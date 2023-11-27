Loại rau nhiều sắt vượt xa thịt bò, được ưu ái gọi là 'rau trường thọ': 'Kho' chất xơ, tốt cho tiêu hóa nhưng ăn nhiều quá lại gây hại

Từ trước đến nay, khi nghĩ đến thực phẩm chứa nhiều sắt, mọi người sẽ nghĩ ngay đến thịt bò. Theo các chuyên gia, một số loại rau củ quả hàm lượng sắt tương đối cao, giá thành rẻ hơn thịt bò, tiêu biểu là rau dền. Rau dền được trồng phổ biến ở Việt Nam, chứa nhiều chất dinh dưỡng nên được ưu ái gọi với cái tên là “rau trường thọ”.

Theo thông tin từ VOV, rau dền là loại rau phổ biến ở Việt Nam. Rau dền dễ trồng, có thể mọc hoang nhiều ở các góc vườn nên rất rẻ tiền. Tuy nhiên loại rau rẻ tiền này lại chứa nhiều chất dinh dưỡng , tốt cho sức khoẻ.

Dưới đây là những tác dụng cơ thể bạn sẽ nhận được nếu thường xuyên ăn rau dền:

Rau dền giàu chất xơ, tỉ lệ chất xơ trong rau dền cao hơn các loại rau khác. Ăn rau dền giúp thúc đẩy nhu động ruột, chức năng tiêu hóa tốt hơn, đồng thời thanh lọc một số chất có hại ra khỏi cơ thể.

Rau dền giúp cải thiện thị lực

Rau dền rất giàu khoáng chất, carotene, protein, vitamin C, vitamin A và các chất dinh dưỡng khác. Những chất này giúp cải thiện thị lực, chống quáng gà. Vì vậy, bạn hãy cân nhắc bổ sung rau dền vào chế độ ăn của mình.

Cải thiện tình trạng thiếu máu

Rau dền là thực phẩm phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ trẻ con, người trung niên và người già. Rau giàu canxi, sắt và vitamin K, có thể thúc đẩy quá trình tạo máu, giúp duy trì hoạt động bình thường của cơ tim, ngăn ngừa co thắt cơ.

Đối với những người trung niên và cao tuổi, bệnh nhân bị thiếu máu, đây là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng. Hàm lượng sắt trong rau dền khá cao, cứ 100gram rau dền đỏ chứa khoảng 11,8mg sắt.

Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển

Rau dền được ví như viên canxi tự nhiên dành cho trẻ em. Lá rau dền rất giàu canxi, protein, lượng canxi trong loại rau này cao hơn cả canxi có trong tôm, được cơ thể dễ dàng hấp thụ. Canxi có trong rau giúp xương và răng chắc khỏe, chống loãng xương. Vì vậy trẻ em và người già ăn loại rau này rất tốt.

Có hai loại rau dền chúng ta thường ăn là rau dền đỏ và rau dền cơm. Cả hai loại rau này đều chứa hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, bạn có thể tùy theo nhu cầu mà chọn loại rau dền cho phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Tiền Phong, bên cạnh một số công dụng chữa bệnh, rau dền có nhiều tác dụng phụ, nếu dùng không đúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Rối loạn dạ dày

Hàm lượng chất xơ trong rau dền, khi ăn quá nhiều, có thể gây ra các vấn đề về dạ dày. Ăn quá nhiều rau dền có thể dẫn đến đầy hơi, tạo thành hơi trong bụng, co thắt dạ dày và thậm chí táo bón. Trong khi kết hợp rau dền vào chế độ ăn hàng ngày, hãy đảm bảo thực hiện từ từ vì việc bổ sung đột ngột có thể cản trở quá trình tiêu hóa bình thường. Nó thậm chí có thể gây tiêu chảy trong một số trường hợp.

Sỏi thận

Lượng lớn purin trong rau dền có thể gây hại cho sức khỏe của thận. Các hợp chất hữu cơ này được chuyển đổi thành axit uric khi tiêu hóa, có thể làm tăng mức độ kết tủa của canxi trong thận. Hệ quả là, cơ thể có thể hình thành sỏi thận rất khó chịu và đau đớn.

Bệnh gout

Hàm lượng purin cao trong rau dền có thể làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể, có thể gây viêm, sưng và đau khớp. Nếu bạn đã bị viêm khớp do gout, thì bạn nên hạn chế ăn rau dền.

Dị ứng

Hàm lượng histamin trong rau dền có thể gây dị ứng nhẹ. Mặc dù rất hiếm, dị ứng qua trung gian immunoglobulin E (IgE) với rau dền đã được thấy ở một số trường hợp.