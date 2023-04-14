Doanh thu phim của Thành Long ảm đạm, liệu đã bước qua thời kì đỉnh hào quang?

Sao quốc tế 14/04/2023 15:26

Mới đây, bộ phim "Long mã tinh thần" của Thành Long có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé.

Sau 3 năm vắng bóng, Thành Long trở lại với phim điện ảnh. Tuy nhiên, trang QQ đưa tin mới đây, bộ phim Long mã tinh thần của Thành Long lại đang có doanh thu ảm đạm.

Cụ thể, sau 7 ngày ra mắt, không chịu sự cạnh tranh của bất kỳ đối thủ nặng ký nào, tác phẩm chỉ thu về 114 triệu NDT (16,6 triệu USD). Số lượng vé bán ra của Long mã tinh thần được dự đoán giảm mạnh vào tuần tới khi thị trường điện ảnh Trung Quốc chứng kiến sự đổ bộ của 11 phim mới, trong đó có bom tấn được khán giả yêu thích nhiều năm qua The First Slam Dunk.

Ở thị trường Bắc Mỹ và Anh, doanh thu tạm thời mà phim Thành Long đạt được là hơn 71.000 USD. Theo giới chuyên gia, tổng doanh thu khả quan nhất Long mã tinh thần có thể đạt được khi rút khỏi rạp chiếu là khoảng 200 triệu NDT (29,2 triệu USD).

Doanh thu phim của Thành Long ảm đạm, liệu đã bước qua thời kì đỉnh hào quang? - Ảnh 1Doanh thu phim của Thành Long ảm đạm, liệu đã bước qua thời kì đỉnh hào quang? - Ảnh 2

Với con số này, đội ngũ sản xuất tác phẩm có thể chịu khoản lỗ lên đến 140 triệu NDT (20,4 triệu USD). Trong khi chi phí sản xuất phim lên tới 300 triệu NDT (43,6 triệu USD), chưa tính tiền quảng bá và ăn chia tỷ lệ với cụm rạp.

Long mã tinh thần là tác phẩm về sự nghiệp của Thành Long cũng như sự tri ân của sao võ thuật với những người chuyên đóng cảnh nguy hiểm trong phim hành động ở Trung Quốc. Tác phẩm được nhận xét có nội dung nhẹ nhàng, hài hước và phảng phất nét u buồn về mâu thuẫn gia đình, sự hết thời của người nghệ sĩ. Phim hiện được chấm 6,3/10 điểm chất lượng trên Douban.

Doanh thu phim của Thành Long ảm đạm, liệu đã bước qua thời kì đỉnh hào quang? - Ảnh 3

Doanh thu phim của Thành Long ảm đạm, liệu đã bước qua thời kì đỉnh hào quang? - Ảnh 4

Trước đó, Thành Long đang là cái tên thu hút sự chú ý của công chúng khi sự cố vạ miệng trong một buổi ra mắt phim Long Mã Tinh Thần. Trong lúc phát biểu, nam diễn viên đã nói với dàn diễn viên đóng chung với mình rằng anh rất vui khi được hợp tác với diễn viên dở tệ như thế này.

Song, khi thấy phản ứng gượng gạo của những người có mặt, Thành Long đã lập tức biện hộ rằng tiếng phổ thông của mình không được tốt lắm".

 

Mặc dù đã kịp “chữa cháy” nhưng phát ngôn của Thành Long vẫn khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Nhiều người cho rằng Thành Long không nên nói những lời “sát thương” đồng nghiệp trước công chúng như vậy.

Thành Long bị khán giả quay lưng khi trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng

Thành Long bị khán giả quay lưng khi trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng

Dự án điện ảnh Long Mã Tinh Thần đã chính thức ra rạp, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Thành Long sau 3 năm vắng bóng. Tuy nhiên, bộ phim lại đạt kết quả không mấy khả quan tại phòng vé sau 3 ngày phát hành.

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