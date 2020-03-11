Bạn có biết lòng đỏ trứng gà có tác dụng gì?

Trứng gà là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và rất tốt đối với con người. Cho dù là uống sống, ăn chín hay để làm đẹp thì chúng đều mang đến một tác dụng diệu kỳ. Hãy cùng xem cụ thể là lòng đỏ trứng gà có tác dụng gì và cách dùng như thế nào để giúp chúng phát huy hiệu quả tốt nhất nhé.

Lòng đỏ trứng gà chính là một vị cứu tinh cho những ai đang bị yếu sinh lý. Uống lòng đỏ trứng gà giúp tăng cường chức năng sinh lý ở nam giới, giúp cho dương vật khỏe hơn. Bạn có thể dùng trứng gà trực tiếp hoặc kết hợp cùng với các loại nguyên liệu khác nhau.

Như chúng ta đã biết, trong lòng đỏ trứng gà có rất nhiều chất dinh dưỡng như: Calo, Lipid, Cholesterol, Natri, Magie, Canxi, Kali, Carbohydrate. Cùng với đó là các loại vitamin như: A, B6, D, E, các chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa đa, chất béo không bão hòa đơn. Nhờ những thành phần dinh dưỡng trên mà đây được coi là một loại thực phẩm không thể thiếu đối với con người.

Uống lòng đỏ trứng gà giúp chữa yếu sinh lý ở nam giới - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là gợi ý dành cho bạn để cải thiện vấn đề sinh lý. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm: 2 lòng đỏ trứng gà và 2 thìa mật ong nguyên chất. Đầu tiên, bạn đánh tan hai lòng đỏ trứng gà rồi trộn cùng với mật ong. Cho thêm một chút nước ấm vào hỗn hợp trên và uống vào buổi sáng. Một tuần sử dụng 3 đến 4 lần để thấy hiệu quả.

Ăn lòng đỏ trứng gà có tác dụng gì?

Cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể

Mỗi một lòng đỏ trứng gà sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 2,7g protein. Đây là loại protein phức tạp gần giống với sữa, nó giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Bên cạnh đó, chúng còn có chứa lutein và zeaxanthin giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Vitamin K, canxi giúp ngăn ngừa loãng xương.

Tăng cường sinh lý ở nam giới

Các nguyên liệu cần có là:

2 lòng đỏ trứng gà,

2 đến 3 thìa mật ong nguyên chất

10g nghệ tươi

Lòng đỏ trứng gà, mật ong và nghệ giúp chữa yếu sinh lý - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm như sau:

Đánh lòng đỏ trứng gà thành kem mịn.

Nghệ tươi cho vào máy xay nhuyễn.

Trộn lòng đỏ trứng gà cùng với nghệ tươi, mật ong và hấp cách thủy khoảng 10 đến 15 phút và sử dụng hằng ngày sáng và tối.

Tốt cho não bộ

Trong lòng đỏ trứng gà có chứa choline là chất rất có lợi cho não bộ đặc biệt đối với sự phát triển não của thai nhi. Vì thế, mẹ đừng quên bổ sung trứng vào thực đơn cả khi mang thai và cho con bú. Bên cạnh đó, choline cũng giúp ngăn ngừa trầm cảm rất hiệu quả.

Giúp giảm cân

Người đang có ý định giảm cân, khi sử dụng trứng gà trong thực đơn giúp bổ sung nhiều calo. Bởi chất béo trong trứng gà là loại không bão hòa và không bão hòa đa rất có lợi cho sức khỏe.

Tốt cho tim mạch

Như chúng ta đã biết thì axit béo omega-3 giúp bảo vệ tim mạch rất tốt. Và trong lòng đỏ trứng gà có chứa tới khoảng 38,8mg axit này giúp bảo vệ tim mạch. Đồng thời nó cũng giúp ngăn ngừa máu vón cục, giảm huyết áp đối với những người bị cao huyết áp.

Ăn lòng đỏ trứng gà rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Lòng đỏ trứng gà có tác dụng gì trong việc làm đẹp?

Lòng đỏ trứng gà vốn được coi là một nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em yêu thích. Tất cả là nhờ vào những công dụng sau đây của loại thực phẩm này:

Tăng cường độ đàn hồi của da

Chống lại quá trình lão hóa da

Tăng cường độ ẩm cho làn da

Làm sạch da hiệu quả

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà trị mụn và giảm nhờn da

Một số loại mặt nạ được làm từ lòng đỏ trứng gà là:

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà và vitamin E

Những ai muốn có một làn da trắng, mịn màng thì thử ngay loại mặt nạ này nhé. Nguyên liệu để làm mặt nạ này như sau:

1 lòng đỏ trứng gà

1 viên nang vitamin E

1 quả chanh

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà và vitamin E - Ảnh minh họa: Internet

Lấy lòng đỏ trứng gà trộn cùng với dung dịch bên trong viên nang vitamin E và cho vài giọt chanh để giúp khử mùi tanh. Trước khi đắp mặt nạ hãy rửa mặt sạch. Sau đó đắp khăn mặt ấm lên da khoảng 20 giây để lỗ chân lông giãn nở giúp thẩm thấu nhiều dưỡng chất hơn. Và sau đó đắp hỗn hợp lên da khoảng 20 phút thì rửa sạch.

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà, dầu oliu kết hợp với chuối chín

Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những chị em nào da đang bị khô thiếu nước và sần sùi. Chúng cũng giúp chống lại lão hóa nhờ có các dưỡng chất có trong chuối, và dầu ô liu giúp da căng bóng, mịn màng.

Kết hợp lòng đỏ trứng gà với chuối và dầu oliu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 lòng đỏ trứng gà

¼ quả chuối

1 thìa dầu ô liu

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau. Sau đó rửa mặt sạch và đắp hỗn hợp lên da khoảng 20 phút. Cuối cùng rửa mặt lại với nước lạnh. Có thể áp dụng 3 lần/tuần nếu da khô và 2 lần cho những loại da thường.

Ngoài ra bạn cũng có thể đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà qua đêm để thấy được hiệu quả rõ ràng hơn sau khi ngủ dậy.

Hy vọng với những thông tin về việc lòng đỏ trứng gà có tác dụng gì phía trên có thể là mẹo nhỏ để bạn áp dụng vào cuộc sống .