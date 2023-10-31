Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, tác dụng của mật ong với sức khỏe được chứng minh từ rất lâu, mật ong còn là phương thuốc chữa bệnh quan trọng trong nhiều thế kỷ.

Hồng cầu chủ yếu chịu trách nhiệm vận chuyển oxy trong máu đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Hỗn hợp nước ấm mật ong làm tăng nồng độ huyết sắc tố trong máu, giúp điều chỉnh tình trạng thiếu máu.

Tác dụng của mật ong ảnh hưởng đến cơ thể theo những cách khác nhau tùy thuộc vào cách con người tiêu thụ. Uống mật ong pha với nước ấm sẽ có tác dụng tốt giúp kích thích sản xuất số lượng hồng cầu trong máu.

Thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng xảy ra khi chế độ ăn uống hoặc hấp thu sắt không đủ và khả năng vận chuyển oxy của máu bị suy giảm. Khả năng vận chuyển oxy giảm dẫn đến mệt mỏi, khó thở, đôi khi gây trầm cảm và các vấn đề sức khỏe khác. Mật ong có thể khắc phục những vấn đề này bằng cách tăng cường khả năng vận chuyển oxy của máu. Một số nghiên cứu cũng đã cho thấy tác dụng tích cực của mật ong đối với người tăng huyết áp.

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Mật ong an toàn hơn đường

Mật ong là một chất thay thế tuyệt vời cho đường trắng, ngọt nhưng an toàn hơn đường. Mật ong ít ảnh hưởng tới lượng đường trong máu hơn so với tiêu thụ đường trắng.

Mặc dù mật ong cũng bao gồm các loại đường đơn giản trong thành phần hóa học, nhưng khác với đường trắng ở chỗ mật ong chứa khoảng 30% glucose và 40% fructose - hai loại đường monosacarit hoặc đường đơn - cùng với 20% các loại đường phức tạp khác.

Mật ong còn chứa dextrin, một loại chất xơ có tinh bột. Sự kết hợp này giúp cơ thể điều chỉnh lượng đường trong máu.

Mật ong có tính kháng khuẩn và khử trùng

Uống nước ấm pha mật ong hàng ngày thúc đẩy sự gia tăng các chất chống oxy hóa có lợi, kích thích sản sinh kháng thể và chống lại hoạt động của vi khuẩn có hại.

Trong y học cổ truyền, một trong những lợi ích sức khỏe của mật ong là cải thiện hiệu quả một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Uống nước mật ong hàng ngày giúp giải quyết các vấn đề như chất nhầy dư thừa trong đường hô hấp ở các bệnh nhân hen suyễn.

Mật ong lành và có hoạt tính kháng khuẩn hydrogen peroxide, glucose oxidase, có độ pH thấp nên được xem như một loại kháng sinh tự nhiên. Mật ong hỗ trợ chống lại nhiễm trùng ở nhiều cấp độ, khiến mầm bệnh khó phát triển khả năng. Nghiên cứu lâm sàng cũng chỉ ra rằng mật ong nguyên chất có hiệu quả chống lại tụ cầu vàng kháng methicillin và Pseudomonas aeruginosa.

Mật ong là thực phẩm tăng năng lượng

Một trong những tác dụng của mật ong với y học cổ truyền là tăng cường năng lượng tức thời. Mật ong nguyên chất chứa nhiều chất dinh dưỡng mà đa phần ở dạng vi lượng. Mật ong chứa khoảng 22 acid amin, 31 khoáng chất khác nhau, nhiều loại vitamin, enzyme và chất chống oxy hóa.

Mật ong chứa nhiều loại phân tử đường khác nhau, đặc biệt là glucose và fructose. Tuy nhiên, không giống như đường trắng nơi fructose và glucose được kết hợp thành sucrose và cần thêm một bước trong quá trình tiêu hóa, trong mật ong, hai loại đường này tách biệt. Do đó, glucose hoạt động như một nguồn năng lượng tức thời.

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Mật ong có vô vàn công dụng, song nếu sử dụng không có định lượng phù hợp rất dễ gây hại cho cơ thể. Theo Người Đưa Tin, các chuyên gia khuyến cáo, chỉ nên ăn khoảng 50ml mật ong mỗi ngày là tối ưu và bạn không nên tiêu thụ nhiều hơn thế.

Mật ong có thể làm tăng lượng đường trong máu

Mật ong có đường và carbohydrate với số lượng lớn. Vì vậy, khi bạn lạm dụng mật ong, lượng đường trong máu có xu hướng tăng cao. Nếu bạn bị tiểu đường, bạn có thể thấy lượng đường trong máu tăng bất thường và có thể nguy hiểm.

Mật ong có thể hạ huyết áp

Mật ong được coi là nguyên liệu tuyệt vời giúp kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, khi dùng quá mức, nó cũng có thể khiến bạn có nguy cơ bị huyết áp thấp hoặc hạ huyết áp. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tim.

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Mật ong có thể dẫn đến các vấn đề về dạ dày

Nếu bạn bị táo bón thì mật ong có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả khi bạn không làm vậy, quá nhiều mật ong có thể khiến bạn bị tắc nghẽn do hàm lượng fructose cao trong đó. Hơn nữa, mật ong cũng có thể dẫn đến đầy hơi, tiêu chảy do cơ thể bạn không thể tiêu hóa đường trong mật ong.

Mật ong có thể dẫn đến tăng cân

Nếu bạn đang theo dõi cân nặng của mình thì việc kiểm soát lượng mật ong tiêu thụ là rất cần thiết. Hàm lượng calo, đường và carbohydrate cao có trong mật ong có thể gây tăng cân.

Mật ong cũng có thể gây ra các vấn đề về răng miệng

Khi bạn uống quá nhiều mật ong, bạn có thể bị sâu răng. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của USDA (Mỹ), khoảng 82% mật ong được làm từ đường và điều này đủ để làm hỏng răng của bạn. Hơn nữa, mật ong còn có tính chất dính, có nghĩa là nó có thể bám vào răng của bạn, thúc đẩy sâu răng hơn nữa.