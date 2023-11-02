Loại rau giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt: Ăn nhiều giúp xương chắc khỏe, cực tốt cho phái mạnh

Sống khỏe 02/11/2023 16:44

Hẹ giàu chất xơ, thúc đẩy tiêu hóa tốt, giúp loại bỏ nguy cơ táo bón, ngoài ra còn vô số công dụng vô cùng bất ngờ.

Dinh dưỡng có trong rau hẹ

Cây hẹ thuộc họ Allium, cùng họ với các loại cây gia vị khác như tỏi tây, hành lá, tỏi, hành tây, và hành trắng.

Mặc dù vỏ bên ngoài của hẹ có màu sắc và hình dáng gần giống với hành tây đỏ, nhưng phần ruột bên trong của chúng rất khác nhau. Bên trong phần vỏ ngoài, hẹ có từ 3 đến 6 tép nhỏ như tỏi, thay vì một khối hoàn chỉnh như hành tây.

Loại rau giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt: Ăn nhiều giúp xương chắc khỏe, cực tốt cho phái mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với 100 grams tương đương với 10 muỗng canh hẹ xắt nhỏ có thể cung cấp:

Calo: 75

Chất đạm: 2.5grams

Chất béo: 0gram

Tinh bột: 17grams

Chất xơ: 3grams

Canxi: 3% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV)

Sắt: 7% DV

Magiê: 5% DV

Phốt pho: 5% DV

Kali: 7% DV

Zinc: 4% DV

Folate: 9% DV

So với hành tây thông thường, hẹ là nguồn protein, chất xơ và vi chất dinh dưỡng tập trung hơn, bao gồm canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, kẽm, đồng, folate, vitamin B và vitamin A và C.

Loại rau giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt: Ăn nhiều giúp xương chắc khỏe, cực tốt cho phái mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng tuyệt vời của hẹ 

Dẫn từ Người Đưa Tin, theo Đông y, cây rau hẹ có tác dụng làm thuốc cụ thể, lá hẹ để sống có tính nhiệt, nấu chín thì ôn, vị cay; vào các kinh Can, Vị và Thận. Có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ và giải độc.

Thường dùng chữa ngực đau tức, nấc, ngã chấn thương,... Gốc rễ hẹ có tính ấm, vị cay, có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ, thường dùng chữa ngực bụng đau tức do thực tích, đới hạ, các chứng ngứa,... Hạt hẹ có tính ấm, vị cay ngọt; vào các kinh Can và Thận. Có tác dụng bổ Can, Thận, tráng dương, cố tinh. Thường dùng làm thuốc chữa tiểu tiện nhiều lần, chứng liệt dương, mộng tinh, di tinh, xuất tinh sớm, lưng gối yếu mềm. Vì thế, lá hẹ được coi là thuốc tăng lực dành cho các quý ông.

Loại rau giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt: Ăn nhiều giúp xương chắc khỏe, cực tốt cho phái mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dẫn từ VnExpress, hẹ còn là loại rau có vô vàn công dụng khác:

Giảm huyết áp và cholesterol

Cũng như tỏi, hẹ có chứa allicin. Allicin có tác dụng giảm huyết áp và ngăn quá trình sản sinh cholesterol trong cơ thể. Hơn nữa, chúng cũng có đặc tính chống vi khuẩn và chống nấm, tẩy vi khuẩn và nấm trong đường ruột, đảm bảo cho hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt.

 Ngăn chặn táo bón

Hẹ giàu chất xơ nên giúp tiêu hóa hiệu quả. Ăn nhiều hẹ sẽ cung cấp lượng lớn chất xơ cho ruột và ruột kết, giúp loại bỏ nguy cơ bị táo bón.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Hẹ là nguồn chứa chất flavonoid và lưu huỳnh tự nhiên có thể ngăn chặn một số loại bệnh ung thư hiệu quả. Những chất này giúp chống lại các gốc tự do và ngăn chặn chúng phát triển. Vì vậy, ăn hẹ có thể phòng ung thư đại tràng, vú, tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày.

Các vấn đề về da

Vì hẹ có đặc tính chống vi khuẩn và nấm nên rất tốt cho da, đồng thời cải thiện những vấn đề về nhiễm trùng da. Hẹ có thể thay thế cho các loại kem bôi trị vảy và làm lành vết thương hở. Nhờ đặc tính này, hẹ có thể tiêu diệt vi khuẩn, nấm, giúp vết thương mau lành.

Giúp xương chắc khỏe

Hẹ chứa nhiều vitamin K - loại vitamin chịu trách nhiệm cho sức khỏe xương của bạn. Sự khử khoáng xương được ngăn chặn đáng kể bằng việc ăn hẹ thường xuyên. Đặc biệt phụ nữ dễ bị loãng xương hơn nam giới nên thường xuyên ăn hẹ sẽ giúp tăng mật độ xương.

Ngăn chặn những vấn đề khó chịu khi mang thai

Hẹ tươi chứa rất nhiều folate (axit folic là loại axit amin có vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào). Phụ nữ mang thai tiêu thụ một lượng axit folic phù hợp sẽ ngăn chặn được đáng kể dị tật bẩm sinh về ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

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