Đắp mặt bằng trứng gà: Hiệu quả đạt được và các nguy cơ xấu

Trứng gà là một nguyên liệu làm đẹp rất hữu hiệu và dễ tìm, vì vậy chúng thường được các chị em ứng dụng trong các công thức làm đẹp tự nhiên tại nhà. Việc sử dụng trứng gà, đặc biệt đắp mặt bằng trứng gà , đem lại hiệu quả tích cực gần như với mọi loại ra. Do đó, kinh nghiệm làm đẹp này đã được các chị em truyền tai nhau rất nhanh. Nhưng cụ thể trứng gà đem lại những tác dụng gì và nên sử dụng ra sao? Câu trả lời sẽ được phân tích cụ thể trong bài viết này.

Trứng gà là một loại thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, kể cả khi bạn sử dụng trứng gà để đắp mặt thay vì ăn thì chúng cũng góp phần nuôi dưỡng da vô cùng hiệu quả. Những vitamin nhóm A, E, B,…cùng các dưỡng chất sẽ nuôi dưỡng cấu trúc da chắc khỏe hơn, đặc biệt là các vitamin nhóm B có tác dụng hoàn thiện hồng cầu, kích thích tăng cường sản xuất collagen. Đồng thời những dưỡng chất này giúp sức đề kháng tự nhiên của da được cải thiện, các quá trình tái tạo da cũng được chuyển biến đáng kinh ngạc.

Theo các nghiên cứu, sử dụng trứng gà thường xuyên và khoa học sẽ làm da trắng sáng hơn khi không sử dụng. Cụ thể, những loại vitamin, chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin nhóm E, B giúp làm da chuyển biến độ trắng sáng tự nhiên hơn. Màu sắc của da sẽ sáng lên tự nhiên, giữ lại được nét hồng hào tươi tắn chứ không có màu trắng bệnh như dùng các loại mỹ phẩm. Vì vậy, nếu các chị em muốn có làn da trắng đẹp thật lành tính và tự nhiên thì hãy tham khảo các công thức làm trắng với trứng gà.

Lòng trắng trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm, tẩy da chết cho da

Bên cạnh tác dụng làm trắng, lòng trắng trứng gà cũng đem lại một hiệu quả dưỡng ẩm cho da rất đáng gờm. Ưu điểm này dựa trên khả năng nuôi dưỡng cấu trúc da tự nhiên, cung cấp thêm chất ẩm cần thiết và loại bỏ các lớp tế bào chết sần cùi để da giữ được vẻ mềm mại và mịn màng. Khả năng tẩy tế bào chết của lòng trắng trứng gà đã được áp dụng trong nhiều công thức làm đẹp, loại nguyên liệu tự nhiên này có khả năng làm sạch các lớp tế bào chết, thấm sâu vào từng lỗ chân lông để loại bỏ bã nhờn. Từ đó khiến da đạt được độ mềm mịn và sạch sâu rất tuyệt vời.

Làm mờ vết thâm, trị mụn

Với công dụng làm sạch sâu và tẩy trắng da của mình, ngoài khả năng làm sạch da chết và dưỡng trắng, lòng trắng trứng gà còn khiến các vết thâm, nám, tàn nhang trên mặt mờ đi, các nốt mụn cũng được làm sạch hiệu quả. Từ đó khiến da bạn không chỉ sáng lên, mà còn tạm biệt được những phần da xấu, những vết thâm nám hay các loại mụn khó chiều.

Lòng trắng trứng có tác dụng làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà

Ngăn ngừa lão hóa da

Trong lòng đỏ trứng gà cung cấp rất nhiều canxi, kẽm, sắt, các loại chất béo có lợi giúp đẩy lùi các hiện tượng lão hóa như: xuất hiện các nếp nhăn, hình thành vết thâm nám, da chảy xệ,…Bằng việc cung cấp các dưỡng chất trong lòng đỏ trứng gà một cách khoa học, da của bạn sẽ giữ được sự tươi trẻ lâu hơn, các quá trình lão hóa sẽ chậm xuất hiện hơn bình thường.

Làm trắng da

Tương tự như lòng trắng trứng gà, lòng đỏ cũng có tác dụng làm trắng và nâng tông da rõ rệt với các loại vitamin nhóm B như B1, B2, B6,…Những loại vitamin không chỉ giúp làm sạch các lớp tế bào chết, cải thiện các vùng da tối màu mà còn khiến da trắng hồng rạng rỡ từ bên trong. Kết hợp với khả năng phục hồi các vùng da bị hư tổn của vitamin A, lòng đỏ trứng gà cũng là một nguyên liệu rất đáng dùng cho các công thức làm đẹp của bạn.

Lòng đỏ trứng gà giúp ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện độ đàn hồi

Các dưỡng chất có trong lòng đỏ trứng gà, đặc biệt là canxi và khoáng chất có tác dụng kích thích sự sản sinh collagen, hoàn thiện hồng cầu và tăng cường tái tạo da. Vì vậy nếu biết cách dùng lòng đỏ trứng chính xác, da của bạn sẽ được cải thiện độ đàn hồi rõ rệt, trở nên mềm mịn và săn chắc hơn rất nhiều.

Làm sạch da

Tương tự với lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng gà cũng có tác dụng làm sạch sâu và tẩy da chết hiệu quả. Lòng đỏ trứng khi được bôi lên da sẽ thấm sâu vào từng lỗ chân lông để làm sạch bụi bẩn, bã nhờn, giúp lỗ chân lông được thông thoáng và sạch sẽ.

Trị mụn, làm mờ vết thâm

Lòng đỏ trứng gà được ghi nhận có tác dụng xuất sắc trong việc làm sạch các loại mụn đầu đen, mụn cám, mụn bọc trên mặt, đặc biệt là hai bên cánh mũi và vùng chữ T. Các khoáng chất có trong loại nguyên liệu này, đặc biệt là kẽm giúp triệt tiêu và làm sạch các loại mụn, trả lại độ mịn màng và chắc khỏe tự nhiên cho da. Vì vậy nó thường được ứng dụng trong các công thức trị mụn của nhiều nhãn hiệu lớn. Bạn hoàn toàn có thể ứng dụng lòng đỏ trứng gà tại nhà để làm đẹp một cách tự nhiên và lành tính.

Lòng đỏ trứng cũng góp phần cải thiện độ đàn hồi da - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ trứng gà có bị ăn nắng không?

Trứng gà làm sạch và làm trắng da một cách tự nhiên từ bên trong, vì vậy bạn không cần lo ngại da bị bào mòn hay trở nên nhạy cảm hơn với các yếu tố bên ngoài môi trường. Da của bạn sẽ không bị yếu ớt trước sự ảnh hưởng của tia UV, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nguyên liệu này để làm đẹp.

Tuy nhiên, khi đang đắp mặt nạ trứng gà trên mặt, bạn nên tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, vì khi loại mặt nạ này khô thì chúng sẽ trở nên cứng, điều này sẽ khiến da bị khó chịu.

Đắp mặt nạ trứng gà hàng ngày có tốt không?

Mặt nạ trứng gà đem lại rất nhiều công dụng tuyệt vời cho da, nhưng bạn không nên quá lạm dụng mà sử dụng nó hằng ngày. Bạn chỉ nên thực hiện khoảng 2 lần/ tuần hoặc thưa hơn thì 3 lần/ 2 tuần để đạt được những hiệu quả tích cực.

Mặt nạ trứng và bơ - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ trứng gà có nguy cơ gì không?

Nhìn chung, trứng gà là loại thực phẩm rất lành tính. Duy chỉ có một bộ phận nhỏ bị dị ứng tự nhiên với trứng gà thì không nên sử dụng loại nguyên liệu này. Để biết mình có bị dị ứng trứng gà không, trước tiên bạn nên thử một chút trên da, để nguyên khoảng 10 phút nếu thấy không bị ngứa, rát hay có hiện tượng bất thường gì thì có lẽ bạn không bị dị ứng với trứng gà đâu.

Ngoài ra, cũng xuất hiện một tỉ lệ nhỏ nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn Salmonella – một loại vi khuẩn tìm thấy trong trứng gà sống, khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây ra các chứng nhiễm trùng nguy hiểm. Tuy nhiên nó chỉ gây hại khi trên da bạn có những vết trầy xước để vi khuẩn xâm nhập được vào cơ thể. Vì vậy khi trên mặt đang có các vết trầy xước, bạn không nên đắp mặt nạ trứng gà, hay cả những loại mặt nạ khác để phòng tránh tình trạng nhiễm trùng và kích ứng.

Đắp mặt nạ trứng gà đúng cách

Chỉ nên đắp mặt nạ trên mặt khoảng 10-15 phút, không nên để quá lâu, đặc biệt không nên để qua đêm.

Thời gian thích hợp để đắp mặt nạ và buổi tối, trước khi đi ngủ

Trứng gà có tính tẩy trắng mạnh khi khô, nên hãy kết hợp với các thành phần dưỡng ẩm nhẹ nhàng để tăng thêm hiệu quả.

Không nên lạm dụng quá mức, chỉ đắp khoảng 2 lần/ tuần.

Cần kiên trì trong một thời gian, khoảng 1-2 tháng trở lên để thấy rõ hiệu quả.

Đắp mặt nạ trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là lời giải đáp cho những thắc mắc phổ biến về việc đắp mặt bằng trứng gà. Hy vọng sau khi đọc xong những thông tin này bạn đã có thêm nhiều hiểu biết hữu ích cho bản thân mình, chúc bạn ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc!