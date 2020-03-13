Đậu hà lan có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Đậu hà lan là một thực phẩm cực kỳ quen thuộc đối với các bà nội trợ. Loại đậu này có thể chế biến được nhiều món ăn thơm ngon và bổ dưỡng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Vậy đậu hà lan có tác dụng gì và cách chế biến như thế nào cho thơm ngon tròn vị? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!.

Không những thế, đậu hà lan còn có công dụng hỗ trợ giảm cân giữ dáng, cân bằng huyết áp, duy trì sức khỏe tim mạch và đặc biệt là ngăn ngừa ung thư dạ dày. Chính vì vậy, đậu hà lan được sử dụng khá phổ biến trong chế biến món ăn hàng ngày.

Tác dụng của đậu hà lan với trẻ em và người lớn vô cùng nhiều. Đầu tiên phải kể đến công dụng tăng cường năng lượng cũng như duy trì khả năng tăng trưởng của mọi tế bào. Trong đậu hà lan có chứa hàm lượng Folate, vitamin B9, vitamin A, E, C,... cực kỳ tốt cho sự tăng trưởng tế bào cũng như cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể.

Đậu hà lan chứa nhiều khoáng chất và vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ ăn nhiều đậu hà lan có tốt không?

Theo y học cổ truyền, đậu hà lan có vị ngọt, tính bình, cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa và cải thiện tình trạng khó tiêu, đặc biệt là ở trẻ em. Ngoài ra, nó còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng rất tốt. Nhiều người luôn lăn tăn không biết cho trẻ em ăn nhiều đậu hà lan thì có tốt hay không?

Thực tế cho thấy, đậu hà lan rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cũng cần ghi nhớ một số lưu ý để đảm bảo an toàn. Không phải bất cứ ai cũng hợp với đậu hà lan. Có người sẽ bị dị ứng và xuất hiện một số triệu chứng như phát ban, ngứa, sưng, buồn nôn sau khi ăn thực phẩm này. Lúc này, bạn hãy dừng ăn và đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Đậu hà lan rất tốt cho trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Đậu hà lan chứa lectin có thể lên men được khi vào trong ruột và làm nặng thêm các triệu chứng về đường tiêu hóa như đầy hơi và buồn nôn. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa nhiều chất kháng dinh dưỡng, có thể gây trở ngại trong việc hấp thu vitamin và khoáng chất. Chính vì thế, tốt nhất các bạn nên điều chỉnh mức độ sử dụng đậu hà lan vừa phải để tốt nhất cho sức khỏe.

Một số cách chế biến đậu hà lan thơm ngon bổ dưỡng

Dưới đây là một số món được chế biến với đậu hà lan mà bạn có thể tham khảo để làm phong phú bữa ăn cho gia đình mình.

Đậu hà lan xào tôm

Trong tôm có nhiều chất đạm, kết hợp với đậu hà lan nhiều chất xơ tạo nên một món ăn vừa thơm ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Chỉ mất 15 phút, bạn đã có một món ăn cực kỳ hấp dẫn.

Chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Tôm tươi: 300gr đã làm sạch.

Đậu hà lan: 200gr rửa sạch.

Tỏi, ớt băm.

Cách thức chế biến:

Phi thơm hành tỏi ớt băm.

Cho tôm vào đảo qua rồi cho đậu hà lan vào, thêm một tí nước rồi đảo đều tay, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Đến khi đậu và tôm chín thì tắt bếp cho ra đĩa và ăn ngay khi còn nóng.

Nếu không thích hải sản, bạn có thể thay thế bằng thịt bò, thăn lợn hoặc ức gà tùy thích.

Món đậu hà lan xào tôm - Ảnh minh họa: Internet

Đậu hà lan nghiền cho bé

Để thay đổi thực đơn ăn dặm cho bé từ 7 tháng trở lên, mẹ có thể chế biến món đậu hà lan nghiền nhuyễn. Mẹ chọn đậu thật tươi, non, rửa sạch sẽ rồi hấp cách thủy. Đợi đậu chín mềm khi đó đậu vỡ tơi ra có nghĩa là đã xong. Sau đó, mẹ cho đậu vào máy nghiền, thêm chút nước và cho vào nồi đun sôi. Thêm chút gia vị vừa ăn cho bé.

Đậu hà lan nghiền cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi chế biến đậu hà lan

Đậu hà lan tuy là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, bạn cũng cần ghi nhớ một số lưu ý dưới đây:

Khi mua đậu hà lan, hãy chọn cho mình những hạt đậu xanh tươi, mẩy và chắc để đảm bảo dưỡng chất.

Không dùng đậu hà lan cho người cao tuổi, người có vấn đề về huyết áp và bị bệnh gout vì nó sẽ khiến tình trạng bệnh tình thêm nặng.

Sau khi ăn đậu hà lan, bạn không nên uống nước đá lạnh để tránh ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.

Những lưu ý khi ăn đậu hà lan - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là đáp án cho câu hỏi đậu hà lan có tác dụng gì và một số cách chế biến đậu hà lan thơm ngon, bổ dưỡng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Hãy ghi nhớ những kiến thức này để làm phong phú cho bữa cơm gia đình bạn.