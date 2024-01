'Vua võ thuật' Thành Long: U70 vẫn tràn phong độ, khoe thần thái sắc lạnh trên bìa tạp chí

Mới đây, nam diễn viên gạo cội vừa có màn khoe lợi thế võ thuật trên tạp chí Harper's Bazaar số tháng 2/2024. Trong loạt ảnh, ngôi sao U70 diện outfit lịch lãm, khoe những màn đánh võ đầy nội lực. Hình ảnh "ông vua võ thuật" vô cùng nổi bật giữa phông nền lấy ánh lửa làm chủ đạo, làm tôn lên thần thái mạnh mẽ của nam diễn viên.

Hiện, ở tuổi 69, Thành Long dính nhiều ồn ào đời tư. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc dinh thự của Thành Long ở quận Đông Bắc, Bắc Kinh đang bị mang ra bán đấu giá vì vướng giấy tờ pháp lý.

Sau đó, nam diễn viên còn gây tranh cãi khi tiết lộ từng giả làm từ thiện để xây dựng hình tượng đẹp lúc mới nổi tiếng. Sau này vì day dứt, ông quyết định không làm “từ thiện giả” mà tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Những năm qua, Thành Long ít thay đổi phong cách làm phim, thiếu sáng tạo, chủ yếu diễn những tác phẩm vốn là sở trường của ông. Hollywood từng mời tài tử đóng chính Everything Everywhere All at Once nhưng ông từ chối. Sau đó, ê kíp thay đổi kịch bản để Dương Tử Quỳnh thay thế. Vai diễn giúp "đả nữ" thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Oscar 2023.

Dù giảm sức hút ở phòng vé, Thành Long vẫn có vị trí quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, có vị trí trong làng phim quốc tế với nhiều tác phẩm có chất lượng.