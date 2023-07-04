Mẹ chồng cũ chỉ trích Từ Hy Viên vì 'đặt cọc triệu USD mới cho gặp con'

Sao quốc tế 04/07/2023 14:31

Mới đây, nữ doanh nhân Trương Lan cho biết Uông Tiểu Phi vẫn chưa thể đón hai con từ Đài Loan sang Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trang Sina đưa tin mới đây, nữ doanh nhân Trương Lan cho biết Uông Tiểu Phi vẫn chưa thể đón hai con từ Đài Loan sang Bắc Kinh (Trung Quốc). Bà Trương Lan chỉ trích con dâu cũ Từ Hy Viên lật kèo, cố tình làm khó nhà nội.

"Tôi vốn không muốn nói gì về cô ta nhưng Từ Hy Viên càng ngày càng trở nên quá đà. Uông Tiểu Phi và tôi đã cố gắng liên hệ để đưa cháu gái, cháu trai sang nhà nội chơi một thời gian nhưng cô ta liên tục trì hoãn, cản trở. Đã mấy năm rồi cháu không được gần bà, con không được gần cha, cô ta không biết sao", bà Trương Lan cho biết.

Mẹ chồng cũ chỉ trích Từ Hy Viên vì 'đặt cọc triệu USD mới cho gặp con' - Ảnh 1

 

Theo mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên, người đẹp xứ Đài bắt Uông Tiểu Phi phải đặt cọc 60 triệu Đài tệ (1,9 triệu USD), ký thỏa thuận bảo lãnh con với một giám đốc họ An thì mới được đón hai đứa trẻ đi. Bà Trương Lan và Uông Tiểu Phi từ chối thực hiện yêu cầu vô lý này của Từ Hy Viên.

Theo thỏa thuận ly hôn, Uông Tiểu Phi và vợ cũ đồng nuôi dưỡng con cái. Vào các kỳ nghỉ dài, hai bé có quyền tự lựa chọn ở với mẹ hoặc cha. "Đừng tưởng cô ta hiền lành, sống đàng hoàng nhưng thực sự là một cây nấm độc. Cô ta coi con mình như một món hàng để làm tiền chồng cũ. Chúng tôi là người văn minh không lợi dụng chuyến đi để bắt mất 2 đứa trẻ. Nếu Uông Tiểu Phi muốn giành quyền nuôi con, cô ta đã mất từ lâu rồi", nữ doanh nhân Trương Lan bức xúc.

Mẹ chồng cũ chỉ trích Từ Hy Viên vì 'đặt cọc triệu USD mới cho gặp con' - Ảnh 2

Phía Từ Hy Viên hiện chưa lên tiếng về những chỉ trích này. Hiện tại, Uông Tiểu Phi phải gánh 6 khoản sinh hoạt phí của gia đình ngôi sao Bong bóng mùa hè hàng tháng, nay muốn gặp con còn bị vợ cũ bắt cọc tiền. Điều này khiến Từ Hy Viên bị chê trách tham lam, cố ý bòn tiền nhà chồng cũ.

Bên cạnh đó, dư luận còn cho rằng Từ Hy Viên bỏ bê việc chăm con khi bé Hy Nguyệt thường xuyên ra ngoài với trang phục cũ kỹ, bị phát hiện là hàng giá rẻ, hoàn toàn đối lập với hóa đơn mua đồ hiệu hàng trăm nghìn Đài tệ của mẹ.

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