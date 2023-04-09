Netizen lo lắng cho sức khỏe của Thành Long: Ngôi sao võ thuật có nguy cơ phải ngồi xe lăn cả đời

Sao quốc tế 09/04/2023 19:31

Sau khoảng thời gian dài đóng phim hành động mà không dùng diễn viên đóng thế Thành Long đang gặp nhiều vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe của bản thân.

Diễn viên Thành Long vốn nổi tiếng với những vai diễn võ thuật ở nhiều loạt phim đình đám như Xà hình điêu thủ, Túy quyền, Tiểu quyền quái chiêu...Không chỉ vậy nam diễn viên còn được cho là ngôi sao võ thuật người Châu Á thành công nhất tại nước ngoài vượt qua cả những cái tên nổi tiếng Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt,...bằng chứng chính là giải thưởng oscar danh giá. 

Netizen lo lắng cho sức khỏe của Thành Long: Ngôi sao võ thuật có nguy cơ phải ngồi xe lăn cả đời - Ảnh 1
Thành Long - Ảnh: Internet

Ở tuổi 69, nam diễn viên vẫn sẵn sàng đích thân đảm nhận những phân cảnh nguy hiểm mà không cần người đóng thế. Đây cũng là sự chuyên nghiệp khiến ông nhận được nhiều sự tôn trọng rất lớn từ những người làm việc với mình. Tuy nhiên, không may cho Thành Long khi có vẻ điều ông tự hào nhất đang ảnh hưởng đến sức khỏe của nam diễn viên. 

Mới đây vào ngày 8/4, HK01 đã đưa tin về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Thành Long. Cụ thể nam diễn viên viên cho biết bản thân đang đứng trước nguy cơ bị giòn xương và có thể phải ngồi xe lăn hoặc chống gậy.

Netizen lo lắng cho sức khỏe của Thành Long: Ngôi sao võ thuật có nguy cơ phải ngồi xe lăn cả đời - Ảnh 2Netizen lo lắng cho sức khỏe của Thành Long: Ngôi sao võ thuật có nguy cơ phải ngồi xe lăn cả đời - Ảnh 3

Ông cho biết trong nhiều năm qua, để có thể giảm bớt cơn đau do di chứng để lại từ những chấn thương nghiêm trọng bản thân đã sử dụng kỹ thuật tiêm gây tê cục bộ toàn thân. Tuy nhiên dù đã dùng thuốc, nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi và vận động mạnh nam diễn viên vẫn bị đau nhức, vùng thắt lưng và vai chính là hai bộ phận khiến ông đau đớn nhất.

Hiện tại những thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của Thành Long vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. 

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