Hậu scandal tình ái, Trần Phi Vũ lại lộ ảnh dạo phố cùng người phụ nữ lạ, còn hộ tống mỹ nhân này đi mua sắm

Được biết, người phụ nữ xuất hiện cùng Trần Phi Vũ trong những bức ảnh được lan truyền chính là diễn viên Trần Hồng - bà xã đạo diễn Trần Khải Ca và là mẹ của nam diễn viên. Trái ngược hoàn toàn với Trần Phi Vũ, bà Trần Hồng chỉ đeo một chiếc kính râm, thoải mái xuất hiện trước công chúng. Nhan sắc "mỹ nhân cổ trang" cùng gia thế khủng của mẹ Trần Phi Vũ khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây, hình ảnh Trần Phi Vũ hộ tống một phụ nữ đi shopping tại trung tâm thương mại được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Đây cũng là lần hiếm hoi Trần Phi Vũ xuất hiện sau loạt scandal tình ái của mình. Dù nam diễn viên mặc đồ đơn giản, kín đáo đội mũ và đeo khẩu trang nhưng cũng không khó để người hâm mộ nhận ra anh. Danh tính người phụ nữ trong bức ảnh cũng được cư dân mạng nhanh chóng tìm ra.

Bà Trần Hồng sinh năm 1968, bắt đầu đóng phim từ năm 1985. Tên tuổi của bà vang danh khắp Trung Quốc nhờ vai Điêu Thuyền trong bộ phim kinh điển “Tam Quốc diễn nghĩa” năm 1994. Với diễn xuất có hồn và nhan sắc xinh đẹp, bà được ưu ái với mệnh danh là nàng “Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh”.

Ở tuổi 55, Trần Hồng vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào, nhan sắc có phần mặn mà hơn

Nữ diễn viên Trần Hồng kết hôn với đạo diễn điện ảnh nổi tiếng là Trần Khải Ca và có hai người con trai là Trần Phi Vũ và Trần Vũ Ngang. Cả hai cũng ít chia sẻ hình ảnh của hai con trai, tuy nhiên khi Trần Phi Vũ theo con đường nghệ thuật, Trần Hồng - Trần Khải Ca đã hậu thuẫn hết mình trên con đường sự nghiệp của con. Có thể thấy, bố mẹ Trần Phi Vũ là những người có thể chi phối giới giải trí nên sự nghiệp của nam diễn viên cũng được nâng đỡ ít nhiều.

Trần Phi Vũ sinh ngày 9/4/2000 là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "mỹ nhân cổ trang" Trần Hồng nên anh chàng được mệnh danh là "Thái tử Cbiz". Cha mẹ Trần Phi Vũ là những người có thể chi phối giới giải trí nên sự nghiệp của nam diễn viên cũng được nâng đỡ ít nhiều

Trong hai năm qua, Trần Phi Vũ có độ phủ sóng rộng khắp màn ảnh Hoa ngữ với các bộ phim thành công như "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em", "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Thế nhưng, đầu tháng 2 vừa qua, Trần Phi Vũ khiến giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi lộ ảnh giường chiếu với hot girl mạng Hồ Diệc Lâm. Đáng nói hơn, sao nam trẻ sinh năm 2000 còn bị nghi ngờ có quan hệ tình ái với người đã có gia đình.

Trần Phi Vũ bên người anh trai kín tiếng Trần Vũ Ngang

Sau khi kết hôn với đạo diễn Trần Khải Ca, Trần Hồng cũng hạn chế tham gia diễn xuất mà dần chuyển sang công việc là nhà sản xuất phim để chăm lo gia đình. Ở vai trò nhà sản xuất, Trần Hồng hậu thuẫn hết mình trên con đường sự nghiệp của con trai Trần Phi Vũ

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Phi Vũ phải thừa nhận anh là nhân vật chính trong loạt ảnh giường chiếu với Hồ Diệc Lâm. Tuy nhiên, "Thái tử Cbiz" vẫn cố gắng giãi bày với người hâm mộ rằng cả hai quen nhau khi đang trong trạng thái độc thân. Vụ bê bối này khiến hình tượng "Thái tử Cbiz" của Trần Phi Vũ sụp đổ hoàn toàn, đồng thời mất một lượng lớn người hâm mộ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Trần Phi Vũ vẫn không vi phạm đạo đức, không phải kẻ ngoại tình phá vỡ hôn nhân của người khác. Hiện tại, mỹ nam đang từng bước quay lại giới giải trí, tích cực tham gia vào các chương trình, sự kiện lớn nhỏ.