Bạn có biết cách giảm cân với cà chua an toàn và hiệu quả cao?

Bạn có biết rằng cà chua có thể giảm cân? Đây là loại quả mọng nước có giàu vitamin, ít chất ngọt, lượng calo kém chất lượng, chất xơ cao.

Giảm cân với cà chua là từ khóa đang được các chị em tìm kiếm rất nhiều vì những lợi ích tuyệt vời của nó cho sức khỏe và vóc dáng của phái đẹp. Trong cà chua có rất nhiều dưỡng chất giúp ngăn ngừa cũng như hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh, từ đó cải thiện đời sống theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, hãy chọn sử dụng những quả cà chua được trồng bằng phương pháp hữu cơ để hạn chế các thuốc bảo vệ thực vật độc hại.

+ Trong cà chua chứa hàm lượng lớn chất xơ giúp hấp thụ lượng mỡ thừa trong ruột, đồng thời bài trừ chất độc cũng như đào thải ra bên ngoài cơ thể.

+ Theo các nghiên cứu gần đây thì trong một quả cà chua 200g chứa chỉ chứa 30 calo. Vì thế, chỉ cần ăn một quả cà chua đã giúp cơ thể của bạn hấp thu đầy đủ năng lượng quan trọng mà không sợ lên cân.

+ Trong thành phần của cà chua có chứa một số axit citric giúp thúc đẩy giai đoạn chuyển hóa đường cũng như đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo, còn lycopene có khả năng kiềm chế việc tạo ra các tế bào mỡ mới.

Cà chua có chứa một số axit citric giúp thúc đẩy giai đoạn chuyển hóa đường cũng như đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo

+ Bên ngoài, cà chua sống còn giàu chất chống oxy hóa mạnh, các loại vitamin C, E, canxi,… giúp hạn chế tối đa các tổn hại của tia cực tím đến cơ thể, từ đó tái tạo làn da trở nên trắng sáng, mịn màng.

+ Cuối cùng, vitamin A, E và sắt có mặt trong cà chua còn hỗ trợ cân bằng pH ở khu vực chân tóc, giúp ngăn ngừa dị ứng, hạn chế gàu, mang lại mái tóc óng ả, mượt mà.

2. Cà chua bí quyết giảm cân hiệu quả

Để giảm cân bằng cà chua, bạn có thể ăn sống hoặc chế biến thành các món ăn đều mang lại hiệu quả như nhau:

+ Ăn sống cà chua:

Tốt nhất bạn nên chọn cà chua hữu cơ hay cà chua bi. Cả hai loại này đều bảo đảm không chứa chất bảo vệ thực vật độc hại, có khả năng ăn luôn vỏ mà không sợ cà chua có thuốc.

Mỗi ngày, bạn có thể ăn tối đa 2 quả cà chua sống để tăng cường hiệu quả giảm mỡ

Mỗi ngày, bạn có thể ăn tối đa 2 quả cà chua sống để tăng cường hiệu quả giảm mỡ. Lưu ý, nên chọn các quả chín mọng màu đỏ vì chúng sẽ chứa rất nhiều lycopene hơn các quả còn xanh. Đối với cà chua bi, bạn có thể ăn tối đa 17 quả mỗi ngày.

Đặc biệt, lời khuyên là nên ăn cà chua bi nhiều hơn cà chua trái to vì nó chứa hàm lượng dinh dưỡng, các vitamin C, carotene, chất xơ cao hơn.

+ Uống nước ép cà chua sống:

Sử dụng đề đặn nước ép cà chua trước bữa chính hằng ngày cũng giúp giảm thiểu hấp thu chất béo hiệu quả. Nước ép cà chua là loại thức uống rất dễ thực hiện.

Bạn chỉ cần chuẩn bị 2 quả cà chua to hoặc 15 quả cà chua bi cho mỗi ly nước ép. Sau đó, hãy rửa sạch, cắt bỏ hạt cũng như cho vào máy ép và thêm một chút mật ong uống mỗi ngày.

Sử dụng đề đặn nước ép cà chua trước bữa chính hằng ngày cũng giúp giảm thiểu hấp thu chất béo hiệu quả

Tốt nhất nên uống nước ép cà chua trước khi ăn để việc giảm cân được khả quan, vì lượng đường và nước có trong cà chua sẽ hạn chế cơn thèm ăn, tạo cảm giác nhanh no cũng như no lâu hơn.

+ Salad cà chua.

Bạn có thể có chúng trong món salad. Quăng chúng với các loại rau khác như ô liu và lá húng quế. Bạn nên kết hợp cà chua với các loại rau tốt nhất để giảm cân trong món salad. Hạn chế gia vị như đường muối trong món salad của bạn.

3. Thực đơn giúp giảm cân hiệu quả từ cà chua sống:

+ Bữa sáng:

Đây được xem là bữa ăn rất quan trọng, giúp cung cấp năng lượng cho hoạt động cả ngày của cơ thể. Do đó, dù bạn có đang trong giai đoạn giảm cân thì cũng không được bỏ bữa sáng.

Hãy ăn một quả trứng luộc, thêm một lát bánh mì và một ly nước ép cà chua cho buổi sáng là đủ. Đây được xem là một bữa ăn sáng khoa học và lành mạnh dành cho những ai đang mong muốn giảm cân. Sau khi ăn, có thể ăn thêm một quả táo tráng miệng tránh cảm giác bị đói.

+ Bữa trưa:

- 1 hộp cá ngừ: cá ngừ chứa rất nhiều omega 3, ít năng lượng, rất tốt cho sức khỏe cũng như não bộ.

- 1 lát bánh mì nướng

- 2 quả cà chua hữu cơ

+ Bữa tối:

- 2 – 3 cây xúc xích: giàu chất đạm giúp cơ thể không bị đói

- 1 ly nước ép cà chua

- 50g bông cải xanh: giảm cholesterol trong máu

- 50g cà rốt luộc: bổ sung vitamin A giúp sáng mắt

Lưu ý là bạn cần ăn tối trước 7h và tránh không ăn vặt trước khi đi ngủ 3 giờ. Trước lúc ăn, nên uống 1 ly nước ép cà chua để hạn chế lượng chất béo nạp vào cơ thể.

4. Tại sao buổi tối ăn cà chua lại mang đến hiệu quả giảm cân tốt hơn?

Cà chua vừa ngon miệng lại chứa đến 13 loại vitamin và 17 loại khoáng chất thiết yếu. Đặc biệt trong đó chính là lycopene - một loại loại dưỡng chất tuyệt vời giúp chống lại quá trình oxy hóa cũng như ngăn ngừa nguy cơ lão hóa da sớm.

Buổi tối ăn cà chua lại mang đến hiệu quả giảm cân tốt hơn

Cà chua có thể thúc đẩy một lượng lớn hormone tăng trưởng từ khoảng 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Vì thế, tốt nhất bạn nên ăn cà chua vào buổi tối hoặc ban đêm thì mới giúp cải thiện tốt nhất sự trao đổi chất và đốt cháy được nhiều năng lượng dư thừa. Điều ngạc nhiên là nếu chọn đúng thời điểm ăn cà chua trong ngày thì bạn có thể giảm đến 2kg chỉ trong 1 tuần.

Loại quả này vốn chứa siêu ít calo, lại giàu chất xơ bổ dưỡng. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin dồi dào có mặt trong cà chua cũng dễ làm bạn nhanh no hơn sau khi ăn. Mặc dù vậy, hãy nhớ ăn cà chua vào bữa tối thì càng đạt được kết quả giảm cân như mong muốn.

Thời điểm vàng ăn cà chua giúp tiêu tan mỡ thừa

Theo nghiên cứu, trong một quả cà chua 200g chỉ chứa khoảng 30 calo. Do đó ngoài bữa sáng, thì bữa tối hoặc bữa trưa bạn có thể thay thế bằng 1 quả cà chua vẫn đầy đủ năng lượng cần thiết. Duy trì việc này thường xuyên thì chẳng bao lâu bạn sẽ thấy ngay được sự thay đổi bất ngờ của cơ thể.

Với những người bận rộn ít có thời gian vận động, khiến mỡ thừa tích tụ nhiều vùng bụng, bạn có thể dùng cà chua để làm tiêu mỡ. Do cà chua có hàm lượng chất xơ tốt cho hấp thụ lượng mỡ thừa trong ruột, đẩy lượng chất độc ra ngoài cơ thể. Việc bạn dùng một quả cà chua trước bữa ăn sẽ rất tốt cho tiêu hóa.

Ngoài ra, cà chua chứa hàm lượng vitamin cực cao, chính vì thế nó khiến làn da của bạn nhanh chóng được tái tạo và trở nên mịn màng.

Trước khi bắt đầu bữa cơm chính, bạn có thể ăn sống cà chua chấm với một ít muối, sau đó dùng cơm như bình thường ( có thể giảm 1/4-½ lượng cơm). Tốt nhất bạn nên hạn chế ăn các loại thức ăn béo, nên kết hợp với một số thực đơn giảm cân khoa học để giảm cân tốt nhất.

Bên cạnh đó, một cốc nước ép cà chua sau bữa ăn cũng rất tốt cho việc giảm cân. Thay vì phải ăn sống, bạn có thể thay thế bằng nước ép cà chua thơm ngon. Nước ép cà chua giúp bạn vừa thanh lọc cơ thể, lại đẹp da.

5. Phải ăn cà chua trong bao lâu thì mới đạt được kết quả giảm cân như mong muốn?

Thời gian được cho là tốt nhất để bạn thực hiện phương pháp giảm cân này là trong vòng 6 tháng. Nhưng thực tế đã có nhiều người đạt được kết quả như mong đợi chỉ sau khoảng 3 tháng đầu hoặc có thể là ít hơn.

Thời gian được cho là tốt nhất để bạn thực hiện phương pháp giảm cân này là trong vòng 6 tháng

Kết quả sẽ không thể nhìn thấy ngay lập tức nhưng chính thói quen sử dụng cà chua trong bữa ăn vào buổi tối thường xuyên sẽ dần dần giúp cơ thể bạn trao đổi chất linh hoạt, đào thải độc tố hiệu quả. Mặc dù vậy, bạn vẫn cần tuân thủ một chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh trong ngày để việc ăn cà chua giảm cân sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi.

6.Cà chua có hại cho việc giảm cân không?

Cà chua, cũng như hầu hết các loại thực phẩm tự nhiên, không tốt cũng không xấu cho việc giảm cân. Điều quan trọng là bạn sử dụng chúng như thế nào. Cà chua sống hoặc cà chua nướng ăn kèm với một chút muối, rắc hạt tiêu và một chút dầu ô liu sẽ tốt hơn cho việc giảm cân. Loại trước bổ sung một chút chất béo lành mạnh trong khi loại sau bổ sung cả chất béo và rất nhiều calo rỗng.

Sự thận trọng duy nhất được áp dụng khi thảo luận về cà chua và việc giảm cân là chúng được coi là một loại carbohydrate đơn giản, điều này rất tốt nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng low-carb. Bên cạnh đó, chất xơ, vitamin, hàm lượng nước cao và chất chống oxy hóa mạnh khiến chúng trở thành một bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

Để việc giảm cân được hiệu quả bạn nên kết hợp với chế độ thể dục giảm cân sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

7. Một số lưu ý khi giảm cân bằng cà chua bạn nên biết

Cà chua vốn có chứa nhiều axit buộc nên những người bệnh về dạ dày, tuyến tuỵ và túi mật thì không nên thực hiện chế độ giảm cân bằng loại quả này.

Không nên lạm dụng ăn cà chua quá nhiều trong một thời gian dài

Dù cà chua là loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích tốt cho cơ thể, tuy nhiên bạn không nên lạm dụng ăn chúng quá nhiều trong một thời gian dài vì cái gì nhiều quá đều không tốt.

Nếu bạn muốn uống nước ép cà chua ép giảm cân thì cần dùng chúng trong bữa ăn, không nên uống trước bữa ăn quá lâu dễ khiến cho bụng bị cồn cào, lâu dần gây ra các bệnh lý về dạ dày khó chịu.

Ngoài việc uống và ăn cà chua thì hãy đảm bảo chế độ sinh hoạt lành mạnh hằng ngày để giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng. Tập luyện thể thao thường xuyên mỗi ngày từ 30-60 phút sẽ cho bạn một cơ thể thon gọn, vóc dáng vòng nào ra vòng nấy.

Cà chua mang đến những lợi ích tuyệt vời của nó cho sức khỏe và vóc dáng của phái đẹp

Nên tránh xa các loại đồ uống có cồn, thức ăn nhiều dầu mỡ, đi ngủ đúng giờ để không những vóc dáng hoàn hảo mà cả làn da cũng căng mịn, tươi trẻ.

Hy vọng với những cách giảm cân với cà chua mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được cân nặng và vóc dáng như ý để đón Tết thật xinh đẹp và rạng rỡ. Tuy nhiên, như đã nói thì bạn bắt buộc phải nghiêm túc cố gắng và kiên trì thực hiện để sớm có được số cân như mong muốn.