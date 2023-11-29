Chợ Việt có loại rau giá chỉ vài nghìn/1 mớ nhưng là lại là thuốc bổ máu, dưỡng tim, mùa lạnh ăn vào giải cảm cực tốt

Sống khỏe 29/11/2023 11:22

Ngoài là một món ăn ngon, loại rau này còn được biết đến như một loại thuốc chữa bệnh hiệu quả.

Rau cải cúc (hay còn gọi là rau tần ô) khi vào vụ được nhiều người lựa chọn trong thực đơn gia đình. Cải cúc dễ trồng, dễ chế biến, giàu dinh dưỡng và có tác dụng chữa bệnh tốt với một số bệnh thông thường.

Chợ Việt có loại rau giá chỉ vài nghìn/1 mớ nhưng là lại là thuốc bổ máu, dưỡng tim, mùa lạnh ăn vào giải cảm cực tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của ăn rau cải cúc

Tiêu sưng, lợi tiểu: Cải cúc nhiều axit amin, chất béo, protein và natri, kali dồi dào và các khoáng chất khác giúp điều hòa quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giảm phù nề, và lợi tiểu.

An thần: Rau cải cúc giàu vitamin và các axit amin nên có tác dụng tốt đối với người tâm trạng lo lắng. Ăn cải cúc hàng ngày có thể giúp ổn định cảm xúc, bảo vệ não, phòng ngừa bệnh hay quên.

Tốt cho tiêu hóa: Rau cải cúc chứa nhiều chất dễ bay hơi tạo ra một hương vị đặc biệt giúp tăng sự bài tiết của nước bọt, cải thiện cảm giác thèm ăn. Lượng chất xơ trong rau cải cúc cũng giúp thúc đẩy nhu động ruột, đào thải độc tố trong đường ruột, chống táo bón.

Tốt cho tim mạch: Như đã nói ở trên thành phần dược liệu trồng rau cải cúc rất có lợi cho những người bị bệnh về tim mạch, giúp trái tim khỏe, đặc biệt là mùi hương đặc trưng, dễ chịu của cải cúc còn giúp cho nhiều người có cảm giác thư giãn.

Làm đẹp: Rau cải cúc chứa các thành phần giúp da tăng sự đàn hồi, tái sinh tế bào da mới, cho làn da tươi trẻ và sáng bóng

Giải cảm, chữa ho: Thành phần trong rau cải cúc đáng được đề cập đến là lượng vitamin A dồi dào, có tác dụng chống nhiễm trùng cho hệ hô hấp, tăng cường chức năng của phổi, tiêu đờm, giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn.

Giảm béo: Hoa cúc chứa sắc tố màu xanh lá cây tươi và đậm, giúp cơ thể giảm cholesterol, thích hợp với chế độ ăn kiêng.

Tăng sữa sau sinh: Sản phụ cần có nhiều sữa sau sinh để cho con bú, có thể ăn rau cải cúc và thịt nạc. Chế biến bằng cách hấp thủy để giữ nhiều dinh dưỡng.

Chợ Việt có loại rau giá chỉ vài nghìn/1 mớ nhưng là lại là thuốc bổ máu, dưỡng tim, mùa lạnh ăn vào giải cảm cực tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên ăn rau cải cúc?

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi không nên ăn rau cải cúc

Rau cải cúc có chứa nhiều chất xơ và các vitamin tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong rau tần ô vẫn có một số chất khó tiêu nên trẻ nhỏ dưới 1 tuổi nên hạn chế ăn rau cải cúc. Nếu các bạn muốn dùng rau cải cúc để chữa ho cho trẻ thì cũng không nên áp dụng đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi mà nên cho trẻ đi khám bác sĩ.

Bị tiêu chảy, cảm lạnh, lạnh bụng không nên ăn rau cải cúc

Khi bạn gặp vấn đề về tiêu hóa như bị tiêu chảy thì lời khuyên là cũng không nên ăn rau cải cúc vì có thể làm cho tình trạng tiêu chảy nặng hơn. Lý do thì theo như y học cổ truyền nhận định rau tần ô là loại rau có tính mát (tính hàn) và vị đắng. Khi bị tiêu chảy, các bạn không nên tránh ăn các thực phẩm có tính hàn và vị cay (đắng) nếu không muốn tình trạng bệnh chuyển biến xấu hơn.

Tương tự, những bạn bị lạnh bụng hay bị cảm lạnh, thương hàn thì nên hạn chế ăn rau tần ô sẽ không tốt cho cơ thể. Nếu bạn vẫn muốn ăn rau tần ô thì tốt nhất là nên đợi cơ thể khỏe hơn hoặc khi nấu nên cho thêm 1 lát gừng vào sẽ giúp cân bằng tính hàn có trong rau.

Nguồn: Tổng hợp, VinMec

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Từ khóa:   rau cải cúc sức khỏe giải cảm

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