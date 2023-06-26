Chồng cũ tiếp tục thua kiện, 'còng lưng' gánh các khoản chi tiêu của Từ Hy Viên

Sao quốc tế 26/06/2023 19:09

Tòa án Đài Bắc tiếp tục bác đơn kiện và xử thua đối với doanh nhân Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên.

Trang Sina đưa tin, Tòa án Đài Bắc tiếp tục bác đơn kiện và xử thua đối với doanh nhân Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên. Đồng thời, doanh nhân gốc Bắc Kinh được hủy bỏ lệnh cưỡng chế tài sản ở Đài Loan sau khi nộp đủ tiền cấp dưỡng nuôi con 7,5 triệu TWD (241.000 USD) cho vợ cũ.

Cụ thể, Uông Tiểu Phi đã trả cho vợ cũ số tiền gấp 2 lần khoản nợ. Đây được xem là động thái "dằn mặt" vợ cũ của doanh nhân. Bởi theo phán quyết Uông Tiểu Phi vẫn phải chi trả nhiều khoản cấp dưỡng theo đúng thỏa thuận ly hôn đã ký trước đây với vợ cũ.

Chồng cũ tiếp tục thua kiện, 'còng lưng' gánh các khoản chi tiêu của Từ Hy Viên - Ảnh 1

 

Bên cạnh đó, hàng tháng Uông Tiểu Phi phải chi tiền cho 6 khoản gồm học phí ở trường và năng khiếu của 2 con; phí y tế; tiền thuê bảo mẫu, tài xế; hóa đơn điện, nước; phí quản lý dân cư và nợ ngân hàng của biệt thự mà Từ Hy Viên đang sống cùng 2 con.

Phía tòa án yêu cầu Uông Tiểu Phi thanh toán đúng hẹn cho vợ cũ. Cả hai phải cùng thành lập một quỹ nuôi dưỡng để doanh nhân chuyển tiền vào tài khoản này hàng tháng. Từ Hy Viên có trách nhiệm chi trả hóa đơn trên số tiền thỏa thuận với chồng cũ.

Theo ETtoday, mâu thuẫn tiền cấp dưỡng giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã giải quyết ổn thỏa. Nữ diễn viên thoải mái cho doanh nhân gặp mặt các con.

Chồng cũ tiếp tục thua kiện, 'còng lưng' gánh các khoản chi tiêu của Từ Hy Viên - Ảnh 2

Trước đó, vào giữa tháng 1, người đẹp xứ Đài nộp đơn kiện lên Tòa án Đài Bắc, tố cáo chồng cũ vi phạm thỏa thuận ly hôn. Cô yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế tài sản hơn 1 triệu USD của chồng cũ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Cả hai sau đó xảy ra đấu tố, nói xấu nhau trên truyền thông gây náo loạn showbiz Trung Quốc. Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ ngoại tình, lợi dụng thỏa thuận ly hôn để bòn rút tiền bạc. Trong khi đó, Từ Hy Viên khẳng định bản thân không sai nhưng luôn bị gia đình chồng cũ bôi nhọ danh dự.

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