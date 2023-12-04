Cẩn trọng với 3 loại đồ uống phổ biến gây tổn hại não, nạp nhiều vào cơ thể tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Sống khỏe 04/12/2023 17:19

Chứng mất trí nhớ là một vấn đề sức khỏe quan trọng trong xã hội nhưng lại thường hay bị bỏ qua. Chứng bệnh mất trí nhớ hiện không thể chữa khỏi nhưng những thay đổi trong chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp ngăn ngừa.

Dẫn tin từ báo Lao Động, đồ uống được nạp vào cơ thể có tác động sâu sắc đến sức khỏe tổng thể, trọng lượng và sức khỏe não bộ.

Đồ uống có đường

Đường có hại cho chất xám bởi có liên quan đến các tình trạng trao đổi chất như bệnh tim mạch, đột quỵ, hội chứng chuyển hóa, viêm nhiễm và tiểu đường loại 2. Thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cũng làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ vì việc giữ cho chất xám khỏe mạnh liên quan đến việc giữ cho hàng triệu mạch máu hỗ trợ não không bị các mảng bám liên quan đến bệnh tim.

Bằng việc cắt giảm lượng đồ uống có đường như soda là một cách bạn có thể giúp giữ cho tâm trí khỏe mạnh và minh mẫn khi có tuổi.

Cẩn trọng với 3 loại đồ uống phổ biến gây tổn hại não, nạp nhiều vào cơ thể tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa lắc

Đường và chất béo bão hòa có trong sữa lắc gây hại gấp đôi cho sức khỏe não bộ của bạn. Chất béo bão hòa, có trong thực phẩm từ sữa nguyên chất béo, thịt mỡ, bơ, dừa và dầu cọ làm tăng mức LDL-cholesterol. Cholesterol cao có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Cà phê thêm đường

Cà phê và trà thông thường không thêm đường là một cách để tăng chất chống oxy hóa có lợi và các chất dinh dưỡng thực vật khác trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, một số người thích uống cà phê có đường.

Các loại đồ uống phổ biến như mocha, lattes có hương vị và những loại khác có thể chứa cùng một loại đường như 2 lon nước ngọt. Những lựa chọn giàu đường, chất béo và calo này tương đương với việc ăn bánh ngọt hoặc vài chiếc bánh quy sôcôla. Nếu muốn một thức uống lành mạnh hơn, đồ uống nên được pha bằng sữa tách kem.

Cẩn trọng với 3 loại đồ uống phổ biến gây tổn hại não, nạp nhiều vào cơ thể tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo VTC News, những loại nước dưới đây không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp quá trình lão hóa chậm lại.

Trà xanh

Trà xanh là thức uống lành mạnh có lợi cho cơ thể. Trong trà xanh có polyphenol và EGCG (chất chống oxy hóa) lợi cho da. Nhiều người ăn kiêng cũng uống trà xanh để giúp đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể. Để có làn da không nếp nhăn và một thân hình hoàn hảo, hãy uống một tách trà xanh đều đặn hằng ngày.

Cẩn trọng với 3 loại đồ uống phổ biến gây tổn hại não, nạp nhiều vào cơ thể tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nước ép bí đao

Bí đao tính mát, nước ép bí đao giúp giải nhiệt trong mùa hè rất tốt, lại có tác dụng chống cảm nắng, cảm nóng, mụn nhọt... Ngoài ra, bí đao ép thành nước có hàm lượng natri rất thấp nên tốt cho người bị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, huyết áp cao, viêm thận, phù nề.

Cách chế biến: 500gr bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa thật sạch, thái miếng, ép lấy nước. Bạn có thể dùng một gói 25g đường Equal để tạo vị ngọt mát, tránh vị lợ của bí đao.

Cẩn trọng với 3 loại đồ uống phổ biến gây tổn hại não, nạp nhiều vào cơ thể tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh tươi

Chanh là loại quả có tính bình, chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, tinh dầu và acid citric đặc trưng. Những chất dinh dưỡng này trợ giúp nhiều với việc chuyển hóa năng lượng, tăng cường sức đề kháng. Chanh tươi tác dụng thanh nhiệt, sát trùng, điều chỉnh chức năng tiêu hóa, trị ho, tan đàm. Bạn nên dùng chanh tươi vắt lấy nước, thêm đường cho đến khi vừa miệng, khuấy đều và thêm đá, giúp bạn giải khát vào những ngày nắng nóng.

Từ khóa:   não bộ sức khỏe sống khỏe

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