông hơi đầu tiên.

Khi nào đau đầu khi mang thai cần can thiệp y tế

Khi triệu chứng đau đầu kết hợp với các biểu hiện sau, thì mẹ bầu cần đến bệnh viện để khám cụ thể và có hướng điều trị đúng đắn:

Nhức đầu, đau đầu thường xuyên, các cơn đau đầu khi mang thai đột ngột khi mẹ bầu đang ngủ và tình trạng đau đầu không có dấu hiệu thuyên giảm.

Sưng bàn chân, bàn tay, khuôn mặt.

Đau đầu kèm theo sốt cao, đau cứng cổ, rối loạn thị giác, buồn ngủ, cảm giác tê buốt

Đau đầu kèm đau vùng bụng trên, đau vùng dưới xương sườn.

Đột ngột tăng cân.

Đau cổ, nghẹt mũi, đau răng, mắt mỏi.

Phòng ngừa đau đầu ở mẹ bầu

Ăn uống đầy đủ

Lượng đường trong máu thấp do mẹ bầu bỏ bữa hoặc đói bụng có thể gây đau đầu khi mang thai. Do vậy, bạn vẫn nên dự trữ sẵn bên người một hũ nhỏ các loại hạt tốt cho bà bầu, trái cây hay vài gói bánh nhỏ để có thể nạp năng lượng những lúc cảm thấy đói.

Nghỉ ngơi đầy đủ

Việc đảm bảo giấc ngủ giúp giảm thiểu sự tái phát của những cơn đau đầu hoặc đau nửa đầu. Ngoài ra, mẹ bầu lên giường đúng giờ hoặc sớm hơn nữa cũng rất tốt cho sức khỏe vì sẽ hỗ trợ giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi và hồi phục năng lượng sau ngày dài hoạt động.

Hít thở

Tình trạng thiếu không khí trong lành cũng dễ dàng khiến phụ nữ mang thai cảm thấy khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng thiếu không khí trong lành cũng dễ dàng khiến phụ nữ mang thai cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí đau đầu. Vậy nên, mẹ bầu hãy chú ý tránh ra ngoài vào những ngày nóng bức, không khí ngột ngạt hoặc những nơi có mùi hương mạnh, mùi nồng nặc.

Ngoài ra, khi ở nhà, bạn có thể mở cửa sổ để không khí trong nhà lưu thông, mát mẻ. Ngoài ra, mẹ bầu cần tránh mặc trang phục quá bó sát và không thấm hút mồ hôi tốt.

Yếu tố môi trường

Một số tác động từ bên ngoài như ánh sáng quá chói và âm thanh ồn ào sẽ làm bà bầu bị đau đầu bởi quá trình mang thai khiến bạn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Để hạn chế tình trạng này xảy ra, mẹ bầu hãy cố gắng tránh đến những nơi có quá nhiều ánh sáng rực rỡ, chói mắt và ưu tiên địa điểm yên tĩnh cho các buổi họp mặt, trò chuyện.

Tóm lại, tình trạng mẹ bầu bị đau đầu tương đối lành tính, thường gặp trong 3 tháng đầu hoặc cuối của thai kỳ. Cách trị đau đầu cũng rất đơn giản, chủ yếu là thay đổi chế độ sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp không nên chủ quan và nên đến gặp bác sĩ để có chẩn đoán chính xác cũng như điều trị kịp thời tình trạng này.