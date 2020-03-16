Gợi ý cách tăng vòng 1 bằng bột đậu đơn giản ngay tại nhà

Sở hữu vòng 1 căng tròn tự nhiên là mong muốn của rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người có vòng 1 hơi nhỏ. Bài viết dưới đây xin hướng dẫn đến các bạn cách tăng vòng 1 bằng bột đậu an toàn, hiệu quả ngay tại nhà.

Như vậy chị em phụ nữ đã có thể tự trả lời cho thắc mắc ăn đậu phộng có tăng vòng 1 hay không với phần nội dung phía trên.

Trong đậu phộng có chứa hàm lượng vitamin E lớn giúp phát triển và hoàn thiện buồng trứng, làm tăng lượng noãn bào chín, kích thích sự bài tiết ra chất làm săn chắc, từ đó khiến cho ngực to ra và căng tròn.

Đậu nành có chứa protein giúp hình thành nên mô mỡ ở ngực, bổ sung estrogen giúp phát triển kích thước vòng 1. Ngoài ra nó còn giúp làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa bệnh cao huyết áp.

Đậu xanh có nhiều các chất như carotenoid, omega 3, polyphenol và các vitamin A, C giúp thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tăng kích thước vòng 1 hiệu quả.

Trong thành phần đậu đỏ chứa nhiều vitamin và các chất đạm giúp tăng kích thước vòng 1 hiệu quả. Ngoài ra đậu đỏ còn chứa nhiều chất sắt giúp bổ máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Bột đậu bao gồm nhiều loại đậu khác nhau như: đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu nành, mè đen, đậu phộng… có chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe , bên cạnh đó nó còn có tác dụng làm tăng kích thước vòng 1 cho chị em phụ nữ.

Mè đen chứa 20% chất đạm, các loại đồng và canxi, hơn nữa, mè đen có rất nhiều vitamin B1, B2, vitamin E, các axit béo, omega-3 và các calo có tác dụng kích thích sự phát triển và cải thiện số đo vòng 1, cho chị em phụ nữ bộ ngực săn chắc, căng tròn.

Mè đen chứa nhiều dưỡng chất và vitamin giúp cải thiện số đo vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Cách tăng vòng 1 bằng bột đậu tại nhà

Để thực hiện cách tăng vòng 1 bằng bột đậu bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu: 1kg đậu đỏ, 1kg đậu xanh, 1kg đậu nành, 0,5kg đậu đen và 0,5kg mè đen. Hoặc nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn thì có thể lấy tăng lên nhưng vẫn theo tỷ lệ như trên.

Cách thực hiện:

Rửa sạch tất cả các loại đậu đã lựa ở trên, sau đó để ráo nước

Rang chín từng loại đậu với lửa nhỏ, chú ý đảo đều tay để đậu không bị cháy

Sau khi rang chín đậu, để nguội rồi đem xay thành bột mịn từng loại đậu trên

Trộn đều các loại bột đậu lại với nhau, bỏ trong một chiếc lọ sạch có đậy nắp kín.

Hàng ngày bạn mang ra pha với nước nóng để uống. Lưu ý bạn pha theo tỷ lệ 1 thìa bột đậu và 200ml nước ấm, có thể cho thêm 1 ít sữa để mang lại hương vị thơm ngon.

Mỗi ngày bạn nên uống từ 1 – 2 cốc bột đậu và duy trì đều đặn, liên tục để tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng và hiệu quả.

Bạn cũng có thể lấy bột ngũ cốc tăng vòng 1 với cách sử dụng tương tự như bột đậu.

Bên cạnh cách làm bột đậu thì chị em phụ nữ cũng có thể sử dụng mè đen để cải thiện số đo vòng 1 hiệu quả

Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: 2 thìa mè đen, 1 thìa bột gạo nếp (bạn có thể lấy tăng lên nhưng vẫn theo tỷ lệ 2: 1), đường.

Các nguyên liệu làm bột đậu tăng kích thước vòng 1 - Ảnh: Internet

Cách làm mè đen để tăng kích cỡ vòng 1:

Cho mè đen vào máy xay nhuyễn thành bột

Rang vàng bột gạo nếp đến khi có mùi thơm thì đổ ra

Cho bột gạo nếp trộn lẫn với mè đen, thêm một chút đường, lưu ý là cần phải trộn đều.

Cho hỗn hợp đã trộn vào lọ khô có nắp đậy và lấy ra dùng dần.

Mỗi lần sử dụng bạn lấy 2 thìa trong lọ ra pha cùng nước sôi để uống, có thể cho thêm một chút sữa để đồ uống thơm ngon. Lưu ý nên uống đều đặn mỗi ngày để cho hiệu quả tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng.

Ngoài ra nhiều chị em phụ nữ có thắc mắc uống nước đậu đen có tăng vòng 1 không thì câu trả lời là có bởi đậu đen là thực phẩm giải độc cơ thể rất tốt, nó cũng cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết giúp bạn gia tăng kích thước vòng 1 và tốt cho sức khỏe.

Lưu ý khi sử dụng bột đậu tăng kích thước vòng 1

Khi sử dụng bột đậu nên kết hợp với massage ngực hàng ngày để tăng kích thước vòng 1 tốt hơn.

Cần uống bột đậu mỗi ngày và duy trì liên tục từ 2 – 3 tháng để cho hiệu quả tăng kích thước vòng 1 rõ ràng nhất.

Nên uống bột đậu vào các bữa phụ trong ngày hoặc uống trước bữa ăn để cho hiệu quả tốt nhất.

Bạn nên uống bột đậu đều đặn để tăng vòng 1 hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những gợi ý cách tăng vòng 1 bằng bột đậu an toàn, hiệu quả tại nhà. Mong rằng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để chị em phụ nữ có thể áp dụng và nhanh chóng có được vòng 1 như mong muốn.