Chồng Từ Hy Viên lên tiếng bác bỏ tin vợ hạ sinh một cặp sinh đôi

Sao quốc tế 30/08/2023 08:59

Phản ứng của nam ca sĩ Hàn Quốc DJ Koo đã thu hút đông đảo quan tâm từ người hâm mộ.

Ngày 28/8, nam ca sĩ Koo Yun Yup đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn về việc Đại S - tên gọi của Từ Hy viên, đã bí mật sinh đôi ở Hàn Quốc vào ngày 20/8. Anh cho biết, thông tin vợ anh sinh đôi được truyền thông Trung Quốc đưa tin là hoàn toàn sai sự thật.

Chồng Từ Hy Viên lên tiếng bác bỏ tin vợ hạ sinh một cặp sinh đôi - Ảnh 1
Ngày 28/8, nam ca sĩ Koo Yun Yup đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn về việc Đại S - tên gọi của Từ Hy viên, đã bí mật sinh đôi ở Hàn Quốc vào ngày 20/8

Trước đó, cư dân mạng đã tung tin đồn Đại S đã hạ sinh cho DJ Koo một cặp song sinh. Không những thế còn kèm hình ảnh cô nằm trên giường bệnh và đưa tin rằng nữ diễn viên đang ở cữ. Theo nguồn tin, mẹ ca sĩ Hàn đã bật khóc trong vui sướng sau khi hay tin con dâu "vượt cạn" thành công. 

Chồng Từ Hy Viên lên tiếng bác bỏ tin vợ hạ sinh một cặp sinh đôi - Ảnh 2
 Hình ảnh cô nằm trên giường bệnh và đưa tin rằng nữ diễn viên đang ở cữ. 

Tuy nhiên, có thể thấy, những bức ảnh được tung ra không được rõ ràng, không thể xác định được người nằm trên giường bệnh có phải là Từ Hy Viên hay không. Nữ diễn viên chưa hề lên tiếng về sự việc ngày. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng việc Từ Hy Viên sinh con là không có căn cứ.

Trong vài tháng qua, mỹ nhân Vườn Sao Băng liên tiếp trở thành tâm điểm với nghi vấn mang bầu. Cách đây không lâu, 1 YouTuber đã đăng tải hình ảnh được cho là Từ Hy Viên đang trong thời kỳ mang thai. Chưa hết, trong khoảng 10 tháng qua, nữ diễn viên hiếm khi lộ diện và điều này đã dẫn tới tin đồn cô ở ẩn vì mang bầu.

Chồng Từ Hy Viên lên tiếng bác bỏ tin vợ hạ sinh một cặp sinh đôi - Ảnh 3
Trong vài tháng qua, mỹ nhân Vườn Sao Băng liên tiếp trở thành tâm điểm với nghi vấn mang bầu

DJ Koo và Từ Hy Viên lần đầu gặp nhau tại 1 concert cách đây 25 năm. Ngay vào lúc đó, Từ Hy Viên đã rơi vào lưới tình của ca sĩ người Hàn. Họ chính thức trở thành 1 đôi, nhưng không thể duy trì mối quan hệ này lâu dài do công ty chủ quản của DJ Koo ra sức ngăn cản. Trước đó cô và Uông Tiểu Phi có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm và hai con chung. Sau 3 tháng ly hôn, cô bất ngờ kết hôn với DJ Koo.

Chồng Từ Hy Viên lên tiếng bác bỏ tin vợ hạ sinh một cặp sinh đôi - Ảnh 4
 Sau 3 tháng ly hôn, cô bất ngờ kết hôn với DJ Koo.

Từ Hy Viên, sinh năm 1976, bước vào làng giải trí Hoa ngữ từ năm 18, 19 tuổi khi thành lập nhóm nhạc cùng em gái Từ Hy Đệ. Năm 2001, tên tuổi cô vụt sáng khắp châu Á với vai Sam Thái trong bộ phim Vườn sao băng phiên bản Đài Loan. Từ khi kết hôn và sinh con, cô ngừng đóng phim để chăm lo gia đình.

Chồng Từ Hy Viên lên tiếng bác bỏ tin vợ hạ sinh một cặp sinh đôi - Ảnh 5
Từ khi kết hôn và sinh con, cô ngừng đóng phim để chăm lo gia đình.
Rộ tin Từ Hy Viên và chồng Hàn Quốc chào đón cặp sinh đôi sau hơn 1 năm kết hôn

Rộ tin Từ Hy Viên và chồng Hàn Quốc chào đón cặp sinh đôi sau hơn 1 năm kết hôn

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Từ Hy Viên và nam ca sĩ DJ Koo vừa hạnh phúc chào đón cặp sinh đôi ở xứ sở kim chi.

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