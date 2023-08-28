Hậu lùm xùm, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023

Sao quốc tế 28/08/2023 16:53

Loạt ảnh trên tạp chí nổi tiếng của Trần Phi Vũ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và người hâm mộ.

Mới đây, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút của bản thân khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023. Không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ, "Thái tử Cbiz" có khả năng "cân" mọi gu thời trang phong cách. Đây là cột mốc quan trọng của nam diễn viên khi dần lấy lại được thiện cảm của các nhãn hàng sau lùm xùm của bản thân.   

Trong những hình ảnh do tạp chí công bố, Trần Phi Vũ tỏa sáng khiến khán giả trầm trồ, xuýt xoa. Sở hữu gương mặt được đánh giá có đường nét rõ ràng, cùng đôi mắt sáng, mũi cao tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn và thu hút. Loạt ảnh trên tạp chí nổi tiếng của Trần Phi Vũ cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. 

Hậu lùm xùm, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023 - Ảnh 1

Hậu lùm xùm, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023 - Ảnh 2
Trần Phi Vũ xuất hiện trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023

Trần Phi Vũ sinh năm 2000 tại Mỹ, bố là đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca, còn mẹ là diễn viên Trần Hồng. Trần Khải Ca và Trần Hồng đã hậu thuẫn hết mình trên con đường sự nghiệp của con trai út. Có thể thấy, bố mẹ Trần Phi Vũ là những người có thể chi phối giới giải trí nên sự nghiệp của nam diễn viên cũng được nâng đỡ ít nhiều. 

Hậu lùm xùm, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023 - Ảnh 3Hậu lùm xùm, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023 - Ảnh 4

Hậu lùm xùm, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023 - Ảnh 5
Loạt ảnh trên tạp chí nổi tiếng của Trần Phi Vũ cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả

Trong hai năm qua, Trần Phi Vũ có độ phủ sóng rộng khắp màn ảnh Hoa ngữ với các bộ phim thành công như "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em", "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Thế nhưng, đầu tháng 2 vừa qua, Trần Phi Vũ khiến giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi lộ ảnh giường chiếu với hot girl mạng Hồ Diệc Lâm. Đáng nói hơn, sao nam trẻ sinh năm 2000 còn bị nghi ngờ có quan hệ tình ái với người đã có gia đình.  

Hậu lùm xùm, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023 - Ảnh 6Hậu lùm xùm, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023 - Ảnh 7

Hậu lùm xùm, Trần Phi Vũ tiếp tục khẳng định sức hút trên trang bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số tháng 8/2023 - Ảnh 8
Loạt ảnh trên tạp chí nổi tiếng của Trần Phi Vũ cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả

Vụ bê bối này khiến hình tượng "Thái tử Cbiz" của Trần Phi Vũ sụp đổ hoàn toàn, đồng thời mất một lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Trần Phi Vũ vẫn không vi phạm đạo đức, không phải kẻ ngoại tình phá vỡ hôn nhân của người khác. Hiện tại, mỹ nam đang từng bước quay lại giới giải trí, tích cực tham gia vào các chương trình, sự kiện lớn nhỏ.

 

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh tạo hình 'tóc vàng' của Trần Phi Vũ trên tạp chí. Dân tình bồi hồi nhớ lại nhân vật Lý Tuân mà anh chàng từng thủ vai trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

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