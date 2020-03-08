Cách làm đẹp bằng trứng gà đơn giản và hiệu quả tại nhà

Ai là phụ nữ đều ao ước có một làn da trắng sáng và mịn màng như da em bé. Nhiều người tìm kiếm đủ mọi cách để làm đẹp da bằng mỹ phẩm đắt tiền mà không hề biết rằng trong chính gian bếp của mình đang tồn tại một thứ nguyên liệu làm đẹp cực kỳ hiệu quả lại không hề tốn kém, không ai khác ngoài trứng gà. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến chị em những cách làm đẹp bằng trứng gà giúp chị em nhanh chóng có một làn da rạng ngời.

Khi cơ thể bị thiếu hụt collagen dẫn đến sự hình thành của các nếp nhăn trên da. Trứng gà chứa nhiều collagen sẽ giúp da ngăn ngừa tình trạng chảy xệ và căng mịn trở lại.

Trứng gà có nhiều công dụng làm đẹp mà nhiều người không hề hay biết. Cụ thể như sau:

Cấp ẩm cho da

Trứng gà chứa nhiều vitamin A giúp làn da trở nên mềm mịn, không còn hiện tượng khô da, nứt nẻ.

Trị mụn hiệu quả

Vitamin B2 và vitamin B3 có trong trứng gà giúp kháng khuẩn, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của mụn cám, mụn bọc. Nếu bạn đang bị mụn, hãy áp dụng ngay cách làm đẹp bằng trứng gà tại nhà, cực kỳ đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả.

Dùng trứng gà giúp trị mụn đầu đen ở mũi rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giúp lỗ chân lông se khít

Bụi bẩn, tạp chất và các loại vi khuẩn sẽ tấn công da mặt của bạn bất cứ khi nào, nhất là khi da mặt bạn bị lỗ chân lông to. Lòng trắng trứng chứa các khoáng chất và vitamin giúp làm sạch sâu cũng như se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Trị mụn đầu đen

Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm cùng với vấn nạn môi trường đang ô nhiễm khiến da chị em dễ bị nhiều bã nhờn, dầu và xuất hiện mụn đầu đen, nhất là vùng mũi. Theo các nghiên cứu, lòng trắng trứng gà chứa vitamin B3 có thành phần từ niacinamide và amide giúp làm sạch da, kháng khuẩn đồng thời hút sạch bụi bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông, se khít lỗ chân lông, giúp trị mụn đầu đen rất tốt.

Cách làm đẹp bằng trứng gà

Có nhiều cách làm đẹp da từ trứng gà nguyên chất và một số nguyên liệu khác như sữa chua, chanh, mật ong, bia... Cụ thể sẽ được trình bày như dưới đây.

Cách làm trắng da toàn thân bằng trứng gà

Thông thường, người ta thường sử dụng trứng gà để làm đẹp cho da mặt ở vùng nhỏ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng trứng gà để làm trắng da toàn thân nếu muốn. Chị em có thể áp dụng công thức làm sáng da dưới đây:

Nguyên liệu gồm có 2 trứng gà, 2 muỗng mật ong, 2 muỗng nước cốt chanh và 2 muỗng sữa chua không đường.

Cách làm trắng da toàn thân bằng trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Cho các nguyên liệu trên vào 1 bát tô to và trộn đều. Sau đó, bạn hãy làm sạch da toàn thân trước. Tiếp theo, thoa hỗn hợp vừa làm lên da, kết hợp với massage để các dưỡng chất thấm sâu lên da. Khoảng 10-15 phút sau thì tắm lại bằng nước ấm hoặc nước mát. Cuối cùng, xả sạch lại da bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Cách làm trắng da bằng trứng gà và mật ong

Mật ong và trứng gà là một bộ đôi kết hợp ăn ý giúp làm trắng da cực kỳ hiệu quả. Nhiều chị em cũng đã chia sẻ về công thức làm đẹp này trên các diễn đàn.

Cách làm đẹp da bằng trứng gà và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Trộn trứng gà với mật ong theo tỷ lệ 1:2 (1 quả trứng, 2 muỗng mật ong).

Làm sạch da trước rồi thoa đều hỗn hợp lên da. Massage nhẹ nhàng để da hấp thụ các dưỡng chất một cách tốt nhất.

Chờ khoảng 10-15 phút thì xả lại bằng nước ấm hoặc nước mát.

Cách làm trắng da bằng trứng gà và bia

Sử dụng bia và trứng gà sẽ giúp da trắng mịn. Phương pháp làm đẹp bằng bia cũng đã được nhiều sao nổi tiếng áp dụng.

Cách làm trắng da bằng trứng gà và bia - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm như sau:

Trộn ½ lon bia với 1 quả trứng gà cho thật đều.

Dùng hỗn hợp vừa làm thoa đều lên da, kết hợp mát xa nhẹ nhàng để da thẩm thấu các dưỡng chất. Thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm hoặc nước mát.

Cách làm trắng da bằng trứng gà và sữa chua

Sữa chua không được khi kết hợp với trứng gà sẽ giúp da cải thiện các sắc tố và nâng tông da hiệu quả.

Cách làm trắng da bằng trứng gà và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Trộn đều 1 lòng trắng trứng và 1 hộp sữa chua không đường.

Rửa sạch da rồi thoa đều hỗn hợp vừa làm lên da kết hợp massage. Sau 20 phút thư giãn thì xả lại bằng nước ấm cho sạch.

Cách chăm sóc da mặt bằng trứng gà

Mặt nạ trứng gà giúp da ngăn ngừa lão hóa, mịn màng và trở nên trắng sáng. Để chăm sóc da mặt bằng trứng gà, các chị em có thể áp dụng cách sau:

Dùng 1 quả trứng gà rồi tách riêng lòng trắng và lòng đỏ ra. Chỉ dùng lòng trắng trứng.

Đánh đều lòng trắng trứng cho đến khi thấy có bọt.

Thoa đều lòng trắng trứng lên da rồi mát xa nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu lên da.

Thư giãn khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch lại mặt bằng nước ấm.

Trên đây là những cách làm đẹp bằng trứng gà mà các chị em có thể thực hiện dễ dàng tại nhà, hiệu quả hơn bất kỳ một loại mỹ phẩm đắt tiền nào. Chúc các chị em nhanh chóng có một làn da trắng sáng, rạng ngời.