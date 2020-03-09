Phụ nữ sau khi sinh sức khỏe vẫn còn yếu, hệ tiêu hóa vẫn chưa hoạt động bình thường. Có những thức uống làm cho mẹ sau sinh khỏe hơn, lợi sữa nhưng cũng có những thức uống làm cho mẹ sau sinh cảm thấy buồn nôn, chóng mặt. Vậy phụ nữ sau sinh có được uống nước dừa hay không và có những lưu ý gì khi uống thức uống này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau!

Nguyên nhân là do em bé ở những tháng này đã phát triển mạnh và khỏe hơn trước. Bé có thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng cần thiết có trong nước dừa và ít gặp vấn đề về tiêu hóa hơn. Nếu bạn uống nước dừa trong giai đoạn này sẽ giúp cho bé thông minh và phát triển tốt hơn.

Nhiều bạn thắc mắc rằng sau sinh 1 tháng uống nước dừa được không ? Theo các chuyên gia cho biết, trong các thành phần của nước dừa có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho chị em, nhất là những phụ nữ sau sinh. Tùy vào thể trạng của từng mẹ mà quyết định thời gian uống nước dừa. Nhưng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả mẹ và bé thì tốt nhất bạn nên uống nước dừa vào khoảng tháng thứ 3 hoặc tháng thứ 6 sau khi sinh.

Tác dụng của nước dừa đối với mẹ sau sinh

Phụ nữ sau khi sinh nở hoàn toàn có thể uống nước dừa từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6. Lúc này, sức khỏe của mẹ đã hồi phục và hệ tiêu hóa của bé cũng hoàn thiện hơn trước. Do đó, cả mẹ và bé có thể tiếp nhận được chất dinh dưỡng và các vitamin có trong nước dừa.

Uống nước dừa tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích của nước dừa đối với cả mẹ và bé:

- Tăng cường hệ miễn dịch: Uống nước dừa thường xuyên sẽ giúp mẹ chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể. Hợp chất axit lauric sẽ giúp bé tăng hệ miễn dịch khi bú sữa mẹ.

- Lợi sữa: Ít ai biết rằng việc uống nước dừa sẽ lợi sữa cho mẹ. Nếu uống nước dừa hàng ngày thì cơ thể mẹ sẽ khỏe hơn và có thể cung cấp lượng sữa bổ dưỡng cho bé.

- Huyết áp ổn định: Trong các thành phần của nước dừa bao gồm chất điện giải có khả năng giúp cho cơ thể của mẹ được duy trì và ổn định huyết áp.

- Khả năng chống lại các bệnh lý khác: Uống nước dừa giúp mẹ tăng cường hệ miễn dịch và có khả năng chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, nấm sinh bệnh. Từ đó, mẹ có thể phòng tránh được một số bệnh lý như táo bón, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hay nôn ói.

Nước dừa giúp mẹ chống lại nhiều bệnh lý khác - Ảnh minh họa: Internet

- Đẹp da: Một trong những vấn đề mà chị em sau khi sinh nở lo lắng là làn da của họ trở nên khô, thiếu mịn màng và xuất hiện các vết rạn nứt. Nếu bạn uống nước dừa thường xuyên sau khi sinh nở từ 3 đến 6 tháng thì da của bạn sẽ đẹp hơn, mịn màng, đầy sức sống hơn và các vết rạn nứt được mờ đi.

Sau sinh mổ uống nước dừa được không?

Nhiều bạn thắc mắc rằng phụ nữ sau sinh mổ bao lâu được uống nước dừa? Nước dừa là một thức uống rất tốt đối với sức khỏe của mẹ và bé. Vì thế, không chỉ đối với những mẹ sinh thường, những mẹ sinh nở có thể uống được nước dừa nếu bạn cảm thấy sức khỏe của mình đã được hồi phục. Sau sinh, cơ thể mẹ bị mất nước và yếu hơn, mẹ cần uống nước dừa để ổn định lại lượng nước đã mất đi. Hơn nữa, nước dừa sẽ cung cấp cho mẹ các chất cần cho sức khỏe sau khi sinh mổ, cụ thể kali và natri.

Sau sinh mổ uống nước dừa rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau sinh ăn nước cốt dừa được không?

Không chỉ nước dừa mới tốt cho sức khỏe của mẹ mà cả nước cốt dừa cũng thế. Các bác sĩ đã chỉ ra lợi ích của nước cốt dừa đối với sức khỏe của mẹ là:

- Tăng cường hydrat hóa.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Trong nước cốt dừa có chứa chất điện giải và nhiều axit amin. Chúng hoạt động như một chất chống oxy hóa cho cơ thể và giúp cơ thể được miễn dịch một cách hiệu quả.

- Thúc đẩy tiêu hóa tốt: Sau khi sinh, mẹ hay gặp vấn đề về tiêu hóa và hay bị táo bón, khó tiêu. Để hạn chế tình trạng này, mẹ nên uống nước cốt dừa để loại bỏ các bệnh về đường tiêu hóa.

- Giúp cho xương chắc khỏe: Nước cốt dừa chứa canxi có thể giúp cho xương chắc khỏe đồng thời tăng sức mạnh cho hệ xương khớp.

Nước cốt dừa giúp xương chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

- Hạn chế tình trạng bị chuột rút: Nước cốt dừa chứa nhiều kali giúp mẹ bù lại lượng kali đã mất trong cơ thể và hạn chế tình trạng bị chuột rứt.

Qua bài viết trên, chúng ta đã biết được phụ nữ sau sinh có được uống nước dừa hay không. Nước dừa là một thức uống không chỉ tốt đối với mẹ mà còn với bé nữa. Vì thế, sau khi sinh khoảng từ 3 đến 6 tháng là bạn có thể uống được nước dừa, để bù đắp lượng nước đã mất đi cũng như giúp cơ thể ngăn chặn nhiều bệnh đường tiêu hóa.