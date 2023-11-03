Từ Hy Viên sinh con thứ 3 ở tuổi 47 với DJ Koo, vô tình để lộ gương mặt của nhóc tỳ?

Đồng thời, người hâm mộ cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, DJ Koo từng thổ lộ rằng bản thân luôn biết ơn Từ Hy Viên khi đã mang đến "sợi dây gắn kết" này, và anh đã hứa sẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con Từ Hy Viên. Nhiều người cho rằng đây là ẩn ý mà DJ Koo muốn thông báo việc Từ Hy Viên có con với anh.

Mới đây, giới truyền thông Hàn Quốc đã tiết lộ thông tin Từ Hy Viên chào đón thành viên mới với DJ Koo. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều diễn đàn trực tuyến đã bàn tán sôi nổi thông tin Từ Hy Viên sinh con trai cho chồng mới.

Ngoài ra, mẹ chồng của nữ diễn viên cũng đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn rằng bà đã rất mong chờ sự xuất hiện của cháu trai và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cháu được sinh ra khỏe mạnh. Tuy nhiên, đây chỉ là những đồn thổi của cư dân mạng, phía Từ Hy Viên và DJ Koo vẫn chưa lên tiếng xác nhận sự việc.

Trước đây, ngày 20/10, DJ Koo từng nói về vợ khi tham gia triển lãm nghệ thuật tại Đài Bắc. Tất cả điều anh có thể làm để giúp vợ là ở bên bầu bạn cùng cô. Khi có việc về Hàn Quốc, DJ Koo cố gắng sắp xếp giải quyết nhanh nhất có thể, để chỉ ở Hàn hai ngày, sau đó quay lại Đài Bắc với vợ. Mỗi tháng, DJ Koo về Seoul một hoặc hai lần.

Ca sĩ cho biết anh thường đưa vợ đi ăn, xem phim. Vợ chồng hôn nhau mỗi ngày, nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng với nhau.

DJ Koo không nhắc tên chồng cũ Từ Hy Viên - doanh nhân Uông Tiểu Phi - song ám chỉ về những tranh chấp giữa Tiểu Phi với Hy Viên. Ca sĩ kêu gọi khán giả không nên nghe thông tin từ một phía. DJ Koo cũng phủ nhận những điều mà Tiểu Phi từng nói, như vợ chồng anh bất hòa, anh không săn sóc, chăm lo cho vợ.

Hy Viên và Tiểu Phi công bố ly dị hồi tháng 11/2021, sau 10 năm chung sống. Hai con sống ở Đài Loan với diễn viên. Tháng 3/2022, Từ Hy Viên kết hôn với ca sĩ Hàn Quốc DJ Koo - bạn trai của cô hồi thập niên 1990. DJ Koo tới Đài Loan sống cùng Từ Hy Viên và các con riêng của vợ.