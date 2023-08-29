Rộ tin Từ Hy Viên và chồng Hàn Quốc chào đón cặp sinh đôi sau hơn 1 năm kết hôn

Sao quốc tế 29/08/2023 11:30

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Từ Hy Viên và nam ca sĩ DJ Koo vừa hạnh phúc chào đón cặp sinh đôi ở xứ sở kim chi.

Vào ngày 28/8 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Từ Hy Viên và nam ca sĩ DJ Koo vừa hạnh phúc chào đón cặp sinh đôi ở xứ sở kim chi. Theo nguồn tin, mẹ ca sĩ Hàn đã bật khóc trong vui sướng sau khi hay tin con dâu "vượt cạn" thành công.

Tuy nhiên, đến nay, phía cặp đôi vẫn chưa lên tiếng về thông tin do truyền thông đăng tải.

Rộ tin Từ Hy Viên và chồng Hàn Quốc chào đón cặp sinh đôi sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 1

Trong vài tháng qua, mỹ nhân Vườn Sao Băng liên tiếp trở thành tâm điểm với nghi vấn mang bầu. Cách đây không lâu, 1 YouTuber đã đăng tải hình ảnh được cho là Từ Hy Viên đang trong thời kỳ mang thai. Chưa hết, trong khoảng 10 tháng qua, nữ diễn viên hiếm khi lộ diện và điều này đã dẫn tới tin đồn cô ở ẩn vì mang bầu.

 Rộ tin Từ Hy Viên và chồng Hàn Quốc chào đón cặp sinh đôi sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 2

Hồi tháng 7, Sohu đưa tin Từ Hy Viên được cho là đã yêu cầu chồng cũ Uông Tiểu Phi phải trả khoản tiền đặt cọc lên tới 60 triệu NDT (198 tỷ đồng) nếu muốn gặp lại các con. Từ đây, 1 bộ phận cư dân mạng đặt ra nghi vấn gia đình Từ Hy Viên sắp chào đón thành viên mới nên nữ diễn viên mới đột nhiên cần thêm nhiều tiền.

 

DJ Koo và Từ Hy Viên lần đầu gặp nhau tại 1 concert cách đây 25 năm. Ngay vào lúc đó, Từ Hy Viên đã rơi vào lưới tình của ca sĩ người Hàn. Họ chính thức trở thành 1 đôi, nhưng không thể duy trì mối quan hệ này lâu dài do công ty chủ quản của DJ Koo ra sức ngăn cản. Năm 2022, DJ Koo chủ động liên lạc với mỹ nhân xứ Đài sau khi cô ly hôn thiếu gia Uông Tiểu Phi. Tháng 3 cùng năm, cặp đôi tuyên bố kết hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

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