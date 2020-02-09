Cách trị mụn bằng lòng đỏ trứng gà hiệu quả tại nhà

Nhiều người biết rằng lòng đỏ trứng gà tốt cho da nhưng không phải ai cũng biết những lợi ích thật sự mà nó mang lại.

Sở hữu một làn da mịn màng, trắng sáng và sạch mụn luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Nhiều chị em dần tìm đến các nguyên liệu tự nhiên để dưỡng da vì tính an toàn và hiệu quả của nó. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ đến bạn đọc cách trị mụn bằng lòng đỏ trứng gà đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện với những nguyên liệu vô cùng dễ tìm.

Lòng đỏ trứng gà chứa nhiều protein và các chất béo có lợi giúp bổ sung collagen cho da đồng thời tăng độ đàn hồi, cấp ẩm cho da, tránh bị nứt nẻ, khô ráp, bong tróc vào mùa đông.

Ngăn ngừa lão hóa da

Hàm lượng sắt, canxi có trong trứng gà có khả năng ngăn ngừa các gốc tự do gây sạm da, da chảy xệ, nhăn nheo, giúp làn da luôn mịn màng, trắng sáng và căng mịn.

Lòng đỏ trứng gà giúp da trắng sáng và mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Làm sáng da

Lòng đỏ trứng gà giàu các nhóm vitamin B giúp sáng da hiệu quả. Bên cạnh đó, vitamin B2, B6 và B8 có khả năng loại bỏ các tế bào chết, tái tạo da mới, nuôi dưỡng da sâu tận bên trong. Vitamin A trong trứng gà có tác dụng phục hồi tổn thương trên da.

Trị mụn và giảm bã nhờn

Nếu mụn khiến bạn khó chịu, nhất là mụn đầu đen và mụn bọc, lòng đỏ trứng gà giàu kẽm sẽ giúp bạn tiêu diệt chúng. Ngoài ra, kẽm còn có tác dụng giảm bít tắc lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn sinh sôi.

Cách làm mặt nạ trị mụn bằng lòng đỏ trứng gà

Việc kết hợp lòng đỏ trứng gà với các thành phần thiên nhiên khác sẽ tạo nên một chiếc mặt nạ tuyệt vời giúp da sạch mụn hiệu quả.

Cách làm mặt nạ trị mụn bằng lòng đỏ trứng gà với mật ong

Loại mặt nạ này cực kỳ tốt cho da khô. Mật ong từ lâu đã được xem là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Các dưỡng chất trong mật ong giúp nuôi dưỡng làn da sâu từ bên trong, cấp ấp và sát khuẩn làm sạch da, từ đó mang lại hiệu quả trị mụn cao.

Mặt nạ trị mụn từ lòng đỏ trứng gà và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 thìa mật ong và 1 quả trứng gà

Cách làm: Tách riêng lòng đỏ trứng gà và trộn đều cùng với 1 thìa mật ong. Sau đó, rửa mặt sạch với nước lạnh rồi dùng khăn mềm lau khô. Cuối cùng, thoa hỗn hợp trứng gà mật ong lên mặt, thư giãn trong 10 phút rồi rửa sạch lại.

Cách làm mặt nạ lòng đỏ trứng gà và nghệ

Mặt nạ nghệ tươi và lòng đỏ trứng gà được nhiều người ưa chuộng. Nghệ được biết đến như một loại nguyên liệu quý trong việc kháng viêm, kháng khuẩn, trị mụn và loại bỏ vết thâm, ngừa sẹo, giúp da trắng sáng.

Mặt nạ trị mụn bằng lòng đỏ trứng gà và tinh bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả trứng gà và 2 thìa cà phê tinh bột nghệ

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tách lòng đỏ trứng gà và lòng trắng ra riêng. Sau đó, đánh tan lòng đỏ trứng.

Bước 2: Trộn lòng đỏ trứng với tinh bột nghệ cho đều, tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 3: Dùng nước ấm rửa sạch mặt.

Bước 4: Thoa hỗn hợp lên vùng da bị mụn sao cho đều. Kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút để dưỡng chất trong trứng gà và nghệ thấm sâu vào da. Cuối cùng, rửa sạch lại mặt với nước ấm.

Kiên trì thực hiện mỗi tuần từ 2-3 lần vào buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Bạn sẽ thấy tình trạng da cải thiện, sạch mụn dần sau 1 tháng.

Lòng trắng trứng gà có trị mụn được không?

Không chỉ lòng đỏ trứng gà mới trị được mụn, lòng trắng trứng cũng có công dụng tương tự. Trong lòng trắng trứng có chứa nhiều chất tốt cho da như đạm, chất béo, canxi, sắt và các vitamin nhóm B (B2, B6, B8).

Lòng trắng trứng giúp trị mụn và làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ từ lòng đỏ trứng gà giúp bạn trị mụn trứng cá, làm trắng da và se khít lỗ chân lông nhờ các protein ở dạng hòa tan. Đặc biệt hơn, vitamin B2 trong lòng trắng có tác dụng tái tạo da, ngăn ngừa tình trạng lão hóa ở da. Protein albumin giúp tăng cường collagen và tính đàn hồi cho da.

Cách làm trắng da bằng lòng đỏ trứng gà

Bên cạnh những công thức trị mụn ở trên, bạn cũng có thể sử dụng lòng đỏ trứng gà để làm trắng da bằng những cách sau.

Hỗn hợp chuối và trứng gà

Các nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả trứng gà và 1 quả chuối.

Cách làm: Bóc vỏ rồi thái nhỏ 1 quả chuối. Cho lòng đỏ trứng gà vào cùng và xay nhuyễn. Sau đó, rửa sạch mặt bằng nước ấm rồi đắp mặt nạ lên da. Thư giãn khoảng 20 phút đến khi hỗn hợp khô trên da mặt thì rửa lại mặt với nước mát. Kiên trì thực hiện mỗi tuần 2-3 lần để có kết quả tốt nhất.

Làm trắng da từ chuối và trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà kết hợp với dầu oliu

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả trứng gà, 1 thìa cafe dầu oliu.

Cách làm: Tách riêng lòng đỏ trứng gà rồi trộn đều với 1 thìa dầu oliu. Sau đó, rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thoa hỗn hợp lên mặt, thư giãn khoảng 20 phút đến khi thấy da mặt khô thì dùng nước mát rửa lại. .

Hy vọng những chia sẻ trên đây có thể giúp bạn biết thêm những cách trị mụn bằng lòng đỏ trứng gà đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà. Chúc các bạn luôn có một làn da trắng sáng, sạch mụn và rạng rỡ.