Đây được xem là công dụng sức khỏe nổi tiếng nhất của cà rốt. Chúng giàu beta-carotene - một hợp chất mà cơ thể chuyển thành vitamin A, hay còn gọi là tiền vitamin A, giúp mắt khỏe mạnh. Hơn nữa, beta-carotene còn giúp bảo vệ đôi mắt khỏi ánh nắng mặt trời và làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể ,cũng như các vấn đề thị lực khác.

Cà rốt màu vàng có chứa lutein, cũng rất tốt cho đôi mắt của bạn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dưỡng chất này có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác - nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở Hoa Kỳ.

Chất chống oxy hóa đã được chứng minh có khả năng tiêu diệt các gốc tự do có hại trong cơ thể, nhờ đó làm giảm nguy cơ bị ung thư. Hai loại chất chống oxy hóa chính trong cà rốt là carotenoids (cà rốt màu cam và vàng) và anthocyanin (cà rốt màu đỏ và tím).

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe trái tim

Tất cả những chất chống oxy hóa đều tốt cho tim của bạn. Bên cạnh đó, một củ cà rốt vừa sẽ cung cấp khoảng 4% nhu cầu kali hàng ngày, giúp thư giãn các mạch máu, tránh nguy cơ huyết áp cao và các vấn đề tim mạch khác. Hơn nữa, cà rốt có chất xơ, giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn nhiều chất xơ cũng có thể hạ lipoprotein mật độ thấp trong máu, hay còn gọi là LDL cholesterol xấu. Cuối cùng, cà rốt đỏ cũng có lycopene, giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Vitamin C trong cà rốt giúp cơ thể tạo ra các kháng thể bảo vệ hệ miễn dịch, đồng thời tiếp nhận và sử dụng sắt, cũng như ngăn ngừa nhiễm trùng. Vitamin C còn góp phần sản xuất collagen - thành phần chính của mô liên kết, rất cần thiết để chữa lành vết thương và giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Điều trị táo bón

Nếu bạn gặp khó khăn khi đi vệ sinh, hãy thử nhai vài củ cà rốt sống. Với hàm lượng chất xơ cao, chúng có thể điều trị táo bón và giúp bạn bài tiết chất thải thường xuyên, đều đặn hơn. Ngoài ra, tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu carotene có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết (đại trực tràng) và tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa nói chung.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Cà rốt có chứa đường tự nhiên, 10% củ cà rốt là carbohydrate và gần một nửa trong số này là đường. 30% khác của hàm lượng carbohydrate này là chất xơ. Nhìn chung, cà rốt là một loại thực phẩm ít calo, nhiều chất xơ, tương đối ít đường. Nhờ đạt điểm chỉ số đường huyết (GI) thấp, khoảng 39 điểm GI cho cà rốt luộc, cà rốt không có khả năng kích hoạt tăng đột biến lượng đường trong máu và an toàn cho người bệnh tiểu đường. Hơn nữa, chế độ ăn nhiều chất xơ còn giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2 hoặc giúp người bệnh kiểm soát lượng đường trong máu.

Giúp xương chắc khỏe

Ngoài ra, cà rốt còn chứa vitamin K, một lượng nhỏ canxi và phốt pho, góp phần vào sức khỏe của xương và giúp ngăn ngừa loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt tuy có lợi với sức khỏe nhưng không phải cứ ăn nhiều là tốt, nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu này thì phải dừng ngay kẻo mắc bệnh thêm.

Da dần ngả sang màu vàng

Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất nhưng ai cũng phớt lờ, nguyên nhân bởi da người châu Á có màu vàng nên thường chủ quan bỏ qua. Theo đó, beta-carotene trong cà rốt sẽ gây ra chứng carotenemia hoặc làm da ngả vàng, thường thấy rõ trên lòng bàn tay, lòng bàn chân và cả 2 tai.

Một cốc cà rốt cắt nhỏ cung cấp khoảng 430% vitamin A được khuyến nghị hàng ngày, thậm chí nước ép cà rốt còn nhiều gấp đôi. Ăn quá nhiều cà rốt có thể làm bạn bị quá tải vitamin A, dẫn đến dư thừa beta-carotene vì cơ thể chỉ tự chuyển hóa khi cần thiết. Tuy nhiên cũng đừng quá lo lắng, màu vàng da sẽ biến mất khi bạn ngưng ăn cà rốt khoảng vài tuần hoặc vài tháng.

Rối loạn kinh nguyệt

Việc thường xuyên dùng nhiều hơn 0,5 lít nước ép cà rốt hoặc hơn 300g cà rốt/ ngày sẽ ảnh hưởng tới sự rụng trứng, gây rối loạn kinh nguyệt, tồi tệ hơn là vô kinh một thời gian.

Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ ăn nhiều cà rốt có nguy cơ bị ức chế sự rụng trứng, giảm chức năng buồng trứng vì tác dụng của quá nhiều carotenoid.

Cảm thấy mệt mỏi, tóc rụng nhiều

Các chuyên gia nhận định, mức vitamin A trong cơ thể chỉ nên dao động ở ngưỡng 10.000 IU, còn nếu vượt quá sẽ sinh hàng tá bệnh. Chúng ta luôn ăn nhiều cà rốt mà không biết rằng, chỉ nửa cốc cà rốt đã chứa đến 459mcg beta-carotene và 1500 IU vitamin A. Những triệu chứng ban đầu khi cơ thể dư thừa vitamin A thường là buồn nôn, rụng tóc, mệt mỏi, ra máu mũi và chán ăn.

Bắt đầu khó chịu và buồn nôn

Trong cà rốt có chứa hemoglobin – một chất giúp tế bào hồng cầu mang oxy từ phổi đến các mô của cơ thể, sau đó đem carbon dioxide trở lại phổi và đẩy ra ngoài qua đường hô hấp. Tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cà rốt, chất này sẽ phản ứng với natri trong người và biến thành methemolobine khiến bạn có cảm giác nôn nao hoặc buồn nôn liên tục.

Thêm vào đó, nếu lượng methemolobine trong cơ thể ít thì không sao, nhưng nếu chúng tăng quá cao thì bạn rất dễ bị ngộ độc. Không những ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài, nó còn có thể lấy đi tính mạng của bạn khi không sớm phát hiện và xử lý kịp thời. Vậy nên hãy ăn cà rốt thật khoa học, dù ngon mấy cũng không được ăn nhiều nếu bắt đầu thấy buồn nôn.

Ngộ độc

Nửa cốc cà rốt chứa 459 mcg beta-carotene và khoảng khoảng 1.500 IU vitamin A. Tuy nhiên, mức vitamin A lớn hơn 1.000 IU đã có khả năng gây độc hại. Một số tác hại có thể kể đến như chán ăn, buồn nôn, nôn, rụng tóc, mệt mỏi và chảy máu mũi, ngoài ra còn ức chế sự hình thành xương, dẫn đến gãy xương.

Vitamin A tan trong chất béo. Bất cứ lượng vitamin A dư thừa nào trong cơ thể sẽ được lưu trữ trong gan hoặc mô mỡ. Việc này có thể dẫn đến sự tích tụ vitamin A theo thời gian, cuối cùng gây độc cơ thể.

Nhiễm độc vitamin A dài ngày sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, chẳng hạn như ức chế sự hình thành xương và làm xương giòn, dễ gãy hơn. Độc tính trong vitamin A cũng cản trở chức năng thận, khiến độc tố không được đào thải ra ngoài nên sinh bệnh.

Có triệu chứng rối loạn tiêu hóa

Ăn cà rốt quá độ sẽ làm phân lỏng, gây tiêu chảy cho đến khi đường ruột thích nghi với lượng chất xơ cao hơn. Thậm chí việc này còn gây táo bón nặng nếu bạn không uống đủ nước để giúp chất xơ di chuyển qua đường ruột.