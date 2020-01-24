Khi mụn trứng cá đóng bọc cũng là lúc tình trạng mụn của bạn trở nên nghiêm trọng hơn. Đây cũng là loại mụn cứng đầu khiến chị em lo lắng rất nhiều. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về cách trị mụn trứng cá bọc tại nhà cũng như nguyên nhân gây ra mụn trứng cá bọc.

Nếu bạn đang sở hữu làn da thường, khi da xuất hiện mụn bọc sưng đỏ thì chỉ cần dùng đá lạnh bọc trong khăn rồi chườm lên nốt mụn từ 5 đến 10 phút. Phương pháp này giúp da giảm đau cũng như giảm các nốt mụn bọc. Nhưng bạn cũng không nên chườm đá quá lâu tránh gây bỏng da.

Những vị trí nhân mụn mọc thường rất khó nhìn bằng mắt thường. Nếu bạn để tình trạng mụn trở nghiêm trọng hơn sẽ để lại vết thâm sẹo.

Khi bạn căng thẳng, có triệu chứng mất ngủ, da không có đủ độ ẩm nên dẫn đến mọc mụn

Vi khuẩn p.acnes trong lỗ chân lông dẫn đến tình trạng viêm nhiễm và lan sâu vào trong da.

Do việc chăm sóc vệ sinh da không đúng cách làm bít kín chất sừng ở lỗ chân lông

Do tuyến bã nhờn hoạt động quá mạnh khiến nội tiết tố androgen cũng hoạt động mạnh hơn bình thường.

Trị mụn bọc sưng đỏ bằng mật ong

Dùng mật ong trị mụn trứng cá bọc - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có tính kháng khuẩn, kháng viêm giúp điều trị mụn bọc nhanh chóng. Đầu tiên bạn dùng tăm bông bông chấm mật ong sau đó chấm lên các nốt mụn. Bạn để trên da khoảng 30 phút sau đó rửa sạch lại mặt với nước ấm.

Cách trị mụn mủ sưng to

Một lưu ý khi sử dụng những phương pháp trị mụn với da mặt là bạn nên vệ sinh sạch da mặt trước khi áp dụng dưỡng chất.

Nên dùng những loại sữa rửa mặt có tính kháng khuẩn, không chứa chất xút, ít bọt và có thành phần lành tính tự nhiên. Những loại sữa rửa mặt này an toàn cho làn da sưng mụn. Khi rửa mặt bạn cũng nên rửa thật nhẹ nhàng để không làm cho mụn mủ bị vỡ gây viêm.

Trị mụn mủ bằng vỏ chuối

Dùng vỏ chuối trị mụn bọc - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng trong vỏ chuối giàu chất amino axit cùng các khoáng chất có tính kháng khuẩn cao. Những dưỡng chất này có công dụng rất lớn đối với việc trị mụn mủ, đẩy nhanh quá trình khô đầu mụn.

Cách dùng vỏ chuối để trị mụn rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy vỏ chuối massage lên mặt, đặc biệt là những nơi có mụn. Sau đó dùng nước ấm rửa sạch lại mặt.

Trị mụn mủ bằng tinh dầu tràm

Dùng tinh dầu tràm trị mụn- Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu tràm là một nguyên liệu đặc trị mụn từ thiên nhiên, bên cạnh đó nó còn được kết hợp cùng những nguyên liệu khác để làm thành mỹ phẩm. Tinh chất có trong dầu tràm khi hết hợp cùng hoạt chất pinene trong dầu tràm có công dụng rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa mụn và hạn chế kích ứng da.

Khi dùng dầu tràm trị mụn bạn hãy làm sạch thật kỹ mặt sau đó dùng tăm bông chấm lên đầu mụn. Thực hiện đều đặn đầu mụn của bạn sẽ dần khô đầu, vết sẹo cũng được liền lại.

Mụn bọc sưng không đầu

Một dạng thể nặng của mụn trứng cá là mụn bọc mủ, mụn này có kích thước lớn hơn rất nhiều so với các loại mụn khác. Khi mới mọc, mụn bọc là những nốt cứng nhỏ màu đỏ, dần dần nó sẽ sưng to và chứa mủ trắng ở bên trong tạo nên đau đớn cho người bị mụn.

Dùng kem đánh răng trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Loại mụn này có chân ăn sâu vào tế bào da nên mức độ tổn thương của nó đối với da nghiêm trọng hơn. Mụn bọc mủ khiến người bị mụn khó chịu đồng thời rất dễ lây lan. Nếu bạn không điều trị kịp thời hay dùng tay nặn mụn sẽ để lại sẹo lõm cùng vết thâm mụn.

Mụn bọc sưng không đầu là một dạng của mụn bọc. Nó gây sưng to, đỏ và làm đau các vùng da xung quanh đó. Nhân của loại mụn này tuy có nhưng nó lại nằm sâu ở bên trong da nên sẽ gây khó khăn trong việc xác định và điều trị.

Trị mụn bọc mủ bằng tỏi

Dùng tỏi trị mụn bọc - Ảnh minh họa: Internet

Trong tỏi có hàm lượng lớn hoạt chất kháng sinh tự nhiên có công dụng giảm viêm và loại bỏ mụn nhanh chóng. Cách thực hiện trị mụn bằng tỏi:

Đầu tiên bạn ép tỏi lấy nước cốt

Sau đó hòa nước cốt ép tỏi cùng với nước ấm theo cùng tỷ lệ.

Dùng tăm bông thoa dung dịch vừa có lên nốt mụn để từ 10 đến 15 phút sau đó làm sạch.

Cách trị mụn trứng cá bọc tại nhà rất đơn giản, bạn có thể sử dụng những nguyên liệu sẵn có dễ tìm ngay trong nhà bếp để cải thiện tình trạng mụn.