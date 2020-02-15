Mẹ bầu cần biết: Bị tiểu đường thai kỳ có nên uống nước dừa hay không?

Nước dừa rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, nhất là đối với mẹ bầu vì có thể giúp cho thai nhi phát triển tốt. Nhưng khi bị tiểu đường thai kỳ có nên uống nước dừa không?

Nước dừa có vị thanh mát và ngọt dịu, được nhiều người ưa chuộng làm thức uống giải khát vào mùa hè. Và bị tiểu đường thai kỳ có nên uống nước dừa không là thắc mắc chung của nhiều chị em mang thai vì có nhiều người cho rằng nếu bị tiểu đường mà uống nước dừa sẽ làm bệnh thêm trầm trọng hơn. Để biết điều này có đúng hay không, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau. Tiểu đường thai kỳ là gì? Bị tiểu đường thai kỳ có nên uống nước dừa - Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu, cứ 10 người mang thai thì lại có 1 người bị bệnh tiểu đường, tức lượng đường trong máu tăng cao hơn mức bình thường. Nguyên nhân là do trong quá trình mang thai, các hormone của nhau thai làm cho việc sản xuất insulin bị rối loạn gây ra tình trạng không thể sản xuất lượng insulin cần thiết, làm lượng glucose trong máu tăng cao dẫn đến lượng đường trong máu cũng tăng cao theo.

Nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường thai kỳ Bị tiểu đường thai kỳ là do ăn uống không hợp lý- Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân khiến cho chị em dễ bị tiểu đường khi mang thai là do đa số những người mắc bệnh đã có sẵn bệnh lý trong người. Một số trường hợp khác là do quá trình ăn uống chưa hợp lý và vận động không khoa học làm cho lượng đường huyết tăng. Ảnh hưởng của bệnh tiểu đường đối với thai nhi Bị tiểu đường thai kỳ làm cho mẹ bầu mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet Khi mang thai, nếu mẹ bị bệnh tiểu đường thì rất dễ xuất hiện những tình trạng sau:

- Mẹ bầu bị mệt mỏi, sinh non, có khi phải mổ lấy thai cao. - Trẻ sinh ra có nguy cơ bị dị tật hoặc chậm phát triển, dễ bị trật khớp vai, suy hô hấp, bệnh đa hồng cầu, hạ canxi. Bà bầu uống nước dừa có tác dụng gì? Những mẹ bầu bị tiểu đường thường rất nghiêm khắc về chế độ ăn uống của mình vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Do đó, tâm lý chung của nhiều mẹ là giảm các món ăn và thức uống có vị ngọt xuống. Có người còn kiêng kỵ việc uống nước dừa vì cho rằng nước dừa có vị ngọt. Bị tiểu đường thai kỳ nên uống nước dừa - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, nước dừa là một loại thức uống rất tốt với sức khỏe của chúng ta, nhất là đối với những chị em đang trong giai đoạn thai kỳ. Trong nước dừa có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho bệnh nhân bị tiểu đường, sỏi thận, tim mạch. Theo các bác sĩ, trong nước dừa có chứa calo và ít chất béo, giúp cho cơ thể cải thiện quá trình lưu thông của máu, hỗ trợ tốt quá trình trao đổi chất và đốt cháy nhiều calo nên nước dừa rất có ích cho những mẹ bầu bị tiểu đường. Trong nước dừa có hai thành phần quan trọng đó là Kali và Axit lauric có tác dụng điều hòa huyết áp, giúp cơ thể tăng lượng cholesterol tốt ngăn chặn những nguy hiểm về tim mạch - triệu chứng thường gặp ở những người bị tiểu đường.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy lượng calo lớn và giảm cân hiệu quả. Nước dừa giúp mẹ bầu giảm lượng calo trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Hỗ trợ tốt quá trình lưu thông máu của cơ thể nên rất có lợi cho những người bị bệnh tiểu đường. Không những vậy, những khoáng chất bên trong sẽ làm cho huyết mạch bị giãn nở và làm giảm sự hình thành những cục máu đông, cản trở sự hấp thụ đường. Uống nước dừa bao nhiêu là đủ? Nhiều mẹ vẫn hay thắc mắc rằng khi bị tiểu đường thì uống nước dừa bao nhiêu là đủ. Nước dừa rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu uống quá nhiều có thể bị tác dụng phụ. Bạn nên lưu ý những điều sau: Không được uống quá nhiều nước dừa: Trong nước dừa vẫn chứa một lượng đường nhất định nên nếu uống nhiều có thể làm cho bệnh thêm nặng hơn. Bạn chỉ nên uống từ 1 đến 2 quả mỗi ngày là được. Chỉ nên uống từ 1 đến 2 quả dừa mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Không nên uống nước dừa vào buổi tối: Nước dừa có tính hàn nên lợi tiểu, nếu uống nước dừa vào ban đêm thì sẽ làm cho mẹ bầu tiểu đêm nhiều lần.

Những mẹ bầu mang thai 3 tháng đầu không nên uống nước dừa vì nếu uống nước dừa trong giai đoạn này sẽ làm cho tình trạng ốm nghén nặng hơn, khiến cơ thể suy yếu, mệt mỏi.

Hơn nữa, để đảm bảo sức khỏe, bạn cần chọn những quả dừa còn ở trong buồng và uống nước trực tiếp. Không nên uống nước dừa với nước đá vì điều này không tốt cho sức khỏe.

Sau khi bạn vận động, tập thể dục hoặc làm những công việc mệt mỏi thì không nên uống nước dừa vì cơ thể sẽ dễ bị cảm lạnh. Qua bài viết này, chắc chắn bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi bị tiểu đường thai kỳ có nên uống nước dừa hay không. Tóm lại, việc uống nước dừa rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn chỉ nên uống với liều lượng thích hợp.

Những thực phẩm tốt cho trẻ bị tiểu đường Số lượng trẻ em còn nhỏ đã bị tiểu đường loại 1 đang có xu hướng gia tăng tương đối nhanh, trong đó có nhiều em chỉ mới 2-3 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bau-can-biet-bi-tieu-duong-thai-ky-co-nen-uong-nuoc-dua-hay-khong-350934.html