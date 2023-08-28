Lưu Vũ Ninh và Vương Tử Văn chung khung hình 'Thiền Nữ', 'phản ứng hóa học' ra sao mà gây chú ý?

Sao quốc tế 28/08/2023 21:48

Mới đây, loạt hình ảnh từ phim trường Thiền Nữ (Cô Gái Ve Sầu) của cặp đôi Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh gây chú ý khắp cõi mạng.

Mới đây, những hình ảnh từ phim trường Thiền Nữ (Cô Gái Ve Sầu) của cặp đôi Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh đã được người hâm mộ của bộ phim chụp lại và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Nhìn Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh nắm tay nhau, sánh bước trên phố, cư dân mạng đều nhất trí cho rằng, dù mới chỉ là hình ảnh nhưng giữa họ đã "bùng nổ cảm giác couple". Diện mạo, tạo hình của cả hai đều rất ấn tượng. Việc chênh lệch chiều cao lên tới 30cm khiến Vương Tử Văn trông vô cùng nhỏ bé bên cạnh bạn diễn, điều này càng khiến khán giả thích thú.

Lưu Vũ Ninh và Vương Tử Văn chung khung hình 'Thiền Nữ', 'phản ứng hóa học' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 1Lưu Vũ Ninh và Vương Tử Văn chung khung hình 'Thiền Nữ', 'phản ứng hóa học' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 2Lưu Vũ Ninh và Vương Tử Văn chung khung hình 'Thiền Nữ', 'phản ứng hóa học' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 3

Nhiều bình luận cũng khen ngợi, rằng dù chiều cao hạn chế nhưng hình thể Vương Tử Văn rất cân đối, tạo cảm giác cuốn hút dù đang diện bộ trang phục rất đơn giản. Đặc biệt dù hơn bạn diễn 3 tuổi nhưng Vương Tử Văn vẫn rất trẻ đẹp, không hề tạo cảm giác chênh lệch khi sánh đôi bên cạnh đàn em.

 

 

Thiền Nữ chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên của tác giả Cung Duyên Càn. Phim sẽ xoay quanh Liêu Hề (Vương Tử Văn) - một nhà thẩm định tình yêu chuyên giúp các cô vợ kiểm tra sự chung thủy của chồng. "Sành sỏi" về chuyện yêu đương là vậy nhưng chính bản thân Liêu Hề lại gặp rắc rối khi vướng vào tam giác tình yêu với Tiểu Bối (Lưu Vũ Ninh), một anh chàng chung tình tuyệt đối và Lão Cung - đối tượng từng bị kiểm chứng là "trai hư" nhưng sau đó lại lựa chọn một lòng với Liêu Hề.

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