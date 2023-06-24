Từ Hy Viên lên tiếng khẳng định bản thân không nghiện ma túy

Sao quốc tế 24/06/2023 17:02

Diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên nói cô và em gái Từ Hy Đệ không nghiện ma túy như tố cáo.

Theo Next Apple ngày 23/6, qua người quản lý, người đẹp 47 tuổi cho biết đã thuê luật sư thu thập chứng cứ, kiện những người tung tin cô và em gái - MC Từ Hy Đệ - sử dụng chất cấm. Cả hai từng không muốn giải thích nhiều về các ồn ào gần đây nhưng vì sự việc đi quá giới hạn, họ buộc đính chính, bảo vệ bản thân.

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Chị em Từ Hy Viên (trái), Từ Hy Đệ

Liêu Vỹ Kỳ, quản lý của Hy Viên nói: 'Mọi người thử nghĩ xem, nếu họ ngày ngày dùng chất cấm trong 20 năm qua, tại sao bây giờ mới bị lộ. Nếu hai chị em thường xuyên sử dụng ma túy, ngoại hình của họ sẽ ra sao? Làm sao có thể tỉnh táo để dẫn chương trình, tham gia sự kiện, quảng cáo'.

Liêu Vỹ Kỳ nói mấy năm trước, Hy Viên tham gia hai show thực tế, với hơn 10 máy quay ghi hình cả ngày, nếu cô nghiện chất cấm, khán giả sẽ nhận ra ngay.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, phản hồi của phía Từ Hy Viên không dập tắt nghi ngờ của nhiều khán giả. Trên Weibo, hàng nghìn người phản bác: 'Có ai nói hai cô ấy ngày ngày chích hút đâu, họ chỉ tố cáo hai cô từng sử dụng chất cấm mà', 'Cần điều tra hai chị em để tránh tranh cãi'.

Theo QQ đưa tin vào ngày 19/6, giới giải trí Đài Loan đang chấn động trước lời tố cáo hàng loạt nghệ sĩ của MC nổi tiếng Hoàng Tử Giảo. Trong đó, hai người bị hại nhiều nhất là chị em Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ (Đại S và Tiểu S). Bởi cả hai không chỉ vướng nghi vấn sử dụng, tàng trữ chất ma túy, mà còn có thể phạm vào tội danh dụ dỗ người khác sử dụng chất cấm, theo lời Hoàng Tử Giảo.

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Hoàng Tử Giảo tố chị em Từ Hy Viên sử dụng chất cấm trên livestream 

Theo Quy định về phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ ma túy của Đài Loan, Trung Quốc, tàng trữ và sử dụng ma túy có thể bị phạt tù từ 3-5 năm. Tuy nhiên, với tội ép buộc người khác sử dụng ma túy có thể bị tử hình.

Trước đó, Hoàng Tử Giảo chia sẻ: 'Lần đầu tiên đi Hàn Quốc ấn tượng rất tệ. Khi đó, Đại S và DJ Koo đang hẹn hò. Cả nhóm ở trong phòng khách sạn sử dụng chất cấm, tôi dù không muốn nhưng cũng bị ép buộc'.

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ại diện của Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ đều phủ nhận việc sử dụng chất gây nghiện

Theo nam MC, khi trở về Đài Loan, anh tiếp tục bị nữ diễn viên Phạm Hiểu Huyên, Chu Tuấn Vỹ, chị em Đại S dụ dỗ. "Bị mời, thuyết phục, ép buộc sử dụng ma túy khiến tôi không vui".

Do đó, người hâm mộ Từ Hy Viên lo lắng cho cô. Song, trước lời cáo buộc của Hoàng Tử Giảo, đại diện của Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ đều phủ nhận việc sử dụng chất gây nghiện. Từ Hy Viên cho biết cô bị bệnh tim, không thể sử dụng ma túy.

Cảnh sát Đài Loan chính thức lên tiếng về việc chị em Từ Hy Viên sử dụng chất cấm

Cảnh sát Đài Loan chính thức lên tiếng về việc chị em Từ Hy Viên sử dụng chất cấm

Cảnh sát nhận định việc chị em Từ Hy Viên sử dụng ma túy khó có thể bị truy tố do đã diễn ra hơn 20 năm.

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